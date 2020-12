“La euforia en la que han entrado los mercados gracias a los anuncios de las vacunas, con el constante apoyo de los bancos centrales con sus políticas expansivas y de tipos cero por mucho tiempo, han cambiado totalmente las expectativas de los inversores que, pese a las altas valoraciones de algunos activos, han vuelto a poner el modo ‘risk-on’ acudiendo a renta variable de forma abrupta”, explicó el portavoz de eToro en España, Javier Molina.

Sin embargo, el ascenso parabólico del S&P y el Nasdaq100 experimentado desde marzo, en un entorno donde los beneficios empresariales no han seguido la misma evolución, es un factor de riesgo a considerar. La Bolsa está descontando, no los resultados del próximo trimestre, sino los de 2021 y 2022.

Respecto a la evolución del Ibex 35, Molina subrayó: “Superados los 8000 puntos, el siguiente objetivo pasa por los 8325 puntos primero y los 8500 como siguiente resistencia. Sin embargo, se observan ciertas divergencias que pueden indicar el paso a un movimiento de cierta consolidación tras las fuertes alzas. Noviembre ha sido el mes más alcista de toda la historia del Ibex-35 que ahora, tal vez, deba ser digerido antes de acometer nuevas alzas. Por abajo los 8000 puntos son la referencia de soporte de corto plazo”.

Por otro lado, el analista de eToro, Adam Vettese, realizó un comentario sobre la compañía Zoom, que presentó resultados ayer: “Zoom es parte de un grupo relativamente pequeño de empresas que ha prosperado durante el coronavirus. El rápido cambio a trabajar en casa en muchos sectores ha llevado a un auge en la demanda de servicios que nos permiten hacer el trabajo de manera eficiente cuando estamos basados fuera de la oficina. Ahora que el genio del trabajo a distancia ha salido de la botella, será imposible volver a ponerlo, lo que es bueno para empresas como Zoom”.

Sin embargo, aún no se sabe qué pasará una vez que el COVID-19 haya sido vencido. ¿Volverán todos a la oficina? Probablemente no, pero una gran parte de los que ahora se ven obligados a trabajar desde casa pueden volver unas cuantas veces a la semana, lo que obviamente tiene implicaciones para las empresas que ofrecen tecnología para trabajar desde casa. Lo que el próximo año mostrará es cuánta demanda hay realmente para los servicios de Zoom, cuando la gente tenga la opción de usarlos o no.