Como parte de la conmemoración del mes de la mujer, Huawei América Latina creó una iniciativa para concientizar a la sociedad sobre el papel de las mujeres en el sector de las tecnologías de la información y comunicación, dialogar acerca de la situación en la región y crear oportunidades de crecimiento profesional mediante la impartición de cursos y conferencias de capacitación técnica y de inserción laboral.

Durante el evento “Encuentro de Mujeres en Tecnología, Edición Latinoamérica 2021: Cooperación para la Equidad de Género”, organizado por las líderes del programa “Women in Technology” de Huawei, Manami Ichikawa, Coordinadora de Huawei Cloud Academy y Rocío Elías Robles, Smart Marketing Manager en Huawei Enterprise, se presentó la iniciativa con la presencia de voces como las de Cristina Múzquiz, Directora de Docencia en Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM; Jannixia Villalobos, Directora de Apropiación Social del Conocimiento del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Costa Rica; Marina Rosso, Socia fundadora TITICOM SRL, miembro fundadora de Chicas Tic y vicepresidenta del Departamento Técnico del Centro Argentino de Ingenieros México.

Esta iniciativa surge como respuesta a la brecha de género existente en el sector tecnológico entre hombres y mujeres. De acuerdo con la encuesta IT Talent de IDC Latin America llevada a cabo el año pasado, solo 33% de la población encuestada eran mujeres, comparada con un 67% que ocupaban los hombres. Esto es el doble de hombres trabajando en el campo de las TIC.

“El propósito del Primer Encuentro de Mujeres en Tecnología Edición Latinoamérica es justamente crear conciencia de esta situación en nuestra región, analizar cuáles son las áreas de oportunidad de las mujeres en este sector y apoyar a todas en su capacitación profesional, para que así cuenten con las herramientas necesarias que les permitan competir en el mercado laboral, con condiciones de equidad, generando un precedente para las futuras generaciones. Huawei busca impulsar mujeres líderes de talento digital con el objetivo de convertirse en agentes de cambio que sean capaces de acortar la brecha de género”, expresó Robles.

Datos ofrecidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) indican que, al término del 2020, el género femenino registró una adopción de smartphones de 92.1%, mientras que el masculino reporta un nivel de 90.6%, respecto al total de las líneas asociadas a este género. Lo cual indica que la tecnología está ayudando a reducir al menos en su acceso la brecha de género.

“No te puede gustar lo que no conoces, las niñas no tienen un referente femenino en carreras STEM. Cuando las mujeres tienen algo que las inspire hay 40% más de probabilidad que elijan una carrera. No podemos escapar de nuestra cultura, se sigue viendo el machismo desde etapas muy tempranas. Esta iniciativa sirve para reflexionar sobre el lenguaje, actitudes y como inspirar a la mujer para desarrollarse en el campo de la tecnología. Abrir las puertas a las mujeres, sin cerrarlas a los hombres”, afirmó Múzquiz.

Igualmente relevante son las cifras ofrecidas por The CIU, que indican que 78% de las mexicanas utilizan su smartphone para la comunicación a través de aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp, y Messenger, seguidas por el uso de las redes sociales con una razón de 62.1%, revisar correo electrónico 27.5%, ver videos 27.4%, entre otras actividades. Definitivamente, el papel de la mujer será cada vez más relevante en la industria tecnológica en los próximos años.