Nueva empresa trae ‘Katmandu’ propietaria y socios IPs a los mercados globales a través de parques temáticos, resorts, largometrajes, series episódicas, productos de consumo y más.

———

La sociedad conjunta con Meliá Hotels International ofrece acceso a propiedades inmobiliarias privilegiadas y una presencia operativa global en los principales destinos turísticos en 40 países.

ORLANDO Florida, July 08, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Con el éxito comprobado en parques temáticos en Europa, un equipo creativo galardonado, tecnologías patentadas y acceso a propiedades inmobiliarias globales en destinos turísticos privilegiados, Falcon ‘s Beyond Global™, LLC, lanzada como una empresa totalmente integrada para impulsar el entretenimiento experiencial y basado en historias en todo el mundo.

Hasta hoy, se comprobó ser casi imposible para la mayoría de las franquicias de IP la implementación rápida a través de contenido multimedia, productos de consumo y, lo más difícil, entretenimiento basado en localización temática, todo a la vez.

La nueva empresa, súper-apoyada por una sociedad conjunta con Meliá Hotels International, será la única potencia de entretenimiento verticalmente integrada capaz de activar simultáneamente una propiedad intelectual en todo el espectro transmedia, con el potencial de transformar la categoría hospitalaria y de entretenimiento de $ 440 mil millones.

Meliá, el grupo hotelero vacacional número uno en el mundo, con más de 390 propiedades en 40 países, muchas en destinos de playa privilegiados, está desarrollando en conjunto combinaciones de parques temáticos y resorts con Falcon ‘s Beyond en propiedades emblemáticas en varios continentes.

Falcon ‘s Beyond, fue formalizada en mayo, cuando la firma líder en diseño de atracciones y planificación maestra Falcon’ s Creative Group, se unió a la empresa de entretenimiento temático, Katmandu Group.

Esta poderosa combinación creó de manera instantánea la única fuente totalmente integrada para activaciones de IP de entretenimiento simultáneo, desde el desarrollo de medios de transmisión hasta a la adquisición del sitio del parque temático; planificación maestra hasta proyectos físicos tradicionales; diseño de atracciones y paseos inmersivos hasta la creación de mercancías; a través de la operación de parque y resort de talla mundial.

Expansión y evolución de IP Katmandu

Un primer enfoque prioritario de Falcon ‘s Beyond será aplicar su modelo IP Expander™ a la rápida evolución de su IP “Katmandu” original y de propiedad integral, ya popular entre los millones de europeos que visitaron Sol Katmandu Park & Resort en Mallorca, España, y una lista creciente de campamentos infantiles de la marca Katmandu en Sol Hotels de Meliá.

Las audiencias resuenan con las historias eternas y entrelazadas del universo de Katmandu, donde personajes míticos cobran vida en aventuras salvajes, inspirando maravillas con reinos imaginativos e inmersivos, yetis evasivos y un elenco multicultural de aventureros.

Junto con nuevos personajes, una serie de videos en streaming y mercancías, la comprobada IP Katmandu experimentará una expansión física. A través de capacidades tecnológicas únicas, Falcon ‘s Beyond establecerá Katmandu como el primer parque temático de talla mundial en tener cada paseo y atracción personalizados a una historia centralizada “como capítulos en la misma leyenda”, y digitalmente vinculados a las experiencias individuales de los huéspedes.

El desarrollo está avanzando en parques adicionales de Katmandu en los terrenos de los resorts Meliá en Punta Cana, República Dominicana, Tenerife, España y otros destinos turísticos principales.

Haciendo posible lo imposible

“Falcon ‘s Beyond Global representa la combinación definitiva de un potencial de narración ilimitado, escalabilidad de propiedades inmobiliarias ágil y flexible, y una expansión imaginativa en una variedad de categorías”, dijo Cecil D. Magpuri, director ejecutivo de Falcon’ s Beyond Global y fundador del original Falcon ‘s Creative Group. “Desarrollamos experiencias inclusivas y basadas en historias que podemos llevar al mercado con una velocidad sin precedentes, eliminando todos los grandes desafíos que enfrentan las franquicias y desarrolladores de IP al intentar esta hazaña por cuenta propia”.

“Estamos realmente haciendo posible lo imposible”, dijo Scott Demerau, presidente ejecutivo de Falcon ‘s Beyond Global y cofundador de Katmandu Group. “A través de nuestra asociación con Meliá, creamos un nuevo manual para la construcción de parques temáticos rentables, ‘Gran Experiencia, Espacio-Pequeño’, desde comunidades de resorts de playa hasta espacios de entretenimiento de uso mixto. Falcon ‘s Beyond Global trae un complemento completo de tecnología, diseño y experiencia en medios a la ecuación. Juntos, ofrecemos algo que simplemente nunca antes había sido accesible para las empresas. Este es un gran beneficio para los desarrolladores, IP emergentes e incluso los gigantes del entretenimiento”.

Creación de parques de “Gran -Experiencia, Espacio-Pequeño”

Meliá Hotels y Katmandu Group se unieron originalmente en una sociedad conjunta en 2012 para lanzar el Sol Katmandu Park & Resort temático en Mallorca y complementar la experiencia vacacional en la playa ofreciendo “entretenimiento con habitaciones”. Su prueba de concepto se disparó al tope de la cartera de Meliá Sol y fue nombrado en los European Hospitality Awards como el hotel #1 en Europa por su innovación en el servicio, entre más de 100.000 hoteles. Trivago Global nombró al parque + resort como el hotel #1 en España para viajar con niños. TripAdvisor nombró a Katmandu Park entre los tres principales parques en España, tres años consecutivos, y como lo Mejor de lo Mejor 2020 de Travelers ’Choice.

