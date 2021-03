Conforme mais e mais pessoas percebem que podem ganhar dinheiro a partir do conforto de suas casas, você vê mais comerciantes saltando para o comboio do comércio. No entanto, esta é uma tendência que não desaparecerá. É como trabalhar ou iniciar um negócio. Não se pode dizer que as pessoas deixarão de trabalhar ou de iniciar negócios depois de algum tempo. Isso só vai permanecer no mundo enquanto os seres humanos estiverem vivos. Da mesma forma, você tem negócios que podem continuar para sempre. Quando você negocia, você dá algo para obter algo em troca. Este dar e receber estará sempre lá enquanto as pessoas viverem neste planeta.

No entanto, a forma na qual as pessoas negociam ativos vem mudando há muitos anos. É seguro dizer que a corrente de ativos comerciais no mundo é uma das melhores e mais fáceis maneiras já vistas. No passado, era preciso visitar mercados para vender seus ativos ou comprá-los. Depois disso, houve uma época em que somente pessoas ricas eram consideradas aptas para negociar ações e pares de moedas estrangeiras. No entanto, as coisas mudaram bastante nos últimos anos. Hoje, qualquer pessoa pode negociar de qualquer lugar do mundo e você pode ganhar tanto dinheiro quanto quiser se for consistente com suas decisões comerciais.

Agora, na escada de negociação, o primeiro passo é se inscrever em uma empresa que lhe fornecerá serviços comerciais. É aí que eu acho que você deve considerar uma opção como a Go4Rex. Acho que esta empresa vem fazendo um ótimo trabalho há muitos anos. Hoje, ela tem centenas de milhares de ativos de todo o mundo que estão em sua plataforma de negociação todos os dias. Após alguns meses de experiência com a empresa, estou lhe fornecendo esta análise para que você saiba as melhores coisas sobre esta empresa e como você poderá se beneficiar com elas.

Corretor Go4Rex Website https://www.go4rex.com/ Tipo de negociação CFDs e Forex Ativos Forex, Índices, Commodities, Criptomoedas, Ações Plataforma de negociação Celular, Desktop, Tablet Comissões Não Spread Fixo Suporte ao cliente Telefone e e-mail Tipos de conta Básico, Bronze, Prata, Ouro, Platina Alavancagem máxima 1:400 Depósito mínimo $250 Operado por FX Capital Ltd. Regulamentado Sim (FSA)

Ajuda Comercial para todos os Comerciantes

Não estou declarando estas coisas em nenhuma ordem em particular. Só porque estou falando de ajuda comercial logo no início não significa que esta seja a coisa mais importante que você tem que olhar ou que o corretor seja mais conhecido por esta característica em particular. Na verdade, há tantas coisas feitas corretamente nesta plataforma que não é possível citar apenas algumas. Quando se trata de ajuda comercial, você obtém isso de várias maneiras. O trabalho de seu corretor on-line é lhe fornecer todos os recursos que podem ajudá-lo em suas negociações. Em outras palavras, estas ferramentas devem ajudá-lo a entrar nas negociações e obter lucro.

Essa é a maior preocupação de qualquer comerciante nos mercados financeiros. Quer você seja novo no mercado ou já esteja negociando há alguns anos, você pode fazer uso dessas ferramentas para garantir que você termine a maior parte de suas negociações com lucros. Quanto mais informações você tiver, maiores serão as chances de sucesso em suas negociações. Em primeiro lugar, devo dizer que você desfrutará de alguns sinais de negociação realmente confiáveis quando se inscrever na Go4Rex. Além disso, há as notícias financeiras, o calendário econômico e muitas outras ferramentas que você pode usar para obter informações sobre ativos comerciais e mercados financeiros.

Você também tem uma variedade de calculadoras financeiras. A melhor coisa é que você as encontrará na plataforma sem nenhum custo adicional. Você pode usá-las para ter certeza de que está fazendo as negociações corretas após o cálculo adequado de cada aspecto de sua negociação.

Suporte ao cliente para muitos países

Realmente me incomoda quando vejo empresas on-line competindo por coisas que elas são obrigadas a fornecer simplesmente por serem empresas. Você não pode aceitar estar com uma empresa que lhe vende serviços ou produtos e não tem suporte ao cliente no local. Você encontrará uma variedade de plataformas on-line que lhe dizem que o suporte ao cliente delas é o melhor do setor. Aqui está algo que eu quero que você se pergunte. O que faz do suporte ao cliente o melhor suporte do setor? Quais são os aspectos que você tem que considerar para ter certeza de que está obtendo a melhor experiência como cliente?

