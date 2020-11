Google sigue avanzando en el mercado financiero y lanzó una actualización de su app convirtiéndose en todo un centro de gestión de los pagos.

Google anunció el miércoles que a partir de 2021, los consumidores podrán obtener cuentas bancarias digitales, a las que llama cuentas “Plex”, desde Google Pay. Estas cuentas serán ofrecidas por 11 bancos y uniones de crédito para comenzar, y los usuarios podrán obtener cuentas de cheques y de ahorros sin cargos mensuales, requisitos de saldo mínimo o cargos por sobregiro.

La compañía dijo en una publicación de blog que los usuarios actualmente pueden unirse a una lista de espera para obtener cuentas Plex de Citi y Stanford Federal Credit Union.

“Hoy en día, la gente hace casi todo en sus teléfonos, pero para muchos, la forma en que ahorran, pagan e interactúan con su banco no ha cambiado”, dijo César Sengupta, vicepresidente de Google Payments.

“Por eso estamos trabajando con instituciones financieras de confianza para crear Plex, una nueva cuenta bancaria para móviles integrada en Google Pay”.

“En lugar de mostrar una pila de tarjetas o una larga lista de transacciones, la nueva aplicación Google Pay se centra en los amigos y negocios con los que se realizan transacciones con mayor frecuencia”, dijo Sengupta.

La compañía también permitirá que los usuarios de Google Pay obtengan y vean recompensas de minoristas como Target Corp. TGT, + 2,70% y Warby Parker dentro de la aplicación, y permitirá a las personas que han vinculado sus cuentas bancarias a la plataforma realizar un seguimiento de los gastos por categorías.

“Una de las razones por las que Gmail tiene tanto éxito es por su excelente capacidad de búsqueda”, dijo Ted Rossman, analista de la industria de Bankrate, en un comunicado. “Agregar la experiencia de búsqueda de Google a las finanzas de los usuarios debería resonar en los consumidores que desean comprender mejor su dinero”.

Google Plex llegará el próximo año y será una serie de colaboraciones que Google haga con otros bancos para ofrecer tarjetas y cuentas corrientes propias de Google.

Entre los primeros bancos con los que Google colaborará se encuentran los siguientes: Citi, Stanford Federal Credit Union, SEFCU, Seattle Bank, The Harbor Bank of Maryland, BankMobile, BMO, First Independence Bank, BBVA, Green Dot y Coastal Community Bank.

Dentro de Google Plex será posible añadir metas de ahorro, ver alertas de dónde se va el dinero, establecer límites y más opciones todo integrado en el ecosistema de Google y de una forma más cómoda de acceder y pagar.