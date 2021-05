A raíz de la pandemia de la COVID-19 las estrategias online han ganado un gran protagonismo dentro de las empresas españolas. La inversión en estos modelos de publicidad ha crecido un 70,3% en el último año en relación a los modelos de publicidad tradicional, ya que gran parte de ellas se han visto forzadas a acelerar sus procesos de transformación digital para superar los retos impuestos por la pandemia. Además del incremento que ya ha registrado en este período, más del 60% de los directores de marketing de las grandes empresas a nivel mundial pretenden aumentar sus inversiones en estrategias digitales, con un enfoque en la publicidad digital, el email marketing y el mobile marketing.

Estos y muchos otros datos fueron ofrecidos en la nueva edición de Sales In Sight, programa presentado por Sergi Ramo, experto en venta híbrida y CEO y fundador de groWZ Consultants, y Óscar Macia, CEO y cofundador de ForceManager, que contaron con la participación de Roger Albinyana, Head of New Business Sales de Google Iberia, para debatir sobre las estrategias digitales de venta y campañas online de éxito.

Ver más: Kwai se convierte en la red social oficial de la Copa América 2021

La aceleración de la digitalización de las empresas ya no es una sorpresa para nadie, la pandemia ha sido la gran impulsora de esta tendencia en casi todos los sectores de la sociedad. Con ella se impulsaron nuevas estrategias donde combinar el mundo online y offline con estrategias de omnicanalidad es fundamental. “No cabe duda de que la pandemia nos ha sumergido en una especie de agujero negro de agilización de la transformación digital, lo que iba a ocurrir en 10 años, se ha comprimido en 10 meses”, explica Albinyana.

Las pymes echan mano de la digitalización para competir contra las grandes empresas

Durante la pandemia no sólo las grandes empresas se han centrado en buscar soluciones digitales para sus negocios, sino que también se ha vuelto una tendencia al alza entre pymes y autónomos. El aumento de la búsqueda de soluciones tecnológicas y herramientas como Google My Business o Google Maps para empresas ha sido exponencial. “Hemos podido observar un gran interés por parte de las pymes y autónomos por digitalizarse, buscando opciones en el mundo online que se adapten a sus negocios y les ayuden a mejorar sus estrategias de captación”, afirma Ramo.

Ver más: HP presentó lo más reciente en hardware y software para los jugadores de hoy

Aun así, este tipo de herramientas no son el único camino para obtener buenos resultados, sobre todo, cuando se compite con grandes multinacionales que tienen la posibilidad de invertir grandes cantidades de dinero en estrategias de paid media. Albinyana explica que “desarrollar estrategias de producción de contenido es una buena manera de competir contra las grandes marcas, ya que con inversiones mucho más pequeñas se es capaz de saber si la audiencia que se está segmentando es la adecuada y de cuantificar los resultados y realizar mediciones para evaluar si se debe apostar por una estrategia u otra”.

Ser capaz de medir estos procesos es fundamental para el éxito de las empresas, ya que “lo que no se mide no se mejora. “Por ello la digitalización de los procesos de venta es esencial, esta facilita la segmentación, el seguimiento y la medición de todo el embudo de ventas”, concluye Ramo.