REGINA, Saskatchewan, June 02, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — La amplificación del impacto de las reducciones de emisiones mediante la captura y almacenamiento de carbono (CCS), es el enfoque de un nuevo estudio de prefactibilidad que explora la posible aplicación de la captura de dióxido de carbono (CO 2 ) en centrales eléctricas a carbón de 750 megavatios. Este proyecto es parte de un amplio estudio que examina la viabilidad de un centro de almacenamiento geológico de CO 2 a escala comercial regional en el sureste de Estados Unidos. International CCS Knowledge Centre (Knowledge Centre), con sede en Regina, SK Canadá, colabora con un equipo internacional en el proyecto financiado por el Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE) para el desarrollo de diseños conceptuales y estimados de costos de capital que evalúan la instalación de captura de dióxido de carbono (CO 2 ) posterior a la combustión en una estación de generación eléctrica de Southern Company.

El proyecto representaría una ampliación significativa y es una progresión natural en la maduración de la tecnología de captura de carbono. Con su liderazgo, visión y experiencia basada en aprendizajes sustantivos de la Instalación de CCS Boundary Dam 3 totalmente integrada, así como del estudio integral de CCS de segunda generación ( Estudio de factibilidad Shand CCS ), el Knowledge Centre realiza el estudio de prefactibilidad de captura de carbono del escenario. Este estudio se conduce a través de un acuerdo de cooperación con el gerente del proyecto, Southern States Energy Board y un equipo que incluye Southern Company, Mitsubishi Heavy Industries (MHI) Group y Stantec Consulting Ltd.

Este estudio es parte del proyecto, Estableciendo un almacenamiento temprano de dióxido de carbono: Project ECO 2 S, bajo una amplia iniciativa del Laboratorio Nacional de Tecnología Energética del Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE), Carbon Storage Assurance Facility Enterprise (CarbonSAFE). CarbonSAFE aborda las brechas clave en la trayectoria crítica a la implementación de CCUS al reducir el riesgo técnico, incertidumbre, y costo de un complejo de almacenamiento geológico para más de 50 millones de toneladas métricas de CO 2 en un período de tiempo de 30 años de fuentes industriales.

El estudio de prefactibilidad analizará el diseño y el costo de la captura de carbono. Incluirá detalles como un análisis de las opciones de integración de vapor entre la unidad generadora y la planta de captura, así como la identificación de los impactos potenciales de nuevos procesos en los permisos ambientales de la planta existente. La instalación teórica de sistemas de captura de carbono en las centrales eléctricas, además de asegurar una electricidad de base fiable, también preserva el valor de la instalación existente, mientras también realiza activamente avances significativos en la reducción de emisiones antropógenas de gases de efecto invernadero.

Cita

“Con el potencial de megatonelada en la reducción de CO 2 , estamos entusiasmados de trabajar con un excelente equipo en este importante y próximo proyecto para la captura y almacenamiento de carbono a gran escala. Aplaudimos tanto al Departamento de Energía de los Estados Unidos como a la Junta de Energía de los Estados del Sur por su compromiso de dar pasos significativos hacia la acción climática”.

– Conway Nelson, vicepresidente de desarrollo de proyecto y servicios de asesoría, International CCS Knowledge Centre

“Stantec se enorgullece de desempeñar un papel en el primer proyecto de captura y almacenamiento de carbono en su tipo en Saskatchewan como ingeniero seleccionado para este proyecto. El equipo de expertos de Stantec proporcionará experiencia en ingeniería junto con nuestros socios para ejecutar la etapa de estudio de prefactibilidad de este proyecto”.

– Mark Griffiths, director sénior de energía y recursos, Stantec, Saskatchewan

INFORMACIÓN ADICIONAL

Enlaces de Cambio Climático

El CCS se considera esencial en tres de las cuatro vías para mantener el calentamiento global dentro de 1,5 °C – Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático: Calentamiento global de 1,5 grados centígrados

La mayoría del mundo no puede cumplir con los objetivos de emisiones sin CCS – y para los que sí pueden, el aumento promedio en el costo de mitigación es del 138% – Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático: IPCC AR5 2014

Agencia Internacional de Energía (IEA): Captura y Almacenamiento de Carbono y Perspectivas de Tecnología Energética de IEA: Informe Especial 2020 sobre CCUS

Acerca de CarbonSAFE & Project ECO 2 S

CarbonSAFE – La Carbon Storage Assurance Facility Enterprise Initiative (Iniciativa Empresarial de Instalación de Seguridad de Almacenamiento de Carbono) – es un programa dirigido por el Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE) diseñado para acelerar el uso a escala comercial de la tecnología de CCS para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera procedentes de fuentes de generación industrial y de energía, centrándose en el desarrollo de sitios de almacenamiento geológico de CO 2 permanentes y seguros capaces de varias décadas de uso.

– La Carbon Storage Assurance Facility Enterprise Initiative (Iniciativa Empresarial de Instalación de Seguridad de Almacenamiento de Carbono) – es un programa dirigido por el Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE) diseñado para acelerar el uso a escala comercial de la tecnología de CCS para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera procedentes de fuentes de generación industrial y de energía, centrándose en el desarrollo de sitios de almacenamiento geológico de CO permanentes y seguros capaces de varias décadas de uso. El Proyecto ECO 2 S – Estableciendo un Complejo de Almacenamiento Temprano de CO 2 – es uno de cinco proyectos seleccionados para la Fase 3 de CarbonSAFE . El Proyecto ECO 2 S, liderado por Southern States Energy Board trabaja con colaboradores para explorar el establecimiento de un área geológica a escala comercial, regional y segura capaz de almacenar de forma segura más de 900 millones de toneladas métricas de CO 2 . El estudio de prefactibilidad actual para instalar captura de CO 2 posterior a la combustión en una unidad generadora de Southern Company es parte de la evaluación requerida para confirmar uno de varios emisores de fuentes puntuales de CO 2 para el sitio de almacenamiento.

– Estableciendo un Complejo de Almacenamiento Temprano de CO – es uno de .

CONTACTOS DE MEDIOS

International CCS Knowledge Centre

Jodi Woollam

Director de Comunicaciones y Relaciones de Medios

jwoollam@ccsknowledge.com

T: +1-306-565-5956 / M: +1-306-520-3710

ccsknowledge.com

@CCSKnowledge

Acerca del International CCS Knowledge Centre (Knowledge Centre): con el propósito de promover la comprensión e implementación de CCS a gran escala para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) globales, el Knowledge Centre ofrece los conocimientos técnicos para la implementación de proyectos de CCS a gran escala, así como la optimización de CCS a través de conocimientos básicos, tanto de las instalaciones de CCS de Boundary Dam 3 totalmente integradas como del estudio integral de CCS de segunda generación, conocido como el estudio de factibilidad Shand CCS. Con operaciones desde 2016 bajo la dirección de un directorio independiente, el Knowledge Centre fue fundado por BHP y SaskPower. Para más información: https://ccsknowledge.com/

Copyright © 2021 GlobeNewswire, Inc.