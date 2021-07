Huawei dio a conocer que publicó su Informe de Sostenibilidad de 2020 y anunció el programa “Seeds for the Future 2.0”, a través del cual la empresa tiene previsto invertir 150 millones de dólares estadounidenses en el desarrollo del talento digital durante los próximos cinco años. Se espera que este programa beneficie a más de 3 millones de personas adicionales.

Durante el foro “Tecnología y Sostenibilidad: Inclusión Universal”, coorganizado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), Huawei también presentó su serie documental Innovación: sangre, sudor y sueños, que rinde homenaje a innovadores tecnológicos y conservacionistas.

En el evento participaron representantes de Huawei, la IUCN, el Foro Económico Mundial, el Carbon Disclosure Project (CPD), Global Enabling Sustainability Initiative (GeSI) y el Instituto de Asuntos Internacionales de Singapur, quienes debatieron el papel de la tecnología en el impulso de la sostenibilidad y la construcción de un mundo más inclusivo y respetuoso con el medioambiente.

Promoción del acceso igualitario a la educación y el desarrollo del talento

En la economía digital, el talento digital ejerce un papel cada vez más importante en el impulso de la transformación digital y el crecimiento económico, por lo que cabe preguntarse cómo podemos fomentar la igualdad y la calidad en la educación y promover el desarrollo de fuerzas de trabajo digitales más competentes.

Huawei tiene el compromiso de ayudar a desarrollar el talento digital en los países en los que opera. En 2008, Huawei comenzó a implementar programas de desarrollo del talento, entre los que se incluyeron becas, competiciones tecnológicas y formación sobre destrezas digitales, que desde entonces han beneficiado a más de 1.54 millones de personas en más de 150 países. Huawei ha invertido más de 150 millones de dólares estadounidenses en programas de este tipo.

En el foro celebrado hoy, Liang Hua, Presidente de Huawei, ha anunciado la implementación del programa “Seeds for the Future 2.0” con las siguientes palabras: «La alfabetización y las destrezas digitales no solo son la base de la economía digital, sino que también son un derecho humano fundamental según lo definen las Naciones Unidas. El programa “Seeds for the Future 2.0”, forma parte de los esfuerzos de la compañia por desarrollar el talento y, a través de él, se invertirán 150 millones de dólares durante los próximos cinco años, ayudando a estudiantes universitarios y jóvenes emprendedores a mejorar sus habilidades digitales. Se espera que este programa beneficie a más de 3 millones de personas adicionales.

Según un informe de 2020 de UNICEF y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU), unos 2200 millones de personas de 25 años o menos todavía no tienen conexión a Internet en su hogar. No cabe duda de que esta situación ha exacerbado la brecha digital que afecta a muchos de los más vulnerables del mundo. Durante su discurso en el foro, Irina Bokova, miembro de la junta del Centro Ban Ki-moon para Ciudadanos Globales y anterior directora general de la UNESCO, quiso señalar este problema afirmando que; “La brecha digital ejerce un mayor impacto sobre las mujeres que sobre los hombres. Las mujeres tienen menos acceso a Internet y esta diferencia es cada vez mayor. Las mujeres tienen ahora cuatro veces menos probabilidades que los hombres de adquirir una cultura digital y representan solo el 6 % de los desarrolladores de software. Se necesitan 170 años para superar la desigualdad de género económica entre hombres y mujeres”, comentó Bokova.

El vicepresidente senior de Asuntos Gubernamentales Globales de Huawei, Afke Schaart, también participó en el evento con un discurso centrado en el papel integral que las tecnologías digitales desarrollarán en la promoción de la inclusión y la igualdad; “En nuestro Informe de Sostenibilidad de 2020, queda constancia de que Huawei ha implementado programas, como HUAWEI4HER y TECH4HER, con el objetivo de ayudar a las mujeres a mejorar sus competencias de TIC y fomentar la igualdad de género en la industria”, aseguró Schaart.

