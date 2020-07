O Futurecom, maior evento de tecnologia, inovação e transformação digital da América Latina, amparado por uma pesquisa extensiva feita com clientes e empresas do mercado diante do atual cenário de incertezas e transformações provocado pela pandemia, decidiu rever a sua data de realização no formato presencial.

A feira será postergada para 2021 e a data do evento presencial está definida: de 05 a 07 de outubro de 2021.

Sabemos que é uma decisão difícil, porém necessária para garantir o bem-estar e a tranquilidade dos participantes. Segundo pesquisa realizada pela organização do evento com 540 empresas, no período de 13 a 20 de julho, 71% responderam terem algum tipo de impedimento para participar de eventos presenciais em 2020. Por outro lado, 95% das empresas consultadas confiam na retomada de participação em eventos presenciais ao longo de 2021.

Um ano passa rápido e logo poderemos nos encontrar pessoalmente. Enquanto isso, reservamos uma programação especial para a Semana Digital do Futurecom, que será promovida de 26 a 30 de outubro deste ano, por meio do FUTURECOM XPERIENCE, única plataforma do mercado que reúne, em um mesmo ambiente, os três principais pilares que fazem de um evento físico o mais eficiente meio de geração de oportunidades: conteúdo, negócios e networking.

Para entregar ao mercado de conexões reais e relevantes durante todo o ano, a plataforma vai conectar as pessoas por meio da BLUE, solução de inteligência artificial desenvolvida para analisar e entregar resultados com base em interesses, potencial de compras e comportamentos de consumo. Temos certeza de que podemos, juntos, transformar projetos em negócios.

Contamos com a sua participação na Semana Digital do Futurecom em outubro desse ano!

Esperamos revê-lo, pessoalmente, no Futurecom 2021!