Soy un comerciante, me gusta experimentar y explorar. Sin embargo, eso no significa que me guste desperdiciar mi dinero. Cuando exploro mis opciones, me aseguro de gastar la menor cantidad de dinero para obtener los mejores beneficios. En un intento de hacerlo, creo que he encontrado el corredor perfecto que satisface todas mis necesidades comerciales. Ya que el corredor es tan bueno para mí, creo que debería ser bueno para otros comerciantes que están empezando. Pero, ¿Quién soy yo para llegar a una conclusión como esta? Brindaré la información necesaria y entonces podrás decidir si este corredor vale tu dinero y tu tiempo.

Las cinco razones por las que Go4rex lleva la delantera

1. Plataforma de comercio

Creo que la plataforma de operaciones de tu corredor es lo primero que debería convencerte de firmar con él. El corredor entiende que está sirviendo a una audiencia de comerciantes modernos. No puede ofrecerles algo anticuado y esperar que les gusten sus servicios. Por lo tanto, el corredor ha proporcionado múltiples opciones de plataformas de comercio. Puedes usar tu ordenador para operar con el método convencional o puedes optar por la forma más moderna de operar con la plataforma de comercio móvil. Puedes descargar la plataforma de operaciones en cualquier dispositivo móvil que prefieras.

No importa qué teléfono Android tengas porque la plataforma de comercio funcionará como un encanto en cualquier dispositivo. Trabajará rápidamente y te proporcionará todos los gráficos y tablas que necesites para operar con éxito.

2. El Reglamento

Puedo olvidarme de todos los defectos de un corredor en línea si tiene una regulación adecuada en el lugar. Por el contrario, recordaré todos los pequeños fallos como grandes fallos si el corredor no tiene ninguna regulación. Eso es porque la regulación asegura que mi dinero vaya a las manos correctas. Cuando deposito mi dinero con un corredor, tengo que asegurarme de que protegerá mi inversión. Al mismo tiempo, quiero estar seguro de que el corredor con el que me he inscrito me proporciona servicios comerciales justos y transparentes. ¿Recibo esas cosas de este corredor? La respuesta es absolutamente sí.

Este corredor está debidamente regulado. En el sitio web del corredor puedes comprobar que está siendo regulado por la Autoridad de Servicios Financieros. Esto significa que tendrás una autoridad reguladora que vigilará los servicios comerciales del corredor. Si hay algún problema, la autoridad reguladora impedirá que el corredor continúe con su actividad. Tendrás la seguridad que te estás inscribiendo con un corredor seguro cuando vas con Go4rex.

3. Cuentas convenientes para los nuevos comerciantes

He visto que algunos corredores no se dan cuenta del mercado al que se dirigen. Hay millones de comerciantes en todo el mundo. Estos comerciantes siempre buscan un gran corredor que les ayude en su carrera comercial. ¿Hay algún corredor que les pueda proporcionar cuentas de operaciones convenientes con las que puedan inscribirse? Sí, con este corredor las cuentas de operaciones que obtendrás son algunas de las mejores en aspectos diferentes. En primer lugar, la cantidad de dinero que tendrás que depositar es muy asequible. Con la cuenta básica, sólo tienes que depositar 250 dólares en la cuenta.

Incluso la segunda cuenta de la lista, que el corredor ha nombrado como cuenta bronce, requiere sólo una pequeña cantidad de 1000 dólares para iniciarla. Con las cuentas básicas, tienes acceso a la mayoría de los activos que el corredor tiene en su lista para ofrecer.

4. Enormes apalancamientos

Si has decidido comerciar, ¿por qué no te permites obtener grandes beneficios? Aunque los apalancamientos también pueden trabajar en tu contra, si eres cuidadoso con tus estrategias de comercio, puedes usarlos para aumentar el tamaño de tus ganancias significativamente. Este corredor le ha dado la oportunidad perfecta para hacer dinero en sus operaciones utilizando algunos apalancamientos enormes. Los apalancamientos son diferentes para los distintos tipos de cuentas, pero puedo decir que no hay un apalancamiento pequeño que este corredor ofrezca, incluso a los nuevos operadores. Si vas con la cuenta más básica del corredor, tendrás apalancamientos de 1:200 en tus operaciones.

Puedes aumentar esa palanca a 1:300 si vas con una cuenta avanzada. Tal vez, querrías ir con la cuenta platino si quieres que tus apalancamientos estén en la friolera de 1:400. En otras palabras, tienes grandes oportunidades de hacer mucho dinero con este corredor sin importar cuán nuevo o viejo seas en el mundo del comercio.

5. Comercio de criptodólares

No puedo poner suficiente énfasis en este punto en particular. Tienes corredores en línea que te proporcionan muchas criptodivisas para operar incluso cuando son los especialistas en criptodivisas. Por otro lado, tienes a Go4rex, un corredor que te proporciona acceso a pares de divisas, acciones, índices, materias primas y muchos otros activos. Con esos activos, el corredor también ha dado acceso al comercio de criptodivisas. Lo que realmente me sorprende de este corredor es que permite operar una variedad de criptodivisas una vez que te inscribes en él. Disfruta de las enormes ventajas de sus operaciones y utiliza las monedas digitales que más te gusten.

Dash, Bitcoin, Litecoin, Ethereum y Ripple son las cinco monedas digitales diferentes con las que puedes comerciar con este corredor una vez que te inscribas con él. Todos estos activos se pueden comerciar en la misma plataforma.

Pensamientos finales

Entonces, puedo decirte que todo lo que te necesitas en tu carrera comercial está ahí cuando te inscribes en Go4rex. No lo digo porque me guste el corredor, pero te animo a que visites su sitio web para que lo descubras tú mismo. No olvides que cuando te inscribas en Go4rex estarás operando en una increíble plataforma que es administrada por un corredor cuyos servicios están regulados por un tercero neutral.