El asesor sénior en los Institutos de Investigación de Suecia (RISE) y responsable de la Net-Zero Compatible Innovations Initiative de Mission Innovation, Dennis Pamlin, destacó el hecho de que la digitalización ha reducido en gran medida el coste de la educación y el acceso a la información, y que las soluciones digitales ayudarán a transformar los sistemas educativos de todo el mundo. La enseñanza en línea ya se ha convertido en la nueva normalidad, lo que ha creado nuevas oportunidades para los sistemas educativos globales.

Tratamiento de los retos medioambientales y habilitación del desarrollo verde

El cambio climático y los problemas medioambientales se están convirtiendo en retos globales. Si bien es cierto que las emisiones de carbono disminuyeron durante el año pasado como consecuencia de la ralentización económica y los confinamientos en todo el mundo, los niveles de emisiones están repuntando rápidamente a medida que las economías empiezan a reanudar la actividad. El cambio de paradigma hacia la economía circular y la consecución del desarrollo sostenible son ahora objetivos comunes para todos los países.

“El desarrollo sostenible y respetuoso con el medioambiente se ha convertido en una prioridad absoluta para las economías globales”, afirmó Liang. “Huawei ha aprovechado su amplia experiencia en el ámbito de la electrónica de potencia y el almacenamiento de la energía, así como su conocimiento técnico en cuanto al 5G, la nube y la inteligencia artificial, para desarrollar su negocio de energía digital y proporcionar soluciones energéticas digitales para diversas industrias. Hasta diciembre de 2020, los productos y soluciones de energía digital de Huawei han generado 325 000 millones de kWh de electricidad a partir de fuentes renovables, lo que supone un ahorro total de 10 000 millones de kWh de electricidad. Estos esfuerzos se traducen en una reducción de 160 millones de toneladas de emisiones de CO 2 ”, concluyó Liang.

Las tecnologías de TIC son un importante factor habilitador de la conservación energética y la reducción de emisiones en otras industrias. Se estima que la reducción de emisiones de carbono habilitada por las TIC en otras industrias será 10 veces superior a la cantidad de carbono emitida por la industria de las TIC. Tao Jingwen, miembro de la junta y presidente del Comité de Desarrollo Sostenible Corporativo de Huawei, afirmó; “Huawei tiene el compromiso de promover soluciones de TIC integradas ecológicas para ayudar a otras industrias a conservar energía y reducir las emisiones. Estamos desempeñando un papel activo en el desarrollo de una sociedad baja en carbono, respetuosa con el medioambiente y con un uso energético eficiente”.

En el discurso que pronunció en el foro, el director general de la IUCN, el Dr. Bruno Oberle, destacó el papel que pueden desempeñar las tecnologías digitales en la conservación de la biodiversidad y la protección de las especies amenazadas, diciendo; “¿Es posible conseguir el equilibrio entre los humanos y la naturaleza? Nosotros creemos que sí. La tecnología puede ser una parte esencial de la solución y, si se emplea de forma correcta e inteligente, puede ayudarnos a solventar retos globales”. Desde 2020, IUCN y Huawei han colaborado en el proyecto Tech4Nature, cuyo objetivo es proteger la naturaleza a nivel global y de una forma más eficaz mediante el uso de tecnología digital.

El big data también ejercerá un papel clave en la verificación de las emisiones de carbono. Paul Dickinson, presidente ejecutivo de la organización benéfica medioambiental CDP, señaló que las tecnologías digitales facilitan la trazabilidad de la huella de carbono y servirán como guía para que las industrias alcancen sus objetivos de reducción de emisiones de carbono.

Entre los demás líderes de la industria que participaron en el foro, se incluyeron Dominic Waughray, director gerente del Foro Económico Mundial; Luis Neves, CEO global de GeSI; Simon Tay, presidente del Instituto de Asuntos Internacionales de Singapur y anterior presidente de la Agencia Nacional de Medio Ambiente de Singapur; y Sean de Cleene, miembro del Comité Ejecutivo del Foro Económico Mundial.