Consolidado há mais de 20 anos como o ponto de encontro da comunidade de tecnologia e telecomunicação, o Futurecom reposiciona-se como a Plataforma de Negócios que impulsiona o ecossistema de Tecnologia e Telecomunicações, apresentando soluções para marcas e profissionais do setor, por meio de conexões de comunidades, relacionamento e conteúdo de qualidade nos ambientes digital e físico, simultaneamente.

Inovar é e sempre foi a palavra de ordem para o Futurecom. Como plataforma de negócios, a marca Futurecom oferece um pacote completo de soluções estratégicas e abrangentes para os players do setor se conectarem e interagirem com uma audiência qualificada, tanto no ambiente digital quanto no físico. “Nossa principal meta é conectar pessoas e negócios de forma integrada, unindo o que há de melhor nos dois ambientes: físico e digital, proporcionando experiências, ampliando o alcance do conhecimento e criando oportunidades de relacionamento diversificadas e abrangentes”, enfatiza Hermano Pinto Jr., diretor do Portfólio de Infraestrutura da Informa Markets Brasil.

Com as soluções de inteligência de mercado do Futurecom, empresas e players dos mais diversos negócios do setor têm grandes oportunidades para promover e lançar seus produtos, serviços e tecnologias, por meio de ações de marketing orientadas para a geração de negócios, conteúdos exclusivos e experiências inovadoras para conectar profissionais e estreitar o relacionamento entre executivos e potenciais compradores.

Uma das soluções que a marca Futurecom oferece é a realização do maior e mais importante evento de negócios da América Latina para o setor de tecnologia, transformação digital e telecomunicações. O evento costuma reunir, durante três dias, mais de 250 marcas expositoras e 30 mil visitantes de 41 países.

Futurecom Xperience é outra solução da marca. Um ambiente 100% online disponível 365 dias por ano, que traz ao mercado uma série de conteúdos originais em vídeos e podcasts, além de um marketplace desenvolvido e orientado para a geração de networking e para o fechamento de negócios. É também na Xperience que são transmitidos todos os conteúdos digitais do Futurecom.

O Futurecom Digital é um portal exclusivo do setor, onde são disponibilizados matérias e artigos exclusivos e inéditos, com foco no setor da tecnologia, inovação, transformação digital e telecomunicação, além de uma ampla lista de e-books e White-papers, disponíveis para download.

Outra solução de destaque no Futurecom é o Digital Series, eventos digitais 100% gratuitos dedicados a trazer discussões com foco em conectividade, novas tecnologias e inovação. Nesse ano serão realizadas quatro sessões sobre os temas Agronegócios, Indústria, Varejo e Telco-Latam.

O Futurecom Livecast traz entrevistas em vídeo e webinars estratégicos com autoridades, convidados, especialistas e personalidades do setor para debater ideias, ações e compartilhar boas práticas. Em 2020 foram realizados mais de 15 episódios.

Destaque também para o Minutos Corporativos, uma série de bate-papo com lideranças decisores e personalidades renomadas do setor, falando sobre mercado, tendência, gestão e carreira. O programa é transmitido na Xperience e no Youtube.

Todas as soluções oferecidas pelo Futurecom são vistas de perto por uma audiência altamente qualificada, formada por públicos nacionais e internacionais, que acompanham as iniciativas da plataforma nas principais redes sociais do mercado (Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter, YouTube e Telegram), com mais de 42 mil seguidores, quando somadas.

Quando o assunto é o marketing digital da plataforma, os números são bem significativos: são mais de 4,9 milhões de visualizações de anúncios digitais contratados, via mídia programática; mais de 2,3 milhões de alcance em conteúdos patrocinados nas redes sociais; mais de 175 e-mails marketing e newsletters enviados para mais de 151 mil profissionais do setor; além do investimento em Google Adwords para promover a busca de produtos e serviços no marketplace; e da divulgação de mais de 40 anúncios e banners em mídias e portais especializados e portais de parceiros.