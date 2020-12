Las grandes tecnológicas vienen siendo vapuleadas por todos los gobiernos por su poder monopólico y el abuso en el uso de los datos de sus usuarios. No contentas con esto, ahora comienzan una guerra entre ellas mismas.

Facebook está llevando a cabo un esfuerzo publicitario para atacar a Apple, antes de que la compañía implemente cambios en sus requisitos de privacidad de los datos de iOS, que harían difícil que los anunciantes pudieran rastrear la actividad de los usuarios.

Ver más: Facebook ataca a Apple por reducción de los ingresos publicitarios

“Nos alzamos ante Apple por las pequeñas empresas de todas partes”, reza uno de los anuncios de la red social en la edición de papel de los principales diarios de Estados Unidos: The New York Times, The Washington Post y The Wall Street Journal. La compañía de Mark Zuckerberg alega que los cambios que Apple impondrá hará muy difícil a los anunciantes llegar a los usuarios con publicidad dirigida.

Apple no está evitando que las Apps puedan hacer el tracking (seguimiento) del usuario para personalizar los anuncios para ellos. Lo que están haciendo es dar al usuario la posibilidad de decidir si quieren ver publicidad personalizada para sus gustos, o no.

No será como antes… que cientos de Apps instaladas en el iPhone del usuario enviaban información de sus gustos sin ningún tipo de permiso a multitud de agencias publicitarias que, luego, mostraban anuncios relacionados con eso a cada usuario… todo esto, sin que el usuario tuviera conocimiento alguno de lo que estaba ocurriendo. Llevan años haciendo esto con total impunidad.

Según Facebook, los cambios que ha decidido la compañía que lidera Tim Cook “devastadores para las pequeñas empresas”- “Más de 10 millones de negocios usan nuestras herramientas de publicidad cada mes para encontrar nuevos clientes, contratar empleados y conectar con sus comunidades”, señala el texto del anuncio, en el que no existe una sola referencia a la privacidad de los usuarios.

Facebook exhibe una cifra de un estudio de Deloitte que indica que el 44% de los pequeños y medianos negocios incrementaron el uso de anuncios personalizados durante la pandemia.

Según Facebook, sin anuncios personalizados, los anunciantes verán recortadas sus ventas en un 60% por cada dólar que inviertan.

Apple no ha respondido todavía de forma directa a los anuncios publicados en la prensa estadounidense, pero el mes pasado ya lo hizo al señalar que Facebook tiene “desprecio por la privacidad del usuario”.

Veremos qué posición toma Google, que mira hacia otro lado en todo esto, como si no tuviera nada que ver con todo esto. Obviamente estos ajustes de privacidad están activados por defecto en Android, ya que Google, como Facebook, también vive de la recolección de datos de los usuarios.