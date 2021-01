F5 Networks, empresa de seguridad y entrega de aplicaciones, y Volterra, la primera plataforma universal de borde como servicio, anunciaron un acuerdo en virtud del cual F5 adquirirá todas las acciones emitidas y en circulación de Volterra de propiedad privada por aproximadamente $ 440 millones en efectivo y aproximadamente $ 60 millones en contraprestación diferida y compensación de incentivos asumida no invertida para fundadores y empleados. Con la incorporación de la plataforma tecnológica de Volterra, F5 está creando una plataforma de borde creada para empresas y proveedores de servicios que será la seguridad primero y estará impulsada por aplicaciones con escala ilimitada.

En relación con la transacción, F5 elevó su horizonte 2 (años fiscales 2021 y 2022) y la perspectiva de ingresos a largo plazo, y reiteró sus objetivos operativos de Horizon 2, incluido su compromiso de lograr un crecimiento de ganancias por acción de dos dígitos no GAAP. La compañía también reiteró su compromiso de devolver $ 1 mil millones de capital durante los próximos dos años, incluido el inicio de una recompra acelerada de acciones de $ 500 millones en el año fiscal 2021. Además, F5 publicó una vista previa de los resultados financieros del primer trimestre del año fiscal 2021 indicando espera ingresos GAAP y no GAAP en un rango de $ 623 a $ 626 millones, impulsados ​​en parte por aproximadamente 68% GAAP, y 70% no GAAP, crecimiento de ingresos de software.

“Las soluciones de borde actuales son simplemente inadecuadas para los clientes empresariales de hoy. Es hora de romper con los sistemas de borde cerrado que solo perpetúan el dolor de construir, ejecutar y asegurar aplicaciones ”, dijo François Locoh-Donou, presidente y director ejecutivo de F5. “Con Volterra, avanzamos en nuestra visión de Aplicaciones Adaptativas con una plataforma Edge 2.0 que resuelve la compleja realidad de múltiples nubes que enfrentan los clientes empresariales. Nuestra plataforma creará una solución SaaS que resuelve los mayores problemas de nuestros clientes. El éxito de la transformación del software de F5 nos ha colocado en una posición para aprovechar el potencial de Edge 2.0 y redefinir nuestra posición competitiva “.

“Estoy emocionado de trabajar en estrecha colaboración con François y el equipo de F5 para ayudar a ser pioneros en la evolución del borde para ofrecer experiencias de aplicación más adaptables y dinámicas para todos nuestros clientes”, dijo Ankur Singla, fundador y director ejecutivo de Volterra. “Con nuestra plataforma, ampliaremos el liderazgo en seguridad de aplicaciones de F5 hasta el límite, ampliando así nuestro alcance combinado en el segmento de más rápido crecimiento del mercado total direccionable de $ 28 mil millones de F5 en 2023”.

Volterra habilita una nueva plataforma de borde abierto Edge 2.0 que transformará la posición de liderazgo de F5 en seguridad y entrega de aplicaciones empresariales, abordando los desafíos inherentes a las soluciones de borde de primera generación. La plataforma Edge 2.0 de F5 será:

La seguridad es lo primero: brindar seguridad líder en la industria en lugar de seguridad básica agregada a una CDN o nube.

Impulsado por aplicaciones: Proporciona una entrega de aplicaciones universal, “compile una vez, implemente globalmente”. Este borde definido por software basado en contenedores y API estándar de la industria elimina la complejidad de múltiples nubes.

Escala ilimitada: Edge 2.0 saca las aplicaciones de la "cárcel CDN" de las plataformas de borde cerrado, ejecutando todos los servicios en cualquier servidor, en todas las nubes y centros de datos.

Las juntas directivas de F5 y Volterra aprobaron la transacción, que está sujeta a aprobaciones regulatorias y otras condiciones de cierre habituales. Se espera que la transacción se cierre en el primer trimestre del año calendario 2021.

Tras el cierre de la transacción, Ankur Singla y el equipo de liderazgo de Volterra se unirán a F5 en funciones clave de gestión. Volterra permanecerá ubicada en su actual sede de Santa Clara.

Actualización de F5 Business Outlook

La incorporación de Volterra acelera las expectativas de crecimiento de los ingresos totales de F5. Como resultado, F5 está actualizando su CAGR de crecimiento de ingresos totales de Horizon 2 (años fiscales 2021 y 2022) a 7% a 8%, de 6% a 7%, y su objetivo de crecimiento de ingresos a largo plazo a dos dígitos de 8% a 9%. F5 mantuvo su compromiso de brindar apalancamiento operativo a través de la “Regla de los 40” y su objetivo de lograr un crecimiento de EPS no GAAP de dos dígitos en Horizon 2.

Además, F5 reitera su compromiso con $ 1 mil millones en recompras de acciones en los próximos dos años, incluida una recompra acelerada de acciones de $ 500 millones en el año fiscal 2021.

Resultados preliminares del primer trimestre del año fiscal 2021

F5 también publicó una vista previa de los resultados financieros del primer trimestre del año fiscal 2021. Con base en la información disponible actualmente, la compañía estima los siguientes resultados para el trimestre terminado el 31 de diciembre 2020.

Ingresos GAAP y no GAAP entre $ 623 y $ 626 millones, lo que representa un crecimiento de aproximadamente el 10% con respecto al período del año anterior2

Crecimiento de ingresos de software GAAP y no GAAP de aproximadamente 68% y 70%, respectivamente3

Crecimiento de ingresos de sistemas de aproximadamente 5%

Crecimiento de ingresos de productos GAAP y no GAAP entre aproximadamente 22% a 23% 2

El crecimiento de los ingresos por servicios globales es ligeramente mejor que plano

BPA no GAAP por encima del límite superior de su guía anterior de $ 2.26 a $ 2.381

“Estamos en camino de entregar nuestros mejores resultados trimestrales desde que nos embarcamos en nuestra transformación, con un crecimiento de ingresos de aproximadamente un 10% impulsado por la continua y sólida demanda de software junto con la resistencia en nuestro negocio de sistemas”, agregó Locoh-Donou.

F5 Live Conference Call y detalles del webcast

F5 organizará una transmisión por Internet en vivo y una conferencia telefónica para discutir la transacción y los resultados preliminares del primer trimestre del año fiscal 2021 con inversionistas y analistas a partir de las 5:15 p.m. ET, o 2:15 p.m. PT, hoy, 7 de enero de 2021. Se puede acceder al enlace de transmisión en vivo desde la sección de relaciones con inversionistas de f5.com. Se puede acceder a la versión de solo audio de la llamada en vivo marcando (833) 714-0927 para personas que llaman en los EE. UU. Y Canadá o +1 (778) 560-2886 para oyentes de otros países. Utilice el ID de reunión: 8879455.