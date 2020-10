En febrero, la empresa depospuso el lanzamiento deen Europa después de que el Comisionado de Protección de Datos (DPC) de Irlanda, el principal regulador en la Unión Europea para varias de las empresas demás grandes del mundo, incluido el gigante de las redes sociales, planteara preocupaciones.

En ese momento, el DPC sostuvo que no se le había proporcionado documentación sobre la evaluación del impacto de la protección de datos o los procesos de toma de decisiones que había llevado a cabo Facebook.

El jueves, el DPC dijo que continuará monitorizando el producto a medida que se lance en la UE esta semana, y agregó que Facebook proporcionó detalles de los cambios que ha realizado en el servicio para tener en cuenta los problemas planteados por el regulador.

La red social permite a los usuarios de la aplicación (mayores de 18 años) crear un perfil de citas y separarlo de su cuenta principal. Con su perfil creado, la red social le sugerirá al usuario otras personas en función de sus preferencias e intereses. La función también está disponible en otros 19 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Laos, Malasia, México, Paraguay, Perú, Filipinas, Singapur, Surinam, Tailandia, Uruguay y Vietnam.

Una de las principales diferencias entre Facebook Parejas y Tinder es que el usuario no necesita descargar otra aplicación más en su móvil. Basta con tener la de Facebook actualizada e instalada. Además, en Facebook Parejas no hay que deslizar el dedo o tener que esperar a que un usuario le guste a otro para tener la primera oportunidad de contactar, como en Tinder. Aquí, si una persona está interesada en otra, puede comentar directamente en su perfil o tocar el botón de “me gusta” para hacerse notar. Y si no está interesada, puede pasar de largo… o contestar. Facebook Parejas también quiere que los usuarios jueguen a ser cupidos, por lo que permite al usuario emparejar un perfil con alguno de sus amigos e incluso con personas que no estén en su círculo de amistad.

Otra de las ventajas para el usuario es que puede conectar Facebook Parejas con su perfil de Facebook e Instagram, a través de la función “Pasión Secreta”. Así, el usuario puede ligar con personas que ya conoce o con las que ya ha tenido contacto en estas redes sociales. De hecho, la opción le permite seleccionar hasta nueve de sus amigos de Facebook o Instagram sobre los que tenga “un especial interés” y crear así una especie de “lista de deseos”. Si dos usuarios encajan en una lista, la aplicación les notificará para que comiencen a interactuar.

Cómo configurar Facebook Parejas

Activar Facebook Parejas es tan sencillo como tener la última actualización de la aplicación de Facebook, sea para Android o iOS. Dentro del menú de opciones encontraremos Parejas, con su correspondiente logo de corazón y al lado de los eventos, juegos y empleos.

La primera vez que pulsemos nos llevará a la configuración de la aplicación, donde deberemos introducir nuestros datos y contestar una serie de preguntas para configurar nuestro perfil.

Facebook Parejas permite añadir una galería de imágenes, para que que el resto de personas tengan varias perspectivas de nosotros así como responder a clásicas preguntas sobre nuestros gustos.