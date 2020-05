El 17 de mayo se celebra el “Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información”, más conocido como el “Día de Internet”. Es un hecho que la red y las telecomunicaciones han provocado un avance en la resolución de tareas cotidianas, que el advenimiento de nuevas tecnologías agiliza el trabajo y permite la conexión incluso a gran distancia. Hoy, en plena pandemia de COVID-19, las tecnologías de la información demuestran ser las herramientas principales para continuar con muchas actividades como el trabajo remoto, la educación y la venta online, entre otras.

El “Día de Internet” hace énfasis en facilitar y democratizar el acceso a la Sociedad de la Información, reducir las brechas digitales y difundir los beneficios que estas tecnologías nos ofrecen. En los últimos años el uso de aplicaciones ha crecido tanto que desde F5 Networks sostienen que las aplicaciones son la razón por la cual la gente utiliza la red y ellas son la entrada a información sensible como contraseñas, credenciales, información de tarjetas de crédito, etc. En esta línea, la ciberseguridad es fundamental, ya que garantiza una experiencia más satisfactoria y libre de riesgos, ya que los ciberataques no están relacionados a la importancia de la información que podamos tener sino a cuán vulnerables nos vemos en internet.

De acuerdo a F5 Labs, el laboratorio de investigación de amenazas y cibercrimen de F5 Networks,: “en el mundo, más de 3 billones de credenciales son robadas”. En el mismo sentido, la Justicia en nuestro país advirtió que durante la cuarentena los hackeos y otras prácticas fraudulentas crecieron un 500%. Los hackers aprovechan la pandemia, el miedo y la ansiedad para robar información, datos sensibles y acceder a sistemas ajenos. Los especialistas de F5 Networks enfatizan que con mayor cantidad de empresas trabajando de manera remota y otorgando accesos a distancia a sus empleados, los trucos habituales de los hackers, principalmente el phishing, siguen surtiendo efecto y comprometen la seguridad de las compañías.

Actualmente, hay más de 4.500 millones de internautas alrededor del mundo y si bien una de las consignas del “Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información”, es la de la cooperación y colaboración de actores para la Gobernanza de Internet, también debemos hacer un uso responsable de ella, creando un entorno seguro para todos sus usuarios. Se espera que el delito cibernético en 2021 genere daños por más de $6 billones de dólares, por lo tanto es imprescindible, emplear buenas prácticas en nuestra vida diaria para evitar los próximos ataques.

Juan Villalobos, Software and Cloud Sales Manager, y Andrés García, Sales Engineer para LATAM de F5 Networks comparten algunos consejos para que la navegación en redes, sistemas y aplicaciones sea segura.

– Mantener actualizados los sistemas operativos.

– Tener la red Wi-Fi con métodos de cifrado avanzado.

– Usar claves que no sean fácilmente descifrables, no utilizar un mismo password para varias cuentas, administrar las contraseñas correctamente. Un programa de administración de contraseñas mantiene contraseñas únicas y seguras para todas sus cuentas.

– Acceder a información importante sólo desde PC’s propias.

– Evitar el phishing. Una práctica saludable es sospechar de cualquier mensaje de correo electrónico que solicite información personal o financiera y no hacer click en links de mails con remitentes desconocidos.

– No acceder a sitios sin conocer el origen o el motivo.

– No usar redes de redes wi-fi públicas.

– Evitar brindar información confidencial en una web que no conozco.

– Usar la verificación de cuentas para dificultar la tarea de los hackers.

– No dejar dispositivos desatendidos. La seguridad física es tan importante como la técnica. Si necesita dejar su notebook, celular o tablet por un período de tiempo prolongado, ciérrelos para que nadie más pueda usarlo.

– Usar dispositivos móviles de manera segura. Bloquear sus dispositivos con un PIN o contraseña y no dejarlos sin protección en público.