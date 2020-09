Pese a la proliferación de teléfonos inteligentes, la mayoría de las personas siguen usando un agente físico para enviar remesas a sus familias.

El mercado de remesas alrededor del mundo movió unos 689.000 millones de dólares en 2018, un alza del 8,8% frente a 2017 y un máximo histórico, según cifras del Banco Mundial . Se que este año, el flujo de remesas se convierta en la mayor fuente de financiación externa de los países con ingresos medios y bajos y que, en un futuro no muy lejano según expertos, el movimiento de ese dinero se haga a través criptomonedas y blockchain , o cadena de bloques.

El envío de dinero de aquellos que dejan sus países en busca de un mejor futuro a las familias que quedan atrás es tan antiguo como las olas migratorias, particularmente en América Latina, donde el flujo de remesas ascendió un 10% en 2018 frente al año previo para llegar a los 88.000 millones de dólares. Países como Colombia registraron incrementos de dos dígitos (16%) impulsados ​​por una economía más sólida y un nivel de empleo más saludable en Estados Unidos. México registró un alza del 11%, a 36.000 millones de dólares.

Curiosamente, pese a la proliferación de los teléfonos celulares ya la creciente penetración de internet en la región (a la cual el 56% de la población ya tiene acceso, según el Banco Interamericano de Desarrollo ), el principal método usado para el envío de dinero sigue implicando un agente físico.

En el estudio del BID “De Estados Unidos a América Latina y el Caribe: siguiendo el camino de las remesas”, publicado en abril de 2019, el 70% de los inmigrantes encuestados dijo que su última remesa se había originado con un agente físico, utilizando el efectivo como el instrumento de pago, y que había sido enviada para su recolección en el país de destino.

El envío de dinero, que siguen dominando agentes tradicionales como Western Union, MoneyGram y la europea RIA, tuvo un costo promedio global de 7,1% en 2018, según el Banco Mundial. En algunos países africanos la cifra llega al 15%. Esto ha dado pie a que en los últimos años han irrumpido nuevas empresas de tecnología, o startups , que apuntan al inmenso mercado de las remesas prometiendo reducir los costos, los tiempos de procesamiento y el fraude.

Blockchain: ¿cómo funciona?

Estas startups usan criptomonedas originadas en blockchain . Como lo explica El Centro Común de Investigación (CCI), el servicio de ciencia de la Comisión Europea, blockchain

no es una aplicación, no es un sistema y no es una tecnología: es un nuevo paradigma para la gestión de la información que permite asegurar la inmutabilidad real de los datos garantizando su historial. Potencialmente, cada forma de transacción y colaboración puede ser respaldada y administrada a través de la cadena de bloques. En otras palabras, elimina el intermediario.

Una de las características más llamativas de blockchain es, sin dudas, que se trata de un sistema que abarca toda la tecnología necesaria para la creación y gestión de una base de datos única, que permite transacciones entre diferentes nodos en la misma red, dice el estudio del CCI.

Las criptomonedas basadas en cadena de bloques tienen la posibilidad de transformar la industria de las remesas, ya que una transferencia típica tardaría apenas unos minutos (alrededor de 10 en el caso de Bitcoin) en ser confirmada por la red. Al evitar a todos los intermediarios (bancos, agentes, etc.), los costos se reducen considerablemente. El uso de tecnología basada en blockchain en transacciones transfronterizas podría también reducir los costos en hasta un 60%, según algunos estimados.

La mayoría de los receptores de remesas no viven en grandes centros urbanos y, la mayoría de las veces, deben desplazarse largas distancias para llegar a la agencia de transferencia de dinero más cercana, recibir los fondos y regresar a sus residencias. La necesidad de un método más eficiente , y el rápido crecimiento en la adopción de teléfonos inteligentes, allana el camino para el desarrollo de esta tecnología en el sector de las remesas.