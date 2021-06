Arvind Krishna, CEO de IBM, anunció hoy en VivaTech una nueva alianza con 30 organizaciones globales, que incluyen gobiernos, institutos de enseñanza superior, organizaciones sin fines de lucro y agencias de empleo, con el objetivo de mejorar las habilidades y la empleabilidad de la poblaciones subatendidas.

Según el Foro Económico mundial, cerrar la brecha global de habilidades podría adicionar US$11.5 billones al PIB mundial hacia el año 2028, pero los sistemas de educación y capacitación deben estar a la altura de las demandas del mercado. Además, tal como lo refleja un nuevo estudio del IBM Institute for Business Value (IBV), quienes buscan empleo enfrentan grandes desafíos, y uno de cada cuatro consumidores encuestados globalmente planean cambiar de empleador en 2021.

“Cerrar la brecha global de habilidades es uno los problemas más urgentes de nuestro tiempo”, comentó Arvind Krishna, Presidente y CEO de IBM. “Es por ello que estoy orgulloso de estas alianzas, que ayudarán a personas de todos los orígenes a adquirir las habilidades que necesitan para prosperar en una economía global dinámica”.

La alianza se extiende a 12 países e incluye ActionAid Italia Onlus, The American Indian Foundation Trust, Andhra Pradesh State Skill Development, Argencon, Bay Area Community College Consortium (BACCC), Bruxelles Formation, Cité des Métiers, CSC Academy, CSRBOX, Edunet Foundation, Fondazione Human Age Institute, Fundación Konecta, Junior Achievement Americas, Junior Achievement Italy, Laboratoria, Mission Locale de Paris, Reacha Foundation, Tata Community Initiatives Trust, The Royal Alberta College, Technifutur, Technology Ireland ICT Skillnet, Training Point, Turkish Industry & Business Association (TÜSİAD), Unnati Foundation, Uvi Jagriti Sansthan, VetsinTech, Jeevitam-VSS Tech Solutions Pvt Ltd, Workforce Development Inc., y 60 000 rebonds.

Ver más: Rappi abre búsquedas para contratar más de 120 empleados en Argentina

Estas organizaciones aprovecharán el programa de aprendizaje en línea IBM SkillsBuild con sus miembros, en su mayoría poblaciones desatendidas como veteranos, mujeres, minorías, refugiados y adultos jóvenes desempleados. El programa está diseñado para capacitar a los solicitantes de empleo dentro de los 3 a 6 meses con preparación profesional para el lugar de trabajo y habilidades técnicas, obtener insignias y credenciales reconocidas por el mercado, en los idiomas locales y con tutoría personal.

Además, ManpowerGroup, la tercera empresa de personal más grande del mundo, conectará a los postulantes con oportunidades profesionales reales. Experis, marca de ManpowerGroup – líderes globales en recursos de TI – proporcionará información basada en datos sobre los roles tecnológicos que los empleadores están buscando desempeñar, aprovechando su experiencia desarrollando talentos y conectando a las personas con posiciones en cloud e infraestructura, seguridad cibernética, análisis de datos, espacio de trabajo digital y aplicaciones empresariales. Los agentes de talento de ManpowerGroup ofrecerán evaluación, asesoramiento y apoyo personalizado para ayudar a los estudiantes de las organizaciones en esta alianza a acceder a los roles de crecimiento y a generar empleabilidad a largo plazo.

Esta alianza apoyará el objetivo de IBM de capacitar a 500.000 personas para fin de año a través del programa IBM SkillsBuild. Además, la alianza colectivamente:

Brindará a 15.000 personas experiencias de aprendizaje basadas en programas especiales, que incluyen capacitaciones personalizadas y la oportunidad de postularse para un trabajo.

Conectará a la fuerza laboral con oportunidades de carrera reales, incluso el compromiso de asegurar 7.000 puestos de trabajo en diferentes industrias.

“El 70% de los empleadores no pueden encontrar las habilidades que necesitan para roles como la analítica de datos, el desarrollo de software y el servicio de atención al cliente remoto”, dijo Jonas Prising ManpowerGroup Chairman & CEO. “La única forma en que podemos abordar esta aguda escasez de talento es a través de asociaciones entre empresas, gobierno y educación. Es por eso que nos complace asociarnos con empresas como IBM que comparten nuestra misión de crear una fuerza laboral más capacitada y diversa, para que todos puedan tener una participación más equitativa de la prosperidad”.

Ver más: Cómo las micro y pequeñas empresas pueden pasar de lo presencial a lo virtual

“Estamos viendo una mayor demanda de nuevas habilidades necesarias en futuros trabajos tecnológicos como la inteligencia artificial, ciberseguridad, analítica de datos y computación en la nube. IDC cree que las asociaciones que IBM ha anunciado son esenciales para ayudar a satisfacer las demandas de los trabajos tecnológicos del futuro. Sin embargo, la asociación con ManpowerGroup es un complemento perfecto para la misión de IBM SkillsBuild de brindar capacitación a grupos subrepresentados, ya que proporciona oportunidades profesionales de carreras significativas a los participantes de IBM SkillsBuild “, dijo Curtis Price, VP, Social, Environmental Responsibility and Ethics de IDC.

“Este acuerdo con IBM para promover conjuntamente el desarrollo de talentos necesarios para la economía del conocimiento, es una contribución sumamente importante para reducir la brecha digital en Argentina”, comentó Luis Galeazzi, Director Ejecutivo de Argencon.

“La educación es una excelente manera de desarrollar una mentalidad emprendedora y generar caminos hacia la empleabilidad en el mercado laboral”, dijo Leo Martellotto, Presidente de Junior Achievement Americas. “Estamos encantados con esta alianza, ya que nos permitirá seguir inspirando y preparando a los jóvenes para tener éxito en una economía global con las habilidades necesarias para el futuro de los empleos”.