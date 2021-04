HMD Global, el hogar de los teléfonos Nokia, anunció su mayor lanzamiento hasta la fecha con un nuevo portafolio de productos que se han racionalizado en tres líneas distintas. La serie X, gama premium de Nokia; la serie G, la intermedia y la serie C; de nivel básico, ofrecen una experiencia de calidad que los consumidores esperan de la compañía móvil de Europa.

En el tope del nuevo portafolio están Nokia X20 y Nokia X10. Superando los límites de la gama media, ambos smartphones proporcionan experiencias y calidad muy por encima de su precio. Impulsados por la última plataforma móvil Qualcomm Snapdragon 480 5G que ofrece un rendimiento que desafía las series y un 5G verdaderamente global.

El diseño nórdico característico que inspira a todos los teléfonos inteligentes de Nokia, se combina con tres años de actualizaciones de seguridad y software. Vienen con Android 11. Ofrecen captura de imágenes de forma versátil gracias a la tecnología óptica de ZEISS y las innovadoras soluciones de inteligencia artificial. Con una amplia pantalla Full HD+ de 6,67 pulgadas, todo su contenido se entregará en una pantalla nítida y llamativa.

Florian Seiche, CEO de HMD Global, explicó: “Esta presentación es para nosotros más que un lanzamiento regular de productos. Los últimos 12 meses sin duda han sido un reto, pero también nos dieron un momento para hacer una pausa, pensar y prepararnos para el siguiente gran paso en nuestro viaje. Como empresa finlandesa, nuestro enfoque de la tecnología y los negocios es primero el ser humano, y eso se refleja en esta nueva gama de teléfonos inteligentes”.

La serie G representa el balance perfecto para satisfacer todas las necesidades diarias. En ambos teléfonos de la gama se incluye la duración de la batería de tres días, la más larga hasta ahora en un teléfono inteligente de Nokia. El Nokia G20 es compatible con la promesa de Android de la firma disponible. Con tres años de actualizaciones de seguridad mensuales para ayudar a mantener tu información lo más segura posible y dos años de actualizaciones del sistema operativo. Los primeros integrantes de la serie G vienen con seguridad mejorada gracias al desbloqueo de huellas dactilares de cara y laterales, y una impresionante pantalla en forma de lágrima de 6.5 pulgadas con un práctico aumento de brillo.

Aportando un valor increíble, la serie C hace que la tecnología de teléfonos inteligentes de alta calidad sea accesible para todo el mundo. Las últimas incorporaciones a la popular gama traen consigo características como la pantalla amplia HD+ de 6,5 pulgadas. Con Android 11 (Go edition), sumando hasta un 20 por ciento de velocidad y características mejoradas de seguridad, así como la durabilidad de los teléfonos Nokia con actualizaciones de seguridad trimestrales durante dos años.

Stephen Taylor, CMO de HMD Global, agregó: “Para nuestro equipo, el pensamiento innovador consiste en generar experiencias de alto valor para aquellos que tal vez no hayan tenido acceso a ellas antes. Millones de personas confían en un dispositivo Nokia para sus necesidades cotidianas, desde conectividad básica hasta pagos y creatividad. Nos importa que la gente pueda confiar en su teléfono. Es por eso que nuestra oferta de seguridad, líder en la industria, se extiende a través de las nuevas gamas X, G y C – todo el mundo merece sentirse seguro. La serie X nos permite ofrecer los beneficios de nuestras asociaciones con Qualcomm y ZEISS Optics. Encontrar ese equilibrio perfecto entre las especificaciones y la asequibilidad es de lo que se trata la serie G. La serie C, por su parte, prospera en la entrega de tecnología de alto valor al mercado de teléfonos inteligentes”.