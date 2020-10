Em um mundo que precisou reinventar os processos de trabalho durante a pandemia, novos modelos de atuação e de gestão surgiram nas corporações. Logo no início da quarentena, em março, 6 em cada 10 profissionais brasileiros passaram a fazer home office, de acordo com pesquisa da Hibou, empresa de monitoramento de mercado.

Essa transição brusca para o modelo de trabalho remoto trouxe desafios para os RHs, que tiveram de analisar formas de adaptação. Com tantas mudanças repentinas é fundamental refletir de que forma elas afetarão o futuro do trabalho e a atuação dos profissionais de RHs, desde o recrutamento até a gestão dos colaboradores.

Ver mais: Stefanini anuncia 50 vagas para o Programa Potenciais 2021

Para refletir sobre este cenário, a Amcham promoverá o Fórum Nacional de Gestão de Pessoas, em versão digital, que terá a presença de cerca de 150 heads de RH de todo o Brasil. Rodrigo Pádua, VP Global de Gente e Cultura da Stefanini, foi convidado para participar do webinar de encerramento, que acontece no dia 28 de outubro, das 16h às 17h30, para abordar o tema “Um novo olhar sobre a jornada do RH” e contar sobre as transformações que a empresa realizou e os principais resultados.

“Na Stefanini, o engajamento e a produtividade dos colaboradores aumentaram durante o home office, o que nos levou a acelerar projetos de transformação digital dentro da empresa. Neste período, planejamos novas formas de atuação e lançamos o programa “Stefanini Everywhere”, que prevê três modalidades de home office – total, parcial e flexível -, bem como o recrutamento de pessoas em qualquer lugar do País”, conta Rodrigo Pádua.

De acordo com o executivo, o home office é uma forma de inovação que deve se disseminar em todo o mercado de trabalho, uma vez que 78% dos brasileiros se sentem mais produtivos trabalhando remotamente, segundo pesquisa da Pulses, startup de clima organizacional. Já um levantamento da consultoria Robert Half aponta que mais de 60% dos profissionais entrevistados dizem que não aceitariam um trabalho que não incluísse home office.

Ver mais: Febrafar e Stefanini Inspiring apresentam inovações no APP de relacionamento das redes com seus clientes

Todos esses pontos e as transformações na forma de atuação e de recrutamento serão abordados no evento da Amcham. “O objetivo do fórum é trazer essa nova visão sobre a importância das pessoas nas empresas e a forma como construímos a relação do RH com as outras áreas. Na parte em que o Rodrigo participará, queremos mostrar a expectativa desse novo olhar sobre a jornada do RH diante dos desafios que enfrentaremos nos próximos anos”, explica Daniel Moreira Costa Batista, Head de Produtos e Serviços da Amcham-Belo Horizonte e responsável pela organização do evento.