Falcon ‘s Beyond elevará este modelo único y probado de parques temáticos de “Gran-Experiencia, Espacio-Pequeño”, para Katmandu y otros IPs en todo el mundo, aprovechando la sociedad conjunta con Meliá, cuya presencia operativa global permite el crecimiento en cualquier destino turístico en las Américas, Europa, Asia y más allá. Los derechos para IPs importantes adicionales ya están asegurados, y Falcon ‘s Beyond está en conversaciones con otros para implementar expresiones transmedia completas a velocidades inauditas. La empresa trabajó en proyectos maestros de planificación y diseño por un total de más de $ 100 mil millones y ganó numerosos premios de diseño por sus atracciones y experiencias de talla mundial.

Alternativa revolucionaria a los Mega Parques

Los “mega parques temáticos” tradicionales requieren por lo menos 6-8 años de planificación, miles de millones en inversiones, adquisición de bienes raíces difíciles, nuevas infraestructuras de transporte, planificación urbana y 5-7 años de construcción.

Falcon ‘s Beyond ofrece una alternativa revolucionaria.

Las atracciones y paseos exclusivos de Falcon son de talla mundial, vanguardistas, basados en historias y los primeros en su tipo. Sus tecnologías patentadas tienen la capacidad única de crear experiencias de mega-parques en parques de “Gran-Experiencia, Espacio-Pequeño”, aprovechando así los terrenos subutilizados en resorts existentes en puntos turísticos densos. Los parques de Falcon ‘s Beyond se pueden implementar en un margen de tiempo de apenas 24-36 meses a una pequeña fracción del costo de un mega-parque, con Falcon’ s proporcionando operaciones especializadas y continuas.

Un verdadero innovador

“Meliá se compromete a ofrecer experiencias extraordinarias a nuestros huéspedes en todo el mundo”, dijo André Gerondeau, director de operaciones de Meliá Hotels International. “Los resorts y parques temáticos Katmandu serán una parte vital de nuestra historia en el futuro, y creemos que esta iniciativa nos sitúa cinco años delante del resto del sector de hostelería en ofrecer ‘entretenimiento con habitaciones’. Todos en Meliá están encantados de trabajar con las mentes creativas y especialistas en desarrollo experimentados de Falcon ‘s Beyond”.

“Falcon ‘s Beyond y su modelo de activación de IP sin precedentes, imaginativo y ya implementado cambian por completo el paradigma establecido del sector de entretenimiento”, dijo el líder del sector, Ken Faier, fundador de Epic Story Media, una empresa de entretenimiento infantil de servicio completo orientada al creador. “Hemos observado de fuente directa lo que Falcon está creando y estamos muy emocionados de explorar una colaboración épica. Hay una gran demanda de las familias que buscan experiencias emocionantes en torno a un excelente IP”.

Con su experiencia en la expansión de la propiedad intelectual, licencias y experiencias inmersivas, Falcon ‘s Beyond Global tiene un poder sin precedentes para transformar mundos imaginados en realidad, una maravilla inspiradora para las audiencias y los huéspedes, con recuerdos que perduran toda la vida.

Acerca de Falcon’s Beyond Global LLC

Falcon’ s Beyond Global, LLC, con sede en Orlando, Florida, es una empresa de desarrollo de entretenimiento experiencial totalmente integrada y de primer nivel especializada en la expansión de la propiedad intelectual. La empresa trae sus propios IPs propietarios y socios a los mercados globales a través de parques temáticos, resorts, atracciones, tecnologías patentadas, largometrajes, series episódicas, productos de consumo, licencias y más, bajo su propiedad y operación. La empresa ganó numerosos premios y ofreció servicios de diseño en 39 países de todo el mundo. El grupo está compuesto por cuatro divisiones principales: Falcon ‘s Treehouse (planificación y diseño maestros), Falcon’ s Digital Media, Falcon ‘s Licensing y Falcon’ s Parks & Resorts. La narración de historias es la fuerza guía detrás de todos los proyectos de Falcon ‘s Beyond, que convierten los mundos imaginados en realidad. Para más información visite, www.falconsbeyondglobal.com

Acerca de Meliá Hotels International

Meliá Hotels International (MHI), fundada en 1956 en Palma de Mallorca, España, cuenta con más de 390 hoteles abiertos, o en proceso de apertura, en más de 40 países. Operan bajo las marcas Gran Meliá Hotels & Resorts, Paradisus by Meliá, ME by Meliá, Meliá Hotels & Resorts, INNSiDE by Meliá, Sol by Meliá y TRYP by Wyndham. La empresa es líder mundial en hoteles resort, y su gracias a su experiencia en resorts se convirtió en un líder en el creciente mercado de hoteles urbanos inspirados en descanso. El Sustainability Yearbook 2020, publicado por S&P Global, nombró a Meliá entre las Empresas Hoteleras más Sostenibles del Mundo (Medalla de Plata), y ha sido incluido entre los Líderes Climáticos de Europa 2021 por Financial Times & Statista. Meliá Hotels International también es miembro del IBEX 35 y es la empresa hotelera española con mejor reputación corporativa, según Merco Ranking. Para más información visite, www.meliahotelsinternational.com

CONTACTO:

Joel Moore

Praytell Strategy

joel@praytellagency.com

María Umbert

Meliá Hotels International

maria.umbert@melia.com

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/77a4b0cf-859f-4c92-b5c4-8e95f66ea4f6

Copyright © 2021 GlobeNewswire, Inc.