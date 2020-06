Globant, compañía nativa digital que ofrece soluciones de tecnología innovadoras, realizó este fin de semana, 30 y 31 de mayo la primera edición de su Hackaton Virtual LATAM 2020 donde, tras una selección de 12 proyectos finalistas, se declaró como ganador al proyecto “ 3 Deseos” . Elaborado por un equipo de Argentina, este proyecto se trata de una plataforma que busca conectar a diferentes niños en situación de vulnerabilidad, y que no poseen la oportunidad de festejar su cumpleaños, con personas dispuestas ayudar a través del armado de Cajas de Regalos personalizadas para que puedan festejar como se lo merecen y obtengan lo que necesitan.

En esta primera edición, más de 400 participantes correspondientes a más de 80 equipos trabajaron durante 36 horas en distintos proyectos vinculados a las iniciativa Be Kind de Globant, que busca impactar positivamente el mundo promoviendo el desarrollo colectivo de ideas sociales e innovadoras. A su vez, y con el objetivo de navegar por este momento único donde es fundamental aprender a educarnos desde nuestros hogares, aprovechando las oportunidades que nos da la tecnología, Globant y Acamica sortearon Becas del 70% para cualquiera de sus carreras/cursos online.

GlobHack es un evento gratuito y abierto a toda latinoamérica, que se realiza de manera virtual y que contó con la participación de equipos de países como: Argentina, Chile, Colombia, Perú, México entre otros. A su vez, los equipos tenían la posibilidad de ser conformados por miembros de diferentes nacionalidades y regiones, fomentando así la inclusión y la diversidad.

Be Kind no es un programa. Es un modo de vida. Es una parte esencial de nuestra cultura en Globant, y que queremos compartir con la comunidad. Se trata de poner a las personas en el centro de todo lo que hacemos. Esta primera edición de la GlobHack, tuvo como principal foco, proyectos que se orienten dentro de nuestros tres principales pilares:

Be Kind to your peers

La tecnología nos impulsa a innovar constantemente, y sólo podemos lograrlo si conectamos diferentes puntos de vista. Tenemos la oportunidad de promover la diversidad, la equidad de género y la posibilidad de generar acciones que mejoren la calidad de vida de las personas de sectores desfavorecidos.

Be Kind to humanity

La humanidad nos necesita hoy más que nunca. Buscamos ayudar a las organizaciones a crear soluciones accesibles y éticas para conectar usuarios y empleados.

Be kind to the planet

No existe un planeta B, por eso debemos comprometernos con el medio ambiente y pensar en las generaciones futuras. Buscamos reducir y compensar el impacto de las acciones humanas con el medio ambiente.

Algunos Proyectos Finalistas:

– Reciclón: Proyecto de base ecológica que consiste en poder escanear distintos productos para verificar si son reciclables o no, decirnos adonde se pueden llevar y brindar más información sobre reciclaje de distintos materiales.

– Swapp: A través de la app Swapp, el usuario tendrá la posibilidad de compartir alimentos de su hogar con alguien que realmente los necesite.A su vez, los restaurantes también tienen la posibilidad de compartir alimentos que poseen. El leit motiv de este proyecto es: “Entre todos saldremos adelante, únete al intercambio”.

– Ambification: Este proyecto está basado en un aplicativo multiplataforma (web y móvil) que a través de la gamificación permite incentivar y contribuir con el cuidado personal, reciclaje, ahorro de energía y cuidado forestal. Basado en una secuencia de escenarios interactivos el cual mediante pequeñas misiones, recomendaciones y tests sobre los cuidados descritos anteriormente, este aplicativo está dirigido a usuarios de entre 6 y 60 años.

– Be Nice: Esta plataforma dará la posibilidad de poder publicar, compartir y promover acciones con el objetivo de ayudar a la comunidad. Estas podrán ser replicadas por otros miembros y además podrán ser reconocidas por los demás. Aquellas acciones que hayan sido reconocidas, recibirán un incentivo/bonificación el cual podrán canjear en transporte, descuentos u otros.

– Report Trash: Report trash, busca conectar a familias con recicladores. Cuando las familias tengan residuos reciclables, emitirán una alerta al reciclador más cercano, para que se dirija a recoger los residuos.

– Recruit Review: Es una plataforma de reseñas apuntada a mejorar el proceso de selección de personal y reclutamiento de talento. Esta herramienta busca servir de ayuda y guía a las personas que se encuentran en la búsqueda de trabajo. A su vez, el objetivo es resaltar las empresas que aplican las mejores prácticas de selección de personal, sobre todo desde la perspectiva de los candidatos. Hoy en día las plataformas más populares de interacción social existentes (Facebook, Instagram, incluso LinkedIn) carecen del foco y especificidad necesarios para ofrecer la adecuada asistencia. Por esta razón esta herramienta busca llenar este hueco y tomar la oportunidad de brindar utilidad e inclusión a la comunidad y enriquecer un aspecto importante del sector de nuevo empleo.