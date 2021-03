SAN MATEO, California y LISBOA, Portugal, March 24, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Feedzai , la plataforma líder mundial de gestión de riesgo financiero basada en la nube, anunció hoy una ronda de inversión Serie D de $ 200 millones dirigida por la firma de inversión líder mundial KKR , con la participación de los inversores existentes Sapphire Ventures y Citi Ventures. La nueva inversión se utilizará para acelerar la expansión global de la empresa, desarrollar aún más sus ofertas de productos e impulsar su estrategia de socio para fortalecer su posición como una de las soluciones de prevención de delito financiero y gestión de riesgo más completas del mercado.

La plataforma de Feedzai es utilizada por las principales instituciones financieras, proveedores de pagos y comerciantes del mundo para la gestión de riesgo de delito financiero, mientras permite una experiencia optimizada para los usuarios finales. El núcleo de la oferta de Feedzai es su plataforma de inteligencia artificial y aprendizaje automático, que procesa datos de clientes y de terceros para identificar, evaluar y acelerar la solución de amenazas potenciales.

El resultado real de este enfoque son índices sustancialmente más altos de detección de delito financiero con índices más bajos de falsos positivos en contraste con los enfoques tradicionales, a menudo basados en reglas, y ahorros de costos significativos para los clientes a través de menos devoluciones de cargos, triaje más eficaz de alertas y prevención de multas regulatorias. Además, la tecnología de Feedzai permite una experiencia más transparente en tiempo real para los consumidores. La oferta principal de Feedzai originalmente se centró en la identificación del fraude de transacciones, sin embargo; en años recientes ha aprovechado la tecnología subyacente para expandirse hacia adyacentes, como antilavado de dinero y apertura de cuentas, lo que convierte a Feedzai en una de las plataformas de prevención de delito financiero basadas en la nube más completas del mercado.

La inversión llega a medida que la demanda de tecnología de Feedzai se acelera, juntamente con el rápido cambio a la banca y comercio digital, lo que condujo a un aumento significativo de consumidores que se convierten en víctimas del delito financiero. Solo en el último trimestre de 2020, los consumidores enfrentaron un aumento del 650% en estafas de apropiación de cuentas, un aumento del 600% en estafas de suplantación de identidad y un aumento del 250% en ataques de fraude bancario en línea, en comparación con el primer trimestre del mismo año, según datos de Feedzai .

En la actualidad, Feedzai monitorea empresas con más de 800 millones de clientes en 190 países, con productos que protegen a la mitad de la población del Reino Unido y Canadá, así como cuatro de los cinco bancos más grandes en Norteamérica. Muchas de las instituciones financieras líderes mundiales, como Citibank, Fiserv y Santander, así como las Fintechs más innovadoras del mundo, como SoFi y Mox by Standard Chartered, ya utilizan las soluciones de gestión de riesgo impulsadas por IA de Feedzai. Cada vez que alguien abre una cuenta bancaria, transfiere dinero o realiza un pago con su dispositivo móvil, esa persona experimenta transparencia, conveniencia y protección en tres milisegundos o menos, todo esto es posible gracias a la plataforma de IA de Feedzai.

“La tecnología de Feedzai es la piedra angular del comercio de hoy en día, ya que los consumidores de todo el mundo esperan experiencias bancarias y de pago rápidas, confiables, transparentes y, sobre todo, seguras. El mundo tiene requisitos de digitalización más rápidos, y las instituciones financieras necesitan soluciones confiables que prosperen en este nuevo entorno digital en días, y no meses”, dijo Nuno Sebastiao, director ejecutivo y presidente de Feedzai. “Estamos encantados de trabajar con KKR para traer mayor innovación a este espacio y continuar protegiendo a nuestros clientes de un escenario de delito financiero en constante evolución”.

“Feedzai ofrece una poderosa solución para uno de los mayores desafíos que enfrentamos en hoy en día: el delito financiero en la era digital. El comercio global depende de tecnologías comprobadas para el futuro capaces de enfrentar un escenario de amenazas en rápida evolución. Al mismo tiempo, los consumidores exigen honestamente una magnífica experiencia del cliente, además de niveles de seguridad sólida mientras utilizan servicios bancarios o de pagos”, dijo Stephen Shanley, director general de KKR.

Spencer Chávez, director de KKR, continuó: “Creemos que la plataforma de Feedzai cumple de manera única con estas expectativas y más, y esperamos trabajar con Nuno y el resto del equipo para ampliar aún más su oferta”.

La inversión sigue al cierre de otro ejercicio financiero excepcional en el que Feedzai experimentó un crecimiento sustancial en todos sus mercados geográficos y verticales de clientes. Además de su oferta principal, la empresa lanzó recientemente “Feedzai Solutions”, una iniciativa dirigida a democratizar la lucha contra el delito financiero, permitiendo que las instituciones financieras de todo tamaño se beneficien de la tecnología más avanzada disponible hoy en formato “listo para usar”. La empresa también expandió su estructura de IA Responsable, recientemente reconocida como “Innovación de Prevención de Fraude del Año” por Fintech Breakthrough, para permitir que las instituciones financieras ofrezcan la mejor experiencia posible al cliente mientras garantizan que la Justicia, Responsabilidad, Transparencia y Ética (FATE – Fairness, Accountability, Transparency, and Ethics), se conviertan en parte del proceso de toma de decisiones.

KKR realizará la inversión a través de su Fondo II de Crecimiento de Tecnología de Futura Generación , un fondo dedicado a las oportunidades de inversión en capital de crecimiento en el espacio tecnológico.

Acerca de Feedzai

Feedzai es el líder del mercado en la lucha contra el delito financiero con la plataforma de gestión de riesgo basada en la nube más avanzada de hoy, alimentada por aprendizaje automático e inteligencia artificial. Feedzai tiene una misión: hacer que la banca y el comercio sean seguros combinando soluciones de prevención del fraude y antilavado de dinero en una plataforma de gestión de delito financiero. Fundada por científicos de datos e ingenieros aeroespaciales, Feedzai es considerada líder en su categoría por Aite y una de las empresas de IA de mayor éxito por Forbes. Los principales bancos, procesadores y minoristas del mundo utilizan Feedzai para proteger billones de dólares y gestionar el riesgo, al mismo tiempo que optimizan la experiencia del cliente.

Acerca de KKR

KKR es una firma líder mundial de inversiones dedicada a ofrecer soluciones alternativas en gestión de activos, mercados capitales y seguros. KKR tiene como objetivo generar retornos sobre la inversión atractivos siguiendo un enfoque de inversión paciente y disciplinado, empleando a personas de talla mundial y apoyando el crecimiento en sus empresas y comunidades de cartera. KKR patrocina fondos de inversión que invierten en capital privado, crédito y activos reales y tiene socios estratégicos que gestionan fondos de cobertura (hedge). Las filiales de seguros de KKR ofrecen productos de jubilación, vida y reaseguro bajo la gestión de The Global Atlantic Financial Group. Las referencias a las inversiones de KKR pueden incluir las actividades de sus fondos patrocinados y subsidiarias de seguros. Para más información acerca de KKR & Co. Inc. (NYSE: KKR), visite el sitio web de KKR www.kkr.com y en Twitter @KKR_Co.

