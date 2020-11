De acuerdo a las previsiones de Cybersecurity Ventures, el cibercrimen se duplicará en los próximos cinco años y alcanzará los 6 billones de dólares en 2021. Este FINNOSUMMIT Webinar, patrocinado por Mastercard, brindará toda la información clave sobre cómo la digitalización y la ciberseguridad pueden ayudar a evitar el fraude y proteger los startups y cualquier negocio con presencia online, y por qué estos factores son clave para la recuperación económica de las pymes.

Las amenazas online suponen un gran impacto en todas las empresas, pero especialmente para las pymes y las startups, la ciberseguridad es un área de gran importancia en América Latina para salvaguardar sus datos financieros. Si bien COVID-19 desencadenó un auge del comercio electrónico y los negocios en línea, también ha expandido y acelerado enormemente el ciberdelito. Aquellos que no tomen las medidas adecuadas para proteger su negocio, serán presa fácil de los ciberdelincuentes más audaces. La buena noticia es que puede tomar medidas para fortalecer su seguridad y ser más resistente y resistente a los ataques cibernéticos. El objetivo no es ser perfecto, sino simplemente no ser un objetivo fácil.

La importancia de prevenir ciber-ataques

La prevención es vital para impulsar la recuperación económica en América Latina ya que la digitalización y la ciberseguridad son factores fundamentales para que las startups, pymes, los consumidores y todo el ecosistema Fintech afronten el 2021 con más seguridad.

Especialmente para las startups Fintech, que son presa fácil de los ciberataques, la ciberseguridad es clave para seguir ganando confianza entre la población que hace uso de servicios y productos financieros. Aprender a evitar el fraude online y centrarse en la prevención de la ciberseguridad es fundamental para la recuperación de las pequeñas y medianas empresas, los consumidores y todo el ecosistema Fintech.

Simon Hunt, el keynote speaker, responderá a preguntas en directo

Este FINNOSUMMIT Webinar, patrocinado por Mastercard, brindará toda la información clave sobre cómo la digitalización y la ciberseguridad pueden ayudar a evitar el fraude y proteger los negocios, y por qué son clave para la recuperación económica de las pymes y las startups.

El experto Simon Hunt, líder en ciberseguridad y Executive Vice President & Cybersecurity Product Innovation en Mastercard, será el keynote speaker en este webinar de 60 minutos. Al finalizar su presentación (en inglés), los asistentes tendrán la oportunidad de hacer preguntas en directo al experto. Habrá un tiempo dedicado exclusivamente para un Q&A con la audiencia al final del keynote.

