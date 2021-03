HOUSTON, March 17, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — La transición hacia la energía renovable es compleja, sin embargo, es posible, práctica y asequible. Ese es el tema que el líder mundial de tecnología inteligente, Wärtsilä, explorará durante el Webinar de Energía en Centroamérica y el Caribe de S&P Global Platts el 18 de marzo. Sampo Suvisaari, director de negocios de energía de Wärtsilä Energy, Norte de América Latina; Raúl Carral gerente de desarrollo de negocios, Norte de América Latina y Francisco Picasso gerente de desarrollo de negocios, Centroamérica y el Caribe tratarán sobre las estrategias de descarbonización.

Suvisaari presidirá el evento y moderará el primer debate titulado, Opciones y dilemas de combustibles; fuelóleo y GNL en Centroamérica y el Caribe.

“En estos tiempos de rápido cambio para el sector energético en Centroamérica, la elección de combustible y de la implementación de energía renovable es más crítica que nunca”, dijo Suvisaari. “Hoy es el momento de pensar en cómo proteger sus inversiones en el futuro para las próximas dos décadas y más adelante”.

Los apagones en Texas y California revelaron la necesidad de capacidad firme. Carral explica el valor de estos combustibles para América Latina.

“Debido a razones ambientales y económicas hemos observado en Centroamérica y el Caribe el desarrollo continuo y fuerte de energías renovables, como la energía solar y eólica, además del surgimiento continuo de combustibles, como gas natural/GNL, propano/GLP, e incluso amoníaco e hidrógeno, entre otros”, dijo Carral. “Estos nuevos combustibles en la región comprobarán ser más valiosos cuando operen con tecnologías de energía flexible, que también serán más prominentes con su integración a la energía renovable intermitente”.

Picasso moderará un debate sobre energía renovable.

“El camino al 100% requiere un debate continuo con líderes visionarios y especialistas del sector para crear mayor conciencia y descubrir enfoques operativos y financieramente realistas para la descarbonización confiable”, agregó Picasso. “Un futuro de energía renovable requiere abordar desafíos económicos, tecnológicos y políticos que son diferentes en todo el mundo”.

El webinar de tres horas comenzará a las 9:00 a.m. EDT el 18 de marzo, el evento no tiene costo. Las inscripciones cierran a las 9:00 a.m. del 17 de marzo.

Para más información:

Sampo Suvisaari

Director de negocios de energía

Norte de América Latina

Wärtsilä Energy

Móvil: +1 713-474-6904

Sampo.suvisaari@wartsila.com

Michelle Romero

Gerente de marketing, crecimiento y desarrollo

Américas

Wärtsilä Energy

Móvil: +1 281-799-6182

michelle.romero@wartsila.com

Wärtsilä Energy Business en resumen

Wärtsilä Energy Business lidera la transición hacia un futuro con energía 100% renovable. Ayudamos a nuestros clientes a descubrir el valor de la transición energética optimizando sus sistemas energéticos y protegiendo sus activos en el futuro. Nuestra oferta incluye plantas eléctricas flexibles, sistemas de gestión y almacenamiento de energía, así como servicios de ciclo de vida que garantizan una mayor eficiencia y rendimiento garantizado. Wärtsilä ofrece 72 GW de capacidad de planta eléctrica en 180 países de todo el mundo.

https://www.wartsila.com/energy/



