Em uma escala sem precedentes, a tecnologia passou a permear o nosso cotidiano para o “Mundo além da Pandemia”, temática do Futurecom Digital Summit, que será realizado de 22 de junho a 2 de julho, com a participação de vários players do mercado de telecomunicações, tecnologia, agronegócios, indústria 4.0, entre outros. O encontro virtual do ecossistema de tecnologia faz parte dos eventos on-line que antecedem a 22ª edição do Futurecom, principal evento de tecnologia, telecomunicações e transformação digital da América Latina, que ocorrerá de 27 a 29 de outubro, no São Paulo Expo, em São Paulo. O evento é organizado pela Informa Markets.

A qualidade dos conteúdos do encontro físico também estará presente no formato digital do Summit. Serão duas sessões diárias, entre os dias 22 de junho a 2 de julho, com 25 horas de acesso totalmente gratuito e todos os eventos veiculados pelo site do Futurecom.

Reconhecido como a principal plataforma de conteúdo e relacionamento do Ecossistema de Tecnologia na América Latina, o Futurecom leva para o ambiente digital debates, estudos de casos e discussões que abordarão as formas mais eficientes de adoção das mais recentes tecnologias exponenciais e principais tendências na gestão de negócios em tempos de pandemia, que transformou a maneira como as empresas operam com agilidade, flexibilidade e segurança, buscando maior responsividade e resiliência. E para atuar nessas novas circunstâncias, a tomada de decisão de forma ágil é fundamental para a resiliência dos negócios, seja repensando ou criando novos modelos.

Entre os renomados palestrantes deste encontro virtual, já estão confirmados: Maria Cristina Peduzzi, Ministra – Presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT); Chan-woo Kim, Embaixador da República da Coreia na República Federativa do Brasil; Paulo Alvarenga, CEO South America da ThyssenKrupp; Lucas Foster, Founder da World Creativity Day; Sidney Klajner, Presidente da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein; Atila Branco, Network Planning Director da VIVO; Gustavo Estrella, Presidente da CPFL Energia; Juliana Azevedo, presidente da Procter & Gamble.

No grade da programação estão previstos debates como “Cidades Inteligentes na Pós-pandemia, Estratégias Essenciais na Recuperação Econômica na vida das Cidades”, “Justica 4.0: a Importância na adoção das tecnologias na continuidade da Prestação Jurisdicional”, “Convergência IoT, Big Data, Inteligência Artificial, Blockchain Definindo o Futuro dos Negócios”, “Segurança Cibernética nas Redes”, “Inovação, Adaptação ou Transformação Digital? Qual o Impacto da Pandemia na Digitalização dos Negócios?”, entre tantos outros temas que também estarão na grade dos espaços Future Congress, Future Payment, Future Gov, Future Jud, Arena Futurecom e Future Tech da edição deste ano do Futurecom.

A Informa Markets, fazendo valer o seu DNA de transformação digital e de catalisador do mercado, tem promovido desde o mês de abril eventos on-line, que priorizam conteúdos relacionados às tecnologias, soluções inovadoras e avanços tecnológicos que transformam os ecossistemas de negócios. Dada a forte presença da Informa nos mais diversos setores da economia, o Grupo também realiza eventos no modelo “cross”, em parceria com a Agrishow, a Intermodal, Canal Energia e a Concrete Show, entre outros.

Entre os programas em andamento está o Futurecom LiveCast, que contempla a realização de lives e webinars semanalmente. Hermano Pinto, diretor do Futurecom, debate com convidados de vários setores os desafios para os próximos meses, as transformações que a tecnologia promove nas relações do mercado entre telcos, corporações e stakeholders interessados em aumentar ainda mais o engajamento com o público-alvo. Até o momento, o Futurecom LiveCast já realizou mais de dez encontros, reunindo um total de mais de 2.500 pessoas inscritas.

Consolidado como o maior e mais qualificado evento de Transformação Digital, Tecnologia e Telecomunicações da América Latina, o Futurecom combina Conhecimento, Negócios e Relacionamento, enfatizando a inovação e a tecnologia como aceleradoras das cadeias de valor nos mais diversos setores da economia com alterações profundas nas relações de negócio e de trabalho.

O amplo e tradicional conteúdo oferecido pelo Futurecom, focado em conectividade, soluções disruptivas, temas regulatórios e de política industrial, passou a incluir novos palcos e trilhas de conhecimento para Empreendedorismo, Soluções Corporativas, Meios de Pagamento e Identificação Digital, Governo e Cidades, Poder Judiciário, Segurança da Informação, entre outros, todos em destaque nos espaços Future Congress, Future Payment, Future Gov, Future Jud, Future Cyber, Arena Futurecom e Future Tech.