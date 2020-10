Com início programado para às 9h do dia 26 de outubro, o Futurecom Digit@l Week chega este ano em formato gratuito e inovador, como define Hermano Pinto, diretor do Futurecom. O evento se revela como um dos mais ricos em conteúdo neste ano de adaptações à nova realidade, pois terá grande parte da programação em Lives, com participação de personalidades expoentes do universo da tecnologia da informação.

Entre eles está confirmada no dia 28, às 9h, a palestra de Kevin Ashton, cofundador do Auto-ID Center no Massachusetts Institute of Technology e autor do novo livro “How To Fly A Horse”. Ashton compartilha sua experiência sobre a Internet das Coisas, já que é o criador dessa expressão que se tornou tão popular há vinte anos, desde que deu o título a uma apresentação sobre a cadeia de suprimentos ser uma ‘Rede de Coisas’ e a Internet ser uma ‘Rede de Bits’ e como a tecnologia de sensor uniria as duas.

Ver mais: Futurecom será postergado para 2021

A palestra de Ashton é a primeira de tantas outras que revelam as novidades desta edição do Futurecom. De acordo com Hermano Pinto, os temas do Futurecom Digit@l Week foram discutidos em reuniões temáticas e adaptados para atender ao maior número de audiência, já que será acessado por um público variado.

“Decidimos que o conteúdo deveria ser voltado mais a aplicações com temas diversos que envolvessem conectividade, 5G, IoT, Inteligência Artificial, redes neutras e casos de pequenos provedores de internet”, afirma Hermano. O executivo acrescenta que o evento prevê também áreas VIP nas quais convidados discutirão temas e casos bem específicos para este que é o maior ecossistema de transformação digital do setor.

Dos representantes de órgãos de governo, confirmaram participação Artur Coimbra, secretário substituto de Telecomunicações do Ministério das Comunicações; e Gilvam Máximo, secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação da Secti-DF. Além deles, completam a agenda do FUTURECOM XPERIENCE – plataforma que reúne o mais eficiente meio de geração de oportunidades com 60 horas de conteúdo gratuito e networking – representantes da indústria e influenciadores como Allan Costa, cofundador da AAA Inovação. Costa será o keynote de encerramento no dia 30/10, às 15h30, sob o tema “2020: o ano que (ainda) não acabou!”. Ele traz em seu currículo os títulos de AMP pela Harvard Business School, Mestre pela FGV, MSc pela Universidade de Lancaster (UK) e autor de “60 Dias em Harvard – Diário de um AMP”.

Outra representante de peso é a brasileira Lídia Galdino, professora da UCL (University College London) e pesquisadora financiada pela Royal Academy of Engineering. No dia 27/10, às 9h, Lídia discorrerá sob o tema “Mil filmes por segundo: “Criando a conexão de internet mais rápida do mundo”, já que foi ela quem criou a conexão de internet mais rápida do mundo, com velocidade de 178,08 terabits por segundo – uma conexão que baixa em um segundo mil filmes de um disco de blu-ray.