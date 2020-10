Cada año, el Mes Nacional de la Ciberseguridad nos recuerda a todos la importancia de proteger nuestra seguridad en la red. Esto significa proteger en todo momento la seguridad y la privacidad de tus datos. Por este motivo las protecciones están integradas de forma automática en tu cuenta de Google y en todos nuestros productos: Safe Browsing protege a más de 4 miles de millones de dispositivos, Gmail bloquea más de 100 millones de intentos de phishing todos los días y todos los días, Google Play Protect analiza más de 50 mil millones de aplicaciones para prevenir malware y otros problemas.

En Google, la seguridad de nuestros productos se rige por tres principios fundamentales: proteger la seguridad de tus datos; tratarlos de manera responsable; y darte el control sobre ellos. Estos principios los ponemos en práctica permanentemente y queremos presentarte nuestras más recientes protecciones de seguridad y privacidad, sobre las cuales puedes obtener más información en nuestro Centro de seguridad, que es la única fuente donde puedes informarte sobre todas las formas en que protegemos tu seguridad en los productos que usas a diario.

Protección proactiva con alertas de seguridad de alta visibilidad

Cuando tu seguridad está en riesgo, el tiempo es clave. En Google nos esforzamos para que te resulte fácil actuar con rapidez cuando detectamos que existe un riesgo importante para tu cuenta de Google. A lo largo de los años, hemos desarrollado nuevas formas de alertar a los usuarios sobre estos problemas y hemos contribuido a mejorar considerablemente su seguridad. En 2015, por ejemplo, comenzamos a utilizar alertas de Android para informar a los usuarios de problemas críticos en sus cuentas de Google, como el pirateo. Tras el cambio, el número de usuarios que interactuaron con estas nuevas notificaciones una hora después de recibirlas fue veinte veces mayor que con los avisos por correo electrónico.

Pronto os presentamos una alerta rediseñada y una nueva forma de envío. Cuando Google detecte un problema grave de seguridad en las cuentas, mostraremos automáticamente una alerta dentro de la aplicación de Google que estés utilizando y te ayudaremos a solucionar el problema sin necesidad de revisar el correo electrónico o las alertas del móvil. Las nuevas alertas están diseñadas para evitar la suplantación de identidad, por lo que siempre tendrás la seguridad de que provienen de nosotros. En las próximas semanas implementaremos estas alertas de una manera limitada y luego expandiremos a más usuarios a principios del próximo año.

Controla fácilmente tu Asistente de Google con el modo Invitados

Cada día, el Asistente de Google te ayuda a realizar tareas en tu hogar, ya sea sugiriendo una nueva receta que puede gustarte o recordándote tu próxima cita. Sin embargo, hay ocasiones en las que es posible que no desees que tus interacciones con el Asistente queden registradas en tu cuenta de Google. Por eso, en las próximas semanas, presentaremos el modo Invitados, una nueva forma de usar el Asistente de Google en los dispositivos de tu hogar. Con un simple comando de voz podrás activar el modo invitados y, mientras el Asistente esté en ese modo, tus interacciones con él no quedarán registradas en tu cuenta. En cualquier momento podrás desactivar este modo y volver a disfrutar de la experiencia completa y personalizada del Asistente de Google. Además, sigue existiendo la posibilidad de volver atrás y borrar lo que le has dicho al Asistente con solo usar la voz, y hemos agregado aún más respuestas a preguntas comunes sobre seguridad y privacidad, que el Asistente facilitará instantáneamente. De hecho, todos los meses respondemos a más de 3 millones de preguntas de seguridad y privacidad en todo el mundo.

La seguridad está integrada en todos nuestros productos

Desde nuestros primeros días como empresa, la privacidad y la seguridad han sido fundamentales en todo lo que hacemos. Nuestros equipos se esfuerzan cada día para que los productos de Google sean seguros en cualquier circunstancia: cuando navegas por la Web, administras tu bandeja de entrada o ves a tu familia en Google Meet. Esta misma semana, presentamos los resultados de nuestro trabajo para proteger tus datos con nuevas medidas de seguridad para Google Workspace y nuevas protecciones de seguridad y privacidad en Chrome, y el avance de Chrome en Privacy Sandbox, una iniciativa para mejorar la privacidad en la red. Para que te sea más fácil controlar tu privacidad, puedes editar los datos de tu historial de ubicaciones directamente en Cronología, añadiendo o editando con unos pocos toques los lugares que has visitado. Asimismo, puesto que el buscador es casi siempre el punto de partida de tus preguntas, a partir de hoy mostraremos tu configuración personal de seguridad y privacidad cuando preguntes cosas como “¿Es segura mi cuenta de Google?”

También seguimos trabajando en el desarrollo de tecnologías que puedan contribuir a reforzar aún más tu privacidad en todos nuestros productos. Por ejemplo, este año, como parte de Android 11 hemos sido los primeros en la industria, en combinar la privacidad diferencial y el aprendizaje federado para entrenar los modelos que permiten predecir cuál es la siguiente palabra en Gboard, lo que refuerza la privacidad. El aprendizaje federado, una técnica inventada por Google, permite a los desarrolladores a entrenar los modelos de inteligencia artificial para que los dispositivos sean más inteligentes – para tí y para los demás. En Android 11, generaremos las respuestas inteligentes, incluyendo recomendaciones de emojis, desde la inteligencia del sistema del dispositivo, lo que significa que los datos nunca se compartirán con Gboard, el teclado de Google.

La protección de tu seguridad en la red requiere vigilancia e innovación constantes. Empieza por el diseño de la infraestructura de seguridad más avanzada del mundo, combinada con prácticas de datos responsables y herramientas de privacidad que dan el control al usuario. Seguiremos abogando por una adecuada regulación en materia de protección de datos en todo el mundo, incluida una legislación federal sólida y completa sobre privacidad en los EEUU, y realizaremos avances en materia de privacidad y seguridad para que nuestros usuarios se sientan más seguros en la red.