La nueva movilidad permite alquilar o comprar para disfrutar de un coche. La primera opción es posible con el modelo 01 de Lynk & Co, que dispone de una versión híbrida eléctrica y otra híbrida enchufable.

Hace tiempo que la start-up china Lynk & Co (otra pieza del puzzle del gigante Geely) quería aterrizar en Europa, pero Volvo retrasó la producción en Bélgica debido a la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Finalmente lo ha conseguido.

Se trata de un SUV híbrido enchufable que comparte la plataforma CMA del Volvo XC40 y que llega con un modelo de negocio distinto, en el que la propiedad privada desaparece y el proceso de compra es 100 % online.

Su objetivo es convertirse en un líder en términos de conectividad, por eso es un móvil con ruedas. Todos los coches tienen una gran pantalla táctil central configurable de 10,1 pulgadas para estar siempre conectados a Internet y a la propia nube del coche, desarrollada por Ericsson.

Con funcionalidades como una cámara de fotos integrada, una plataforma de uso compartido o perfiles personalizables almacenados en la nube, el 01 es una ventana al mundo virtual.

La filosofía que mueve a esta nueva empresa se basa en compartir y con la cámara integrada del 01 se pueden hacer selfies o sacar fotos del paisaje y recibirlas directamente en el móvil para publicarlas en las redes sociales.

El híbrido enchufable puede recorrer casi 68 km en modo eléctrico y cuesta 40.500 euros. El híbrido eléctrico a velocidades bajas utiliza energía eléctrica y cuenta con un potente motor de gasolina para cuando hace falta. Su precio: 35.000 euros.

Por suscripción

Acceder a este club de movilidad tiene sus beneficios. Los miembros pueden acceder a eventos exclusivos, a una plataforma de uso compartido y un paquete de servicios que incluye seguro y mantenimiento. Y, sí, pueden conducir un SUV todo el tiempo que se quiera.

Si se necesita flexibilidad, el abono mensual funciona como una plataforma de streaming convencional: pagas mes a mes (puedes cancelar en cualquier momento) y puede usar el coche.

El abono mensual cuesta 500 euros, pero permite ahorrarte dinero compartiendo tu coche con amigos, familiares y la comunidad de Lynk & Co.

También puede registrarse como “miembro gratuito”, obtener acceso a los vehículos de otras personas y pagar únicamente cuando quiera usarlos, aunque el ‘propietario’ tendrá acceso prioritario, claro.

Un botón de “compartir mi coche” en la pantalla táctil les da a otros conductores la oportunidad de alquilar su vehículo, utilizando una llave digital.

“Es posible que a muchos clientes tradicionales no les guste la idea de compartir su automóvil, pero eso está cambiando. El cliente de hoy quiere movilidad, no necesariamente tener un coche“. Los más jóvenes, que no se sienten entusiasmados con los automóviles de hoy, son un objetivo clave”, ha explicado el CEO de la marca.

Los miembros del club que necesiten acceder al automóvil recibirán el código a través de sus teléfonos inteligentes, lo que permitirá que su dispositivo se utilice como una llave electrónica.

Sin concesionarios ni paquetes adicionales; este SUV híbrido se podrá adquirir de forma online, como ya ocurriría en China en un debut estelar, en las tiendas que se abrirán en Europa.