Assim, tenho visto estas empresas on-line que dizem que seu suporte ao cliente é ótimo. Elas fornecem a você um número de telefone, um endereço de e-mail e, às vezes, uma seção de perguntas frequentes no site que consideram ótima. No entanto, isso não é suficiente. Quando você está lidando com uma empresa, este é o mínimo que você tem que esperar. Não há nada de especial em uma empresa que as oferece. Entretanto, o que você tem que ver é qual empresa lhe fornece o suporte ao cliente da maneira que você merece. É aí que, em minha opinião, entra a Go4Rex.

Esta empresa redefiniu realmente o suporte ao cliente. Devo lhe dizer que estas pessoas são algumas das pessoas mais profissionais com as quais você conversará. Você notará que eles o escutam antes de responder às suas perguntas. Na maioria dos casos, eles são tão conhecedores que lhe fornecerão a solução para o seu problema naquele instante. No entanto, o que torna o suporte ao cliente da Go4Rex o mais especial por aí é que você tem dez países diferentes para os quais a empresa organizou números de telefone dedicados. Sim, se você pertence a qualquer um desses países, não terá que discar um número estrangeiro e pagar muito dinheiro apenas para conectar a chamada.

Tenha em mente, no entanto, que você terá que entrar em contato com a empresa durante o horário de trabalho. Também há um endereço de e-mail que pode ser utilizado para enviar perguntas à empresa. Você sempre receberá uma resposta rápida da Go4Rex, algo que eu não experimentei com nenhuma outra empresa na Internet.

Regulamentado é o melhor

Se alguém lhe perguntar sobre o melhor corretor da Internet, acredito que você não deve nomear nenhuma empresa. O mais importante é que você nunca pode considerar se inscrever em um corretor que não tenha a melhor regulamentação. Portanto, antes de nomear algum, você deve ter certeza de que ele também tem regulamentação em vigor. Regulamentação significa que a empresa é responsável perante alguém. Agora, este “alguém” não é uma empresa qualquer. É geralmente uma empresa muito grande que fornece seus serviços em muitos países. Esta empresa é o órgão regulador que regulamenta toda empresa on-line que se enquadra em seu domínio.

Agora, você vai notar que muitas empresas na Internet não têm nenhuma regulamentação em vigor. Posso lhe dizer que há centenas de tais empresas. Elas nem sequer falam sobre esta questão em particular porque sabem que você não se inscreverá nelas assim que descobrir que não estão regulamentadas. No entanto, tenho que lhe dizer aqui que algumas delas são grandes corretoras. A melhor coisa sobre um regulamentado é que você pode confiar mais nele por ser regulamentado e monitorado por uma empresa terceirizada. Tenho que lhe dizer com orgulho que quando você se cadastrar na Go4Rex, estará com uma empresa regulamentada.

Hoje em dia é difícil encontrá-las, mas elas definitivamente existem. No caso da Go4Rex, a Financial Services Authority é a organização que fornece essa regulamentação para a empresa. Portanto, quando você se inscreve na Go4Rex, pode ter certeza de que está escolheu a empresa certa.

Criptografia de informações

Quando se trata de sua segurança e proteção, não acredito que você encontrará uma empresa que faça um trabalho melhor do que a Go4Rex. Você tem que perceber que não pode simplesmente fornecer suas informações na Internet sem olhar para a situação. Ao falar da Internet, você está falando de um lugar onde todos estão conectados a todos. A única maneira de você se desconectar do mundo on-line é, em primeiro lugar, não estar na Internet. Entretanto, isso não é possível e as empresas que estão lhe fornecendo quaisquer soluções de serviços ou produtos devem saber sobre esta questão.

