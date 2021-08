Madrid – Entrevista exclusiva de TyN Magazine con Asier Urbeechebarría, CEO de Finanbest, hablando sobre el mercado de los robo advisors.

En España tú tienes dos tipos de entidades financieras: las que dependen del Banco de España y las que dependen de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), uno es el regulador bancario y el otro es un regulador del Mercado de Valores.

Nosotros dependemos de la CNMV y en términos de servicios a los clientes podemos hacer: asesoramiento, ejecución y gestión. Cuando hablo de ejecución hablo de que el cliente viene y me dice cómprame acciones de Facebook y yo lo hago. Asesoramiento es que te asesoro cual es la mejor acción que puedes comprar, mientras que la gestión de carteras es aquella en la cual tú me das un mandato y yo gestiono tu dinero de acuerdo a los objetivos que me has indicado.

Nosotros en Finanbest somos un robo advisor, somos un gestor automatizado, gestionamos carteras de acuerdo a mandatos de clientes. A los clientes los captamos digitalmente, le hacemos un perfil y de acuerdo a eso le ofrecemos una cartera. Si el cliente le da el okey a esa propuesta y me firma un mandato de gestión yo gestiono esa cartera por él. La última derivada es que esa gestión se hace a través de fondos indexados. Esto es un servicio de banca privada, que se diferencia de esta por tener bajos costes gracias a la digitalización.

Hay dos diferencias principales entre los robo advisors y la banca tradicional: Uno son los bajos costes y lo segundo es que el servicio que nosotros prestamos, como es un servicio caro, solo se les ofrece a los clientes VIP en la banca privada, mientras que nosotros por haber logrado reducir los costes lo podemos ofrecer a cualquier tipo de cliente. Esto ya es muy bueno porque estás accediendo a un servicio que antes no podías. La suma de estas dos cosas hace que un cliente que antes solo tenía la opción de acceder a este servicio en la banca privada ahora puede hacerlo a través de nosotros con mucha mayor rentabilidad. Por ejemplo yo le estoy dando a un cliente mío que tiene 30.000 euros un servicio mejor que una persona que tiene 4 millones de euros en un banco tradicional. Lo que sí es verdad que este último cliente a veces puede querer hablar cara a cara conmigo y eso no se lo doy, esto es todo digital.

Los robo advisors pueden evolucionar en el mundo de diferentes maneras: por tecnología, por productos, por canales de distribución. En nuestro caso nos interesa aumentar nuestra cartera de clientes lo cual lo estamos haciendo de diferentes maneras: por el boca a boca, cerrando acuerdos con terceras entidades que me permitan acceder a clientes potenciales, ampliarnos geográficamente. Estábamos, previo al Covid, viendo la posibilidad de entrar en el mercado mexicano, tuvimos también un contacto con unos argentinos que querían llevar nuestro producto allá pero al hacer el estudio de mercado se dieron cuenta que era un mercado muy pequeño para este producto. El gran mercado está en Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y, por supuesto, el mercado asiático que no está en nuestras posibilidades.

España es un buen mercado ya que tiene aproximadamente 300.000 millones de euros en fondos de inversión y 100.000 millones de euros en planes de pensión lo cual te lleva a casi 500.000 millones de euros de mercado de obtención. En Latam creemos que México es el país con mayor potencial para este proyecto hoy.

Otra forma de crecer es aumentando tu cartera de productos hasta que llegas a convertirte en un neobanco. Pero para este crecimiento necesitas un país con un volumen de mercado financiero enorme, como por ejemplo es el americano. El mercado financiero americano es cincuenta veces más grande que el español. Ahí puedes hacer lo que quieras, pero en España no. De por si es un mercado más reacio a los cambios, más lento en sus movimientos.

Nuestro producto es un poco complejo de entender, explicar lo digital es complicado por lo que lo más complejo en este caso es la escalabilidad.

Lo más importante para mí como empresa es que hemos cumplido de manera muy amplia las expectativas con las que fundamos Finanbest. Lo que nos propusimos era lograr una rentabilidad adicional del 3.5% anual de media sobre el mercado, medido por Inverco. Lo hemos conseguido sobradamente. En este momento estamos consiguiendo un 3% de rentabilidad adicional por encima del mercado de media. Todo este modelo se construyó para lograr alta rentabilidad comparativa para nuestros clientes.

En nuestro plan de pensiones de Renta Fija Mixta fuimos líderes en rentabilidad en 2020 en todo el mercado español, fuimos el primero entre 240 planes en los que se encuentran todos los bancos. Por lo tanto nuestro producto funciona, eso es lo que nos propusimos y lo estamos logrando año tras año. Finanbest lleva desde 2019 en el top 3 de las gestoras más rentables, de acuerdo con el concurso Expansión / Allfunds, que son quienes hacen las mediciones.