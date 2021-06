Nos encontramos en un punto de inflexión en cómo entendíamos la globalización hasta hoy en día. Estamos pasando de una globalización basada en estructuras de coste, donde la producción iba dónde había la mano de obra barata, a una globalización basada en superclústers de innovación. Pero ¿dónde se encuentra Europa en este proceso de transición y en una batalla entre Estados Unidos y China? Este ha sido el tema de debate con el que Xavier Ferràs, profesor de Esade, ha inaugurado con éxito el Industry 4.0 Congress, el mayor congreso industrial del sur de Europa que se celebra en el marco de Advanced Factories esta semana en el CCIB de Barcelona.

Según Ferràs, existen cuatro áreas de innovación en función del nivel de riesgo y del retorno económico de la inversión. Nos encontramos en una economía con mucha innovación dorada, con startups y gigantes tecnológicos como Whatsapp, Facebook, Uber… “Son modelos que nacen de forma oportunista, atraen capital y escalan rápidamente, pero no es el tipo de innovación que genera competitividad en un país a largo plazo”, puntualiza. Es por ello que, según el profesor de ESADE, debemos apostar por la innovación azul, la innovación disruptiva que apuesta por la tecnología y por invertir en modelos de negocio con cierta complejidad, pero que consigue mayores retornos. “Esta es la zona a la que debemos aspirar, la que crea prosperidad y crecimiento económico de verdad porque abre nuevos mercados inexistentes previamente. Pero para conseguir economías que compitan en azul necesitamos la colaboración público-privada”, añade.

En la economía mundial, hay grandes economías que generan innovación azul de forma sistemática, como Corea del Sur, Estados Unidos o China, y otras que no tanto. Y lo demuestra el hecho que estos territorios invierten entre el 3-5% de su PIB en I+D, a diferencia de países como España e Italia, que se encuentran en el 1%. “No hay manera que levantemos nuestros indicadores de innovación, pero esperemos que los fondos de recuperación europeos cambien la situación”, reivindica Ferràs. No obstante, el experto es optimista y cree que “van a venir tiempos buenos para la innovación, con nuevas corrientes de tecnologías disruptivas, pero para ello necesitamos líderes que apuesten por la innovación azul”.

Sostenibilidad, digitalización y producto conectado

La sostenibilidad también ha sido uno de los elementos clave del Industry 4.0 Congress. Ramón Pastor, vicepresidente y Director General de Impresión de HP, ha analizado de qué manera la fabricación aditiva y la impresión 3D pueden ayudar a la industria a ser más sostenible y reducir el impacto medioambiental. “Se estima que para el año 2025 podremos reducir 500 millones de toneladas de CO2 en un año gracias al uso de tecnologías de fabricación aditiva e impresión 3D”, ha destacado Ramón Pastor. Y esto se consigue, por un lado, gracias a la fabricación distribuida, que permite distribuir ficheros digitales y realizar la fabricación más cerca de la planta que tiene esas necesidades, ahorrando en transporte y reduciendo la huella de carbono; y, por el otro, gracias a la producción bajo demanda, que evita las sobreproducciones.

El sector de la automoción también ha tenido su espacio en el Industry 4.0 Congress, de la mano de Jaume Ferré, de Ficosa, Cristian Farhni, de Seat, Xavier Riba, de Innovae y Josep Nadal, del Clúster de la Indústria d’Automoció de Catalunya. Cristian Farhni ha dado a conocer el caso de éxito de la app de alarmas de calidad que ha implementado Seat en su proceso de producción. Por su parte, Jaume Ferré ha compartido el cambio en los retrovisores de coche que fabrica Ficosa para conseguir un producto más conectado y con tecnología que mejora la seguridad a la hora de conducir. Un cambio de producto que ha venido acompañado por una transformación organizacional de toda la compañía.

La primera jornada de Advanced Factories también ha acogido un año más el Catalonia Market 4.0, organizado por ACCIÓ, en el que se han dado a conocer el nuevo programa de ayudas y servicios 4.0 dirigido a las pymes y las nuevas iniciativas para la industria, así como los programas de formación profesional en competencias digitales para impulsar el talento en las pymes industriales. Además, más de 200 firmas expositoras como Omron, Bosch-Rexroth, Schneider-Electric, Accenture, Aggity, HP, Infaimon, Telefónica, Siemens, Tecnalia, Schaeffler, Sicnova o Eurecat, entre muchas otras, han presentados sus últimas soluciones en automatización industrial, robótica y tecnologías 4.0.