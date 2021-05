RESTON, Virginia, May 31, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — El Graduate Management Admission Council™ (GMAC™ – Consejo de Admisión de Posgrado en Administración), anunció hoy que EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey pasó a ser el más reciente miembro del Consejo. Localizada en México, EGADE Business School es seleccionada por sus programas de clase mundial y reconocimiento internacional dentro y fuera de América Latina, añadiendo una gran representación de la región a la asociación global que constituye 229 escuelas de negocios líderes en todo el mundo.

“EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey ha construido una reputación globalmente reconocida como la institución líder en educación de negocios en América Latina, comprometida con empoderar a líderes emprendedores que creen valor compartido y transformen la sociedad”, dijo el Dr. Osmar Zavaleta, decano interino de EGADE Business School. “EGADE está comprometido con el intercambio de ideas y mejores prácticas con nuestros compañeros globales y la membresía GMAC proporciona una plataforma valiosa para mejorar ese intercambio con otras escuelas miembro de GMAC”.

“La pandemia nos enseñó a ser innovadores y adaptables en un entorno disruptivo de un mundo interconectado”, dijo Sangeet Chowfla, presidente y director ejecutivo de GMAC. “Valoramos la visión global y el enfoque holístico que EGADE Business School aporta y esperamos con interés sus contribuciones al avance de la educación de posgrado en administración”.

EGADE Business Schools se encuentra entre un selecto grupo de instituciones internacionales que ostentan la “triple corona” de excelencia de los tres principales sistemas de acreditación global para la evaluación de la calidad de la educación de negocios y mejora continua: Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB), Association of MBAs (AMBA) y EFMD Quality Improvement System (EQUIS). Por cuarto año consecutivo en 2021, EGADE Business School encabezó el ranking de Quacquarelli Symonds (QS) en México y América Latina por sus programas Full-Time MBA in Innovation & Entrepreneurship y Maestría en Finanzas, y aparece por primera vez como el líder regional por su recientemente presentado Master in Business Management.

Para ser consideradas miembros de GMAC, una escuela debe mantener un proceso selectivo de admisiones; ofrecer un programa de maestría en administración de empresas, materias de administración o equivalentes, y demostrar apoyo de a la misión de GMAC a través como del uso de sus productos y servicios.

