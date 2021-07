Google quiere hacerse fuerte en el mercado de los pagos digitales sin depender de grandes empresas como Visa y Mastercard para lo cual se afianza en el terreno con la compra de una startup japonesa.

Alphabet (cuya principal filial es Google) adquirió Pring; la startup de pagos con sede en Tokio y propiedad de Mizuho Bank. Dicha operación fue cerrada en un monto estimado de 200 millones de dólares y es así que Google espera poder brindar servicios de tecnología financiera en Japón.

Esta decisión de Google de introducirse por completo en los servicios de tecnología financiera es un nuevo ejemplo de empresas tech que utilizan su sólida presencia en línea, su valor de marca y sus enormes bases de datos para convertirse en ventanillas únicas para diversos servicios relacionados con las finanzas, desde compras y pagos, hasta créditos.

Pring cuenta con una larga lista de acuerdos que consta de 50 bancos japoneses, entre ellos se encuentran los tres mas importantes: Mitsubishi UFJ Financial Group, Mizuho Financial Group y Sumitomo Mitsui Financial Group. Por otro lado, la fintech está asociada con la cadena de tiendas 7 Eleven; esto dando una ventaja gigantesca debido a la apertura para brindar servicios de pagos digitales de una manera directa con sus clientes.

Se estima que a día de hoy, son más de 450 empresas japonesas que utilizan los servicios de Pring; con la finalidad de reembolsar y realizar pagos, transferencia de efectivo y retiros en teléfonos inteligentes y computadoras. Esto da una apertura a un conjunto de esfuerzos con Google Pay en Japón, la cual a día de hoy cuenta con un total de 150 millones usuarios mensuales. Aunado a este factor, la adquisición de Pring y su red, le quita a Google la necesidad de esas empresas «puente» como lo son Visa o Mastercard.

En el mercado nipón deberá competir con PayPay y Rakuten, que han creado un ecosistema donde se brinda una amplia gama de servicios a sus usuarios, como compras por comercio electrónico, acceso a Internet, teléfonos inteligentes y servicios financieros.