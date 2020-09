A busca por inovação pela Federação Brasileira de Redes Associativistas e Independentes de Farmácias (Febrafar) é constante para que suas redes se destaquem no mercado farmacêutico. Esse trabalho resultou em novas e importantes novidades no uso do aplicativo fornecido pela entidade para atender às necessidades dos consumidores e das lojas das redes. Isso proporcionará melhoria nas ofertas de promoções.

Esse avanço faz parte de um projeto desenvolvido pela Febrafar e Stefanini Inspiring para proporcionar melhores canais digitais de relacionamento e engajamento entre as lojas das redes associadas e consumidores. O trabalho conjunto permitiu digitalizar a jornada do cliente, suportada em plataformas tecnológicas, quebrando barreiras, inovando o negócio, capturando valor junto ao consumidor.

As novidades foram apresentadas recentemente aos associados das redes da Febrafar por meio de treinamento e irão impulsionar o uso do aplicativo, que é um grande diferencial no mercado. Com base nos dados levantados a partir do Programa de Estratégias Competitivas (PEC), a tecnologia permitirá que os consumidores recebam ofertas exclusivas, ganhem cupons de descontos desde o momento do download, além de propiciar a realização de pedidos de medicamentos e demais produtos para entrega.

“Essas novidades são importantes por proporcionarem mais opções ao consumidor, lembrando que a loja precisa motivar sua equipe a se engajar no produto e criar ofertas relevantes para o consumidor. O cliente deseja encontrar boas ofertas de produtos relevantes e as lojas encontram nessa ferramenta uma forma ágil e inteligente de fazer isso”, afirma Ney Santos, Diretor Operacional e de Inovação da Febrafar, responsável pelo produto.

De acordo com o CEO da Stefanini Inspiring, João Mota, o app é uma ferramenta poderosa, capaz de atrair mais clientes, fidelizar os atuais e ajudar a ampliar a frequência de visitas às lojas. “Esta nova versão da nossa plataforma de relacionamento reforça o nosso compromisso com a Febrafar, proporcionando às suas redes associadas e lojistas uma vantagem competitiva única no mercado Farma brasileiro. Nesta nova versão, estamos disponibilizando às redes e aos lojistas uma forma simples e intuitiva de gerenciar recomendações e ofertas para seus clientes, criando um novo paradigma no relacionamento entre a marca e consumidor. Transformar os dados em um entendimento real e acioná-los estrategicamente apresenta muitos desafios para as equipes do negócio de varejo. Com esta “humanização da tecnologia” da nossa plataforma de recomendação de produtos e ofertas, ultrapassamos barreiras e, com certeza, contribuiremos para um crescimento ainda mais acelerado da Febrafar”, destaca.

Veja os principais destaques dessas novidades do APP, segundo a gerente de Inovação da Febrafar, Beatriz Guerzoni:

• O sistema apresenta ao lojista entre 80 e 100 sugestões de ofertas, com base nos produtos mais vendidos nos últimos 30 dias pela rede no estado em que a loja está localizada, tomando o cuidado para apresentar ofertas atrativas para cada um dos segmentos (os segmentos agrupam gênero, faixa etária e ticket médio mensal);

• É possível visualizar os segmentos de cada uma das ofertas sugeridas e uma estimativa de clientes que as receberão;

• Não existe mínimo ou máximo de ofertas que podem ser aprovadas;

• Antes da aprovação final pelo lojista, o sistema exibe o resultado da segmentação feita;

• O sistema apresenta sugestão de preço de acordo com o preço médio nos últimos 30 dias, mas permite que o lojista edite esse preço;

• O sistema permite ao lojista incluir EANs (códigos de barras) relacionados à oferta.

As funcionalidades da ferramenta incentivam o cliente a voltar ao estabelecimento e ajuda a construir um relacionamento de longo prazo, fazendo com que sintam exclusivos e tenham a percepção do programa de vantagens. Para as lojas proporcionam soluções corretas, de forma ordenada e com resultado nos negócios.

Outra importante novidade é que, a partir de agora, na área de “Sugestão de Ofertas” do sistema se terá o item “Como funciona”, explicando desde como o sistema busca os dados de produtos mais vendidos, até as ofertas serem disponibilizadas aos clientes no APP.