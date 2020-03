HP es un ganador del iF DESIGN AWARD de este año —el premio de diseño reconocido a nivel mundial. Los 12 productos ganadores hacen gala del innovador portafolio de la compañía en Sistemas Personales e Impresión. Cada año, la organización de diseño independiente más antigua del mundo, iF International Forum Design GMbh, con sede en Hannover, organiza el iF DESIGN AWARD.

Los productos de HP ganaron la aprobación de un jurado de 78 miembros, conformado por expertos independientes de todo el mundo. La competencia fue intensa: Se presentaron 7,298 participantes de 56 países con la expectativa de recibir el sello de calidad.

“Estamos enfocados de manera increíble en la creación de productos que reflejan los estilos de vida de nuestros clientes,” dijo Stacy Wolff, jefe global de Diseño de Sistemas Personales de HP Inc. “La innovación de HP ha estado impulsando un renacimiento del diseño en la categoría de PC, y nos sentimos extremadamente honrados de ser reconocidos con 12 iF DESIGN AWARDS, incluido el Gold Award por la HP ENVY 13 Wood Edition, la cual aporta una calidez e intriga táctil a la tecnología.”

“La innovación en impresión de HP sigue liderando la industria, y amplía los límites en el diseño de la experiencia física y digital.” dijo Xavier García, jefe global y gerente general de Sistemas de Hardware de Impresión de HP Inc. “Este premio certifica nuestros esfuerzos, y hago eco de las palabras de Stacy: nos sentimos extremadamente honrados de ser reconocidos por nuestros compañeros de diseño en la industria.”