El Foro Económico Mundial ha anunciado el lanzamiento de la Alianza de Acción Global en IA (GAIA, por sus siglas en inglés), una nueva iniciativa emblemática para acelerar la adopción de una inteligencia artificial inclusiva, transparente y de confianza a nivel mundial.

La IA promete hacer que las organizaciones sean un 40% más eficientes para 2035, desbloqueando un valor económico nuevo estimado en 14 billones de dólares. Pero a medida que el potencial transformador de la IA se ha hecho evidente, también lo han hecho los riesgos que plantean los sistemas de IA inseguros o poco éticos.

Las recientes controversias sobre el reconocimiento facial, la toma de decisiones automatizada y el rastreo de COVID-19 han demostrado que la realización del potencial de la IA requiere una fuerte aceptación por parte de los ciudadanos y los gobiernos, basada en su confianza en que la IA se está construyendo y utilizando éticamente.

Conscientes de ello, más de 175 organizaciones han propuesto principios éticos para la IA. Aunque este crecimiento explosivo de los principios de la IA es bienvenido, ha creado fragmentación. Es necesario un mayor esfuerzo para traducir estos principios en herramientas prácticas para que las organizaciones garanticen el futuro positivo de la IA.

La GAIA es una nueva plataforma de colaboración entre múltiples partes interesadas diseñada para acelerar el desarrollo y la adopción de tales herramientas a nivel mundial y en los sectores industriales. La Alianza reúne a más de 100 empresas líderes, gobiernos, organizaciones internacionales, organizaciones sin ánimo de lucro y académicos unidos en su compromiso de maximizar los beneficios sociales de la IA y minimizar sus riesgos.

“La IA tiene el potencial de aportar enormes beneficios a la sociedad, pero solo si se utiliza de forma responsable. Estamos lanzando la Alianza de Acción Global en IA junto con nuestros socios para dar forma a un futuro positivo y centrado en el ser humano para la IA en este momento decisivo de su desarrollo”, dijo Klaus Schwab, fundador y presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial

Los miembros de la Alianza trabajan juntos para identificar y aplicar las herramientas y prácticas más prometedoras para garantizar que los sistemas de IA sean éticos y sirvan a todos los miembros de la sociedad, incluidos los grupos históricamente infrarrepresentados en el ecosistema de la IA. Con el apoyo de una subvención de la Fundación Patrick J. McGovern, la Alianza proporciona una comunidad para el aprendizaje en tiempo real y la rápida ampliación de los enfoques probados de la IA ética, así como un foro para acelerar la acción colectiva sobre los desafíos y problemas emergentes.

La Alianza está dirigida por un Comité Directivo formado por los principales líderes mundiales de la industria, el gobierno, el mundo académico y la sociedad civil. El Comité Directivo está copresidido por Arvind Krishna, Presidente y Director General de IBM, y Vilas Dhar, Presidente de la Fundación Patrick J. McGovern, una organización filantrópica mundial dedicada a la IA y los datos.

Arvind Krishna, Presidente y Consejero Delegado de IBM y Copresidente del Comité Directivo de la Alianza, dijo: “Es un honor codirigir la Alianza de Acción Global en IA y aportar la experiencia de IBM en ética de la IA para acelerar el trabajo del grupo. Estoy seguro de que juntos podemos hacer realidad la promesa y los beneficios de la IA responsable en toda nuestra sociedad.”

Vilas Dhar, Presidente de la Fundación Patrick J. McGovern y Copresidente del Comité Directivo de la Alianza, dijo: “En este año crucial de transformación global, la IA puede ser un poderoso facilitador de una mayor equidad, justicia y prosperidad. Para alinear a las partes interesadas en esta visión compartida, GAIA ofrece la oportunidad de reunir diversas voces, aprender de los éxitos y los fracasos, y construir una tecnología compartida que amplifique lo mejor de la humanidad”.

Henrietta Fore, Directora Ejecutiva de UNICEF y miembro del Comité Directivo, se une a la mesa redonda de lanzamiento de la Alianza. “Tecnologías como la IA están cambiando fundamentalmente la forma en que los niños aprenden, juegan y se relacionan entre sí”, explicó. “Los niños y los jóvenes son los principales usuarios de la IA. Hay que hacer más para ayudarles a beneficiarse de las oportunidades que ofrece, al tiempo que se les protege de los riesgos que plantea. Nos complace formar parte de la Alianza de Acción Global en IA para ayudar a que la IA funcione para todos los niños y los proteja.”

La Alianza contará con el apoyo de las principales organizaciones sin ánimo de lucro comprometidas con el impulso de proyectos de vanguardia centrados en áreas de impacto clave y necesidades insatisfechas, como AI Global, el Institute of AI, AI and You y EqualAI. Las áreas iniciales de interés incluyen: