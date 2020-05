TyN Magazine en entrevista exclusiva Eli Faskha, CEO de Soluciones Seguras, explicó cómo ve el cambio del ecommerce en medio de la crisis sanitaria:

Si hay un cambio radical durante y después de la pandemia son el ecommerce y el teletrabajo. Antes la gente le tenía miedo al comercio electrónico, pero ahora con el aislamiento resulto ser una solución a la crisis.

En este momento todas las empresas tienen su plataforma. Las empresas más grandes ya la tenían, al igual que sus medidas de seguridad. En estas lo que tuvieron que agregar fue la logística de la última milla que es lo más importante ahora, haciéndolo a través de los servicios de mensajería como Glovo. Hay algunas empresas lo manejan de forma más manual donde tu envías a quien lo recoja y lo paga en ese momento.

En cuanto a los comercios pequeños estos recién están entrando en el comercio electrónico. Algunas tienen un proceso de seguridad más básico, aunque siempre es ideal que tengan una plataforma lo más avanzada posible. Estas tiendas virtuales pequeñas también tienen el problema de los medios de pago y el delivery para las entregas. Antes la entrega se realizaba en el día y ahora lo hacen entre 3 a 5 días por la saturación de las ventas.

En cuanto a los bancos no todos estaban preparados para este cambio tan brusco. Credicorp es el más sólido en cuanto a plataformas de pago en Panamá, son los mejores posicionados y los más beneficiados con la pandemia. Otros bancos salieron al ruedo a través de wallets digitales, como Nequi de Banitsmo y Yappi de Banco General, pero tienes que tener cuenta en el banco en algunos casos.

El ecommerce en los próximos 2 años va a ser completamente diferente a lo que conocemos hoy, es el lugar donde se va a ver un crecimiento exponencial. En cuanto a lo que respecta a la parte de seguridad, si estamos hablando de una tienda virtual pequeña, o sea una página web transaccional, no es mucho más diferente que eso. Si hay que darle seguridad pero no estamos hablando de una estructura compleja, no estamos hablando de diferentes nubes públicas, no estamos hablando de hackeos masivos y tampoco estamos hablando de situaciones críticas. Si se cae una tienda virtual de una empresa pequeña, pueden vivir una o dos horas sin problemas. Ahora si hablamos de que se caiga un Amazon, una aerolínea, ahí estamos si en un grave problema.

El estado está haciendo muchas cosas y muy rápidamente. El gobierno ha sacado muchísimas soluciones tecnológicas en los últimos dos meses como chatbot para diagnóstico de covid, pagos electrónicos de la caja de seguro social, salvoconductos electrónicos, un portafolio muy extenso que nunca hubiéramos pensado que se podría lograr.

La pandemia va a acelerar el proceso de digitalización en aquellas empresas que puedan, las que no van a cerrar o van a estar en problemas financieros graves. Se va a entrar en modo supervivencia y muchas no van a salir con vida de esto. El sector turismo va a ser uno de los que no sé qué va pasar todavía. Quieren digitalizarse pero no se sabe si después la gente va a querer viajar o va a poder viajar. Va a haber un problema grande de desempleo, porque la digitalización deja trabajos humanos de lado. Nosotros tenemos mucho trabajo de soporte, no hay proyectos nuevos. Nuestro sector no ha sido golpeado por la pandemia.