Con la obligación de permanecer en casa y el teletrabajo impuesto en gran parte del planeta, el éxito de la plataforma de videoconferencias Zoom subió como la espuma durante el mes de marzo. Según la firma de análisis Bernstein Research, sumó 2,2 millones de usuarios activos mensuales desde que arrancó 2020, la gran mayoría en las últimas semanas. En todo 2019, la compañía había logrado 1,9 millones.

Pero las posibles brechas de seguridad que podría sufrir la aplicación ha convertido a Zoom en una amenaza para algunas compañías e instituciones.

Google ha iniciado una campaña interna para, según BuzzFeed News prohibir a sus empleados el uso del popular software de videoconferencias en sus portátiles. Según el diario, el gigante buscador habría enviado un correo electrónico a los trabajadores en cuyos portátiles estuviera instalado Zoom en el que hacía alusión a sus “vulnerabilidades de seguridad” y advertía de que el programa dejaría de funcionar.

Según publica hoy Financial Times, el Senado estadounidense ha pedido a sus miembros que no usen la aplicación de videoconferencia de Zoom debido a preocupaciones por los posibles problemas de seguridad y se pidió a los senadores que encontraran una plataforma alternativa para el trabajo remoto.

Asimismo, Taiwán y Alemania ya habían impuesto restricciones al uso de Zoom, mientras que SpaceX de Elon Musk ha prohibido la aplicación por problemas de seguridad.

Zoom salió a Bolsa el año pasado y la plataforma había logrado alcanzar su pico máximo el pasado 23 de marzo, con una capitalización de más de 44.000 millones de dólares en el Nasdaq. Pero las acusaciones sobre su seguridad han hecho que Zoom iniciara un rally a la baja, logrando caer hasta un 28,7% el pasado 7 de abril.

Primero, la compañía fue acusada de compartir datos con Facebook de usuarios de iPhone y iPad, incluidas las personas que no usaban Facebook. Zoom dejó de compartir esta información, pero unos días después, un ex pirata informático de la NSA descubrió que las llamadas de Zoom no estaban encriptadas como la compañía afirmaba, por lo que se podría permitir a ciberdelincuentes acceder a micrófonos y cámaras web de los usuarios y obtener el control de Apple iMacs.

Además, una reciente investigación afirmaba que Zoom ha enrutado algunos circuitos de datos a través de servidores con sede en China, además de utilizar masivamente personal técnico en sedes en China, motivo por el cual Taiwan prohibió el uso de la plataforma.