Não é a melhor coisa que estou lhe dizendo aqui, mas você ficará surpreso em saber que algumas empresas nunca terão a criptografia instalada. Elas não são leais a seus clientes. Ao mesmo tempo, elas não querem nenhuma complicação em seu sistema comercial. Apenas para evitar complicações, elas não usam a criptografia em vigor. Quando há criptografia, você pode fornecer suas informações pessoais, bancárias e quaisquer outras informações ao corretor sem nenhum problema. A criptografia colocará um código em torno de suas informações e as tornará seguras contra qualquer ataque externo. Isto é o mais importante para qualquer empresa on-line que busque fornecer uma solução.

Portanto, ao inserir suas informações no formulário do site, você pode ter certeza de que foi tomado conta de tudo isso.

AML e políticas da KYC

Estas são as duas políticas que todas as empresas on-line devem ter em vigor. Quando você vê uma empresa que não tem estas políticas, você pode ter certeza de que sua plataforma comercial pode ser usada por alguém para lavagem de dinheiro. Em primeiro lugar, como este website não obtém nenhuma informação de seus clientes, realmente não pode saber quem está se inscrevendo e quem não está. Há apenas alguns anos atrás, era possível encontrar muitas empresas on-line que tinham esta atitude pouco profissional. Elas não levavam a sério a segurança da informação de seus clientes e os clientes tinham que pagar o preço.

Portanto, a primeira coisa que eu quero que você faça ao se inscrever na Go4Rex é olhar para as políticas da KYC e da AML. A política da KYC foi concebida para reconhecer e identificar cada um dos clientes que se inscrevem na empresa. Além disso, você terá a política AML, que é válida apenas para os lavadores de dinheiro. Para alguém que está procurando lavar dinheiro no website do provedor de serviços comerciais, não será possível fazê-lo porque existe a política AML em vigor. Tenha também em mente que por causa dessas políticas, você terá que fornecer à empresa suas informações pessoais, de identificação e bancárias, no momento da inscrição.

Uma plataforma de comércio a ser admirada

Se você perguntasse apenas uma razão para gostar deste provedor de serviços comerciais, eu responderia a plataforma comercial. Sou alguém que se arrependeu de muitas decisões comerciais no início. Quando eu era um novo comerciante, ou na verdade, estava pisando no mundo da negociação pela primeira vez, eu realmente não sabia nada sobre negociação. O maior problema que enfrentei com tantas empresas on-line foi que elas estavam me dando uma plataforma de negociação que realmente não fazia nenhum sentido para mim. Portanto, eu estava nestas plataformas de negociação por algum tempo e decidi que não conseguia negociar de forma alguma.

Pensei que não sabia do que se tratava o comércio. Acreditava que o comércio não era o meu forte. Entretanto, tudo mudou quando me inscrevi na Go4Rex. Este corretor me forneceu o tipo de plataforma de negociação que eu sempre considerei a melhor entre o grupo. Esta plataforma de negociação está disponível para ser utilizada em qualquer dispositivo que você goste. Primeiro, se você tem um computador, adorará a versão desktop do software. Ao mesmo tempo, se você está pensando em negociar em movimento porque ama seu smartphone, você mesmo assim não ficará desapontado com a empresa.

Ela lhe fornecerá tudo o que você sempre precisou. Tenho que admitir que esta plataforma comercial tem sido minha favorita desde o primeiro dia. Quando me inscrevi e comecei a aprender coisas, customizei o painel de controle da plataforma de negociação exatamente de acordo com minhas necessidades. Sim, foi quando descobri que poderia personalizar as coisas do meu jeito ao negociar nesta plataforma. Por último, mas não menos importante, você terá que analisar a compatibilidade da plataforma de negociação com os comerciantes modernos. Você vai admirar o fato de a empresa ter projetado sua plataforma para ser usada em qualquer dispositivo de sua escolha.

Quer você use um smartphone grande ou um pequeno. Se você adora celulares Samsung ou iPhone, você encontrará esta plataforma em todos eles. O melhor de tudo é que não há compromisso sobre a integridade desta plataforma, não importa em qual dispositivo você esteja. Em poucas palavras, esta plataforma comercial funcionará sem problemas em todos os seus dispositivos.

Índice de ativos impressionante

Nunca pensei que um corretor pudesse me impressionar com os tipos de ativos disponíveis no índice de ativos. Tenho que admitir aqui que a plataforma de negociação e o índice de ativos da Go4Rex são as melhores coisas que aconteceram em minha carreira de negociação. Este provedor de serviços comerciais em particular está dando a você todas as escolhas que você pode querer. Você pode escolher uma conta básica, conta de bronze, ou até as contas de ouro ou platina. Entretanto, mesmo se você permanecer com a mesma conta básica, você poderá acessar uma variedade de ativos.

