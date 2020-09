Forza Power Technologies anunció la incorporación de Victor Acosta como nuevo Ingeniero de Preventa para colaborar en el equipo junto a Marianela Suco en el Cono Sur y con todo el equipo de Latinoamérica y el Caribe.

El flamante ejecutivo estará basado en Lima, Perú, dando soporte a toda la región, y tendrá especial foco en el desarrollo de soluciones integrales de la marca y en el acompañamiento a los socios de negocio con el objetivo de ganar participación en el mercado corporativo. Entre sus responsabilidades se destaca: apoyo técnico comercial a todos los responsables comerciales para la región de Latinoamérica y el Caribe, capacitación y certificación de canales VARS para la región de Latinoamérica y el Caribe, especificación y prescripción de productos para licitaciones y procesos de gobierno y privados y la configuración y diseño de soluciones de acuerdo a requerimientos de clientes estratégicos.

“Estoy muy contento de haber ingresado a Forza y poder colaborar con el equipo de Marianela Suco en Cono Sur, junto al team de Latinoamérica y el Caribe, para ayudar a consolidar el crecimiento de la compañía. Voy a aportar todo mi know how en soluciones de protección eléctrica e infraestructura para el sector de tecnología de la información. La empresa me está dando la oportunidad de participar de un nuevo desafío profesional, permitiendo volcar mi experiencia para cumplir y superar los objetivos para los que me han convocado”, comentó Acosta.

“Tenemos grandes expectativas con la incorporación de Víctor a nuestro team. Esta designación se enmarca en nuestro plan de negocios, para seguir avanzando en la consolidación de la marca en la región y ganar más participación en el mercado de protección eléctrica. Tenemos planes muy interesantes para 2020 y para el próximo año especialmente”, explicó Marianela Suco, Territory Manager para Cono Sur de Forza Power Technologies.