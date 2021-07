La empresa de televisión por suscripción SimpleTV da la bienvenida al Grupo Werthein, quien compra la operación de DirecTV Latinoamérica, luego de un acuerdo suscrito con AT&T.

Una cartera de 10,3 millones de suscriptores en 11 países de la región. Incluye infraestructura como satélites y centros de transmisión de última generación (4K).

“Conocíamos del interés de AT&T en la venta de estos activos y la consolidación es relevante para los actores de la TV por suscripción. El Grupo Werthein, con más de 100 años de trayectoria y presencia regional e internacional, y con experiencia en el negocio de telecomunicaciones, seguramente afinará su proyección en Latinoamérica”, expresó Alexander Elorriaga, Presidente de SimpleTV.

En el megaacuerdo se incluye la venta del paquete accionario que AT&T tiene en la productora deportiva Torneos y el canal colombiano Win Sports.

Argentina, Barbados, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Perú, Trinidad y Tobago y Uruguay tienen presencia de la marca DirecTV. En Brasil opera bajo la denominación Sky Brasil, en sociedad con O Globo.

La venta también incluye DIRECTV GO el OTT, es decir, el servicio de suscripción con streaming y programación en vivo y a demanda que se puede ver en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay.

Y de esta manera, a través de DirecTV Sports, Torneos y Win Sports, poseerá derechos de tv deportiva como de la Copa América, Eurocopa, La Liga, Premier League y NBA.

“Nuestra visión del futuro será cuidar y potenciar las marcas líderes de entretenimiento, mantener su liderazgo y crecer en la propuesta de valor, invirtiendo en tecnología y contenidos, alineados con los hábitos de cada uno de nuestros suscriptores y especialmente, de las nuevas generaciones”, afirmó Darío Werthein, accionista, Grupo Werthein, en el comunicado en donde confirmaron el acuerdo.

La compra de DirecTV necesita aprobaciones regulatorias en todos los países. No se informó el monto. Sí se precisó que, en sus últimos estados contables, AT&T asentó una pérdida de u$s 4600 millones por esos activos, cifra que incluye u$s 2100 millones relacionados con ajustes de tipo de cambio.