Devo lhe dizer que você não poderá acessar certos ativos quando se inscrever na conta básica. Há tantos ativos que, mesmo com a conta básica, você nunca sentirá como se tivesse poucas escolhas. Estou lhe dizendo tudo isto porque me inscrevi na empresa com a conta básica. Eu tinha pensado que havia escolhido algo extremamente básico. Entretanto, minhas opiniões mudaram assim que me inscrevi na empresa e vi tudo o que eu estava recebendo com a minha conta básica.

Portanto, mesmo com contas básicas ou avançadas, você terá milhares de ativos ao seu alcance. Você pode negociar pares de moedas se esse for o tipo de negociação que você sempre preferiu. Ou, caso queira tentar algo que tenha muitas opções diferentes para você, recomendo que opte pela negociação de ações. Entretanto, se você gostaria de experimentar o tipo de ativo que deseja negociar, você pode fazer isso também. Se for esse o caso, acho que você deve optar pela negociação de mercadorias. Você pode comercializar metais preciosos, energias, produtos frescos e muitas outras coisas ao comercializar mercadorias com este corretor.

Grandes Alavancagens com Pequenos Depósitos

A maior coisa que o impedirá de se inscrever em uma empresa é a quantia de dinheiro que você tem que depositar em sua conta inicialmente. Há muitas empresas na Internet que não percebem que muitos comerciantes on-line estão fazendo isso pela primeira vez. Muitas dessas pessoas podem ser apenas estudantes. Se for esse o caso, os prestadores de serviços comerciais não podem esperar que eles depositem muito dinheiro na conta. Isso é algo que você sentirá com outras empresas, mas não quando se cadastrar na Go4Rex. Tenho que lhe dizer que estas contas comerciais são as melhores para lhe dar a flexibilidade que você merece.

Primeiramente, você tem um depósito muito pequeno para fazer para acompanhar a conta básica. Se você escolher a conta básica, seu primeiro depósito inicial será tão pequeno quanto US$250. Mesmo se você escolher a conta bronze, que é a conta após a conta básica, a quantia a ser depositada será de apenas US$ 1000. A conta de platina é a melhor conta que você pode ter com a empresa e mesmo para essa conta você não terá que gastar mais de US$20.000. Estas são as coisas que lhe mostram o quanto a empresa realmente se preocupa com você.

Portanto, como comerciante, acho que não deve ser um problema para você se inscrever nesta empresa. O problema não deve ser baseado no orçamento porque o valor de 250 dólares é suficiente para ajudá-lo a ganhar milhões se você estiver pronto para assumir algum risco.

Agora, além do pequeno depósito que o ajudará a chegar às incríveis contas comerciais, tenho que destacar a alavancagem que você estará obtendo. Você ficará surpreso ao descobrir que a alavancagem que obterá em suas negociações pode ser tão grande quanto 1:400.

Esta é uma das melhores e maiores alavancagens que eu já vi de fornecedores de serviços comerciais on-line. Sim, há alguns que têm alavancagens maiores do que esta também, mas não acho que haja razão para você aumentar mais do que isto.

Métodos de Depósito Fácil

O depósito de dinheiro em sua conta não será um problema quando você se inscrever na Go4Rex. Devo lhe dizer que as formas que você escolhe para depositar fundos em sua conta são muito importantes. Se você optar por um método que não conhecia antes, pode acabar perdendo seu dinheiro também. Tenho certeza de que você vai admirar os métodos de depósito que pode usar com a Go4Rex. Você pode depositar seu dinheiro usando alguns métodos da Internet. Você também pode optar pelo método mais fácil e mais utilizado, que é o de cartões de crédito. Para manter-se em segurança, você pode preferir a transferência bancária. A escolha é realmente sua.

Considerações finais

Tenho que lhe dizer aqui que há muitas outras coisas que eu posso falar sobre este corretor. Ele lhe fornece muitas outras coisas que você vai adorar, tais como o material de treinamento, webinars, sessões de treinamento individuais e etc. Todas estas características estão lá para você aprender a negociar e se tornar o comerciante profissional como sempre sonhou.