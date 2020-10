En su sexta edición, el objetivo es comprender las arquitecturas de las aplicaciones actuales de las organizaciones para ayudar a darle forma a la estrategia de servicios de las aplicaciones de F5. Las tendencias se compartirán con la comunidad en nuestro informe anual de estado de servicios de aplicaciones.

Para esto, F5 convoca a todas las empresas de LATAM a participar respondiendo a un formulario online. Hasta el 21 de octubre de 2020 se recibirán los resultados que permitirán un análisis para innovar en soluciones y seguridad para las aplicaciones.

Ver más: F5 presenta Silverline Shape Defense

Algunos de los resultados clave publicados en 2020 fueron

El 87% de las organizaciones están ejecutando la transformación digital.

Casi 9 de cada 10 organizaciones en América Latina se están embarcando en la transformación digital.

“Cada negocio actual es un negocio de aplicaciones” no es sólo una frase pegadiza de marketing ya que para el 60% de las organizaciones en América Latina, las aplicaciones son esenciales para los negocios y sin ellas no podrían operar; el 39% afirma que las aplicaciones respaldan sus negocios y les proporcionan una ventaja competitiva; sólo 1 de cada 100 encuestados informó que no necesita aplicaciones para funcionar.

Ver más: F5 acelera la transformación digital

El 85% de las organizaciones operan en multi-cloud, pero tienen dificultades para aplicar políticas consistentes en todos los ambientes.

Las organizaciones en América Latina están utilizando la nube pública para participar de los ecosistemas de la industria, aprovechar las arquitecturas nativas de la nube y entregar aplicaciones acordes a la velocidad del negocio. A pesar de la naturaleza estratégica de la nube, las organizaciones tienen menos confianza en la capacidad de ésta para resistir a un ataque de capa de aplicación en la nube pública que en un data center local.

El 77% de las organizaciones está automatizando las operaciones de red para aumentar la eficiencia.

Como era de esperar, dado que los principales impulsores de la transformación digital son los procesos de negocios y de optimización de TI, la mayoría de las organizaciones en América Latina está automatizando sus operaciones de red.

Para participar de la Encuesta Anual Colaborativa de F5 ingresar aquí