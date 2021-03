Galicia fue distinguido como uno de Los Mejores Lugares para Trabajar en Argentina 2021 al alcanzar el segundo puesto en el ranking que elabora Great Place to Work (GPTW), la autoridad mundial en cultura organizacional.

Los Mejores Lugares para Trabajar en Argentina 2021 se han enfrentado a los desafíos del 2020 de formas realmente sorprendentes poniendo a las personas en primer lugar. Estas empresas tienen los niveles de confianza más altos y las culturas más inclusivas.

Hace 10 años, el Banco incorporó a su cultura el modelo de confianza y de personas en el centro, y para llevar este modelo a la práctica se empezó a medir y a gestionar el clima organizacional con el modelo de GPTW. El clima es fundamental y parte de la estrategia. “Nos llena de gratitud seguir liderando el ranking de Los Mejores Lugares para Trabajar en Argentina, especialmente en un año que nos desafió y nos obligó a definir rápidamente los criterios para orientar nuestras iniciativas” comentó Fabián Kon, CEO de Banco Galicia. “Entendemos que el clima es la manera en la que se trabaja y el cómo se logran los objetivos del negocio. Frente a los desafíos que nos proponemos, siendo una organización full agile que se prepara para convertirse en data driven en los próximos años, el clima organizacional es una herramienta muy poderosa de la cultura y ADN Galicia para seguir creciendo como organización, y transformándonos, siendo un excelente lugar para trabajar. “, agrega.

El ranking se elaboró a partir de la opinión de más de 90.400 colaboradores de 135 empresas. Los empleados respondieron las 60 preguntas que componen la encuesta y que describen hasta qué punto su organización crea un gran lugar para trabajar para todos. El 85% de la evaluación se basa en lo que los empleados informan sobre sus experiencias de confianza y el logro de su máximo potencial humano como parte de su organización, sin importar quiénes son o qué hacen.

La metodología implementada en Los Mejores Lugares para Trabajar es única y ha sido probada por más de veinte años consecutivos de aplicación en más de 60 países. La consistencia y credibilidad lo confirman año a año las más de 10.000 organizaciones que participan y más de 12 millones de personas que contestaron la encuesta.

Este año, Great Place to Work también otorgó menciones a aquellas empresas que llevaron a cabo actos heróicos para cuidar a su gente en el contexto que generó la pandemia. Galicia recibió una de las 3 menciones alineada al Liderazgo For All asociada a la práctica de Voluntarios en Sucursales por su trabajo de fuerte reorganización de los turnos, logística para que los colaboradores llegaran a las sucursales y burbujas en las que se distribuyeron las personas. Esta acción tuvo varios objetivos: aliviar la carga de trabajo de atención a los clientes, entender los problemas tanto de los colaboradores como de los usuarios, y funcionar con la mayor normalidad posible para que Galicia continuara siendo un actor social relevante.