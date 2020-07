Facebook está, una vez más, atravesando momentos turbulentos. Grandes marcas como Coca-Cola han decidido retirar toda la publicidad que suelen tener en la red social por la inacción de Mark Zuckerberg y los suyos para parar los discursos de odio. Pero este boicot, de nombre #StopHateForProfit, no está haciendo daño a las cuentas de Facebook.

Si a principios de la semana pasada Mark Zuckeberg perdía 7.000 millones de dólares en bolsa por culpa de la decisión de Coca-Cola, a finales de la misma semana la bolsa fue más benévola con la empresa que dirige el neoyorquino.

Según informa la CNN, los grandes nombre que se han sumado al boicot a Facebook pueden no ser tan grandes en relación a sus cuentas, ya que entre los 100 mayores anunciantes -los que más gasto hicieron- en 2019 en Facebook gastaron 4.200 millones de dólares, apenas un 6% del total.

¿Quién aporta el 94% restante? Lo realizan pymes, autónomos, medios de comunicación de tamaño mediano y partidos políticos.

Hasta ahora, algunas de las grandes marcas que se han sumado al boicot son The North Face, Patagonia, Microsoft, Unilever, Coca-Cola o Starbucks.

El viernes pasado, el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, dijo a los empleados: “Supongo que todos estos anunciantes volverán pronto a la plataforma”, según el sitio web de tecnología The Information.

El portavoz de Facebook, Tom Channick, confirmó la precisión de los comentarios a CNN Business. “Nos tomamos estos asuntos muy en serio y respetamos los comentarios de nuestros socios. Estamos haciendo un progreso real al mantener el discurso de odio fuera de nuestra plataforma, y ​​no nos beneficiamos de este tipo de contenido. Pero como hemos dicho, hacemos cambios de políticas basados ​​en principios, no en presiones de ingresos “, agregó Channick.

Home Depot, el mayor anunciante individual de Facebook en 2019 según Pathmatics con 178 millones gastados en la plataforma, declinó decir si ha realizado algún cambio. Pero, dijo Home Depot en un comunicado, está evaluando los pasos que Zuckerberg dijo que la plataforma tomaría durante una transmisión en vivo la semana pasada.

Procter & Gamble, el gigante de bienes de consumo y el séptimo anunciante más grande de Facebook con un estimado de 92.3 millones de dólares gastados el año pasado, declinó comentar sobre sus planes para cualquier canal de publicidad específico, pero reiteró que ha lanzado una “revisión integral” de sus socios publicitarios. .

“Cuando determinemos que no se cumplen nuestros estándares, tomaremos medidas, hasta detener el gasto, tal como lo hemos hecho antes”, dijo Marc Pritchard, director de marca de la compañía, en declaraciones la semana pasada. Pritchard agregó que P&G no se anuncia en miles de sitios porque no cumplen con los estándares de la compañía.

Un portavoz de Wells Fargo (WFC) dijo que la compañía está “evaluando” su uso de Facebook y tomará una decisión “que esté mejor alineada con las necesidades de nuestros clientes”.

“Condenamos el fanatismo, el racismo y el antisemitismo y nos complace ver que Facebook tome las medidas adicionales necesarias para detener el uso del discurso de odio en su plataforma”, dijo el portavoz.

Facebook generó casi 70.000 millones en ingresos publicitarios el año pasado, según sus estados financieros, la mayoría de los cuales provienen de pequeñas y medianas empresas.