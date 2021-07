As soluções de tecnologia têm transformado o mercado financeiro, a exemplo do Open Banking, já com a primeira fase de implantação iniciada em fevereiro no Brasil com a premissa de democratizar as conexões entre as instituições financeiras para a troca de dados e informações com o consentimento do usuário final. Junto com este movimento, segurança se torna a palavra de ordem, sendo imprescindível um sistema seguro para a integração das informações, com monitoramento constante e, acima de tudo, confiável.

Atenta à essas tendências e movimentos do mercado, a First Tech vem investindo no desenvolvimento de soluções para garantir a segurança de transações das empresas, principalmente para as que estão nascendo agora, como é o caso das fintechs e bancos digitais.

Recentemente, a companhia iniciou o projeto da nova solução de HSM (Hardware Security Module) como serviço e agora lança oficialmente no mercado brasileiro o HoP, ou HSM off Premises, que disponibiliza um mix de serviços para a segurança e criptografia no processamento de transações e mensagens seguras das empresas.

Com investimento superior a um milhão de dólares, a First Tech focou no aperfeiçoamento da solução por meio da capacitação e contratação de especialistas que fortaleceram o time da companhia no Brasil, no desenvolvimento de aplicações (API) e toda a infraestrutura necessária para potencializar a solução já disponível com a certificação padrão global de segurança PCI.

Com o HoP, a First Tech visa habilitar fintechs e bancos digitais para o mercado de meios de pagamento, “suprindo suas necessidades de infraestrutura e serviços de segurança que envolvem equipamentos HSM para proteger as transações financeiras”, explica Gustavo Silveira, Diretor Técnico e Sócio da First Tech. De acordo com o executivo, a nova forma de uso de HSM como serviço simplifica e acelera o processo de segurança de transações, dando mais velocidade para as empresas operarem seus negócios.

O tempo médio de implementação da tecnologia no modelo HoP API, ou seja, quando a empresa escolhe utilizar a API da First Tech, acontece em menos de 30 dias. Caso as aplicações sejam desenvolvidas internamente pela própria empresa, a implementação ocorre dentro de 120 dias.

“O nosso propósito é democratizar o acesso à criptografia segura para as fintechs e bancos digitais no país, com serviços customizados e uma equipe dedicada para garantir a segurança das atividades e transações. O HoP foi pensado exatamente para isso”, completa Silveira.

Como resultado, a nova solução da First Tech viabiliza a entrada de novas empresas no mercado, com custo e tempo mínimo de implementação e o diferencial no volume de processamento de transações que pode ser escalonável e customizado de acordo com a necessidade de cada negócio.

Com o reconhecimento de mais de 26 anos no mercado nacional, a First Tech já garantiu estrutura e segurança para a operação de muitos bancos e empresas de pagamento, atendendo hoje mais de 130 clientes, com contratos em segurança digital, comunicação empresarial, colaboração e segurança de transações, atendendo o setor financeiro em todo o território nacional.