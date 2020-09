Durante mucho tiempo hemos estado mirando soluciones para la limitación de los discos formateados con el sistema propietario de archivos NTFS, que en OS X sólo podemos leer pero no escribir. Un se mira pero no se toca en toda regla, que ha dado dolores de cabeza a muchas personas.

Como todos saben, el disco duro del Mac tiene por defecto el formato Mac OS Plus, o también denominado HFS+, o APFS. Por defecto, macOS es capaz de leer y escribir FAT y exFAT, que son ya formatos universales. ¿Pero qué pasa con NTFS? Este es el formato de Microsoft, y es posible leerlo por defecto en macOS. ¿Pero podemos escribir en él? Por desgracia no, la escritura en discos NTFS no está por defecto en el sistema operativo de Apple.

¿Y cómo podemos escribir en discos NTFS desde un Mac? He aquí donde entra ‘iBoysoft NTFS para Mac’.

Acceso completo de lectura y escritura a unidades NTFS en Mac

La unidad NTFS se monta en modo de solo lectura y no puede transferir ningún archivo desde su Mac a un disco duro externo NTFS. ¿Quiere obtener acceso completo de lectura y escritura a las unidades NTFS en su Mac? Microsoft NTFS para Mac de iBoysoft es su mejor opción.

Monte unidades NTFS en modo de lectura-escritura o solo lectura

De forma predeterminada, Microsoft NTFS para Mac de iBoysoft montará automáticamente las unidades NTFS en modo lectura-escritura en su Mac, puede operar esta unidad NTFS montada como la unidad nativa de una Mac.

Para proteger los datos de modificaciones no deseadas, puede montar unidades NTFS en modo de solo lectura en su Mac.

Compartir unidades NTFS entre Windows y Mac es sencillo

Con Microsoft NTFS para Mac de iBoysoft, compartir unidades con formato NTFS de Windows entre PC con Windows y Mac es simple, fluido, seguro y súper rápido. Sus datos se transferirán a través de las plataformas Windows y macOS sin corrupción ni demoras.

No solo un controlador NTFS para Mac, sino también una herramienta de administración de discos

‘iBoysoft NTFS para Mac’ es ideal para compartir información de discos Windows en Mac, ofrece un acceso ultrarrápido e ilimitado de lectura y escritura a discos duros de NTFS, SSD o unidades flash destinadas a equipos Windows. A continuación, enumeramos algunas de sus características:

Guardar, editar, copiar, transferir o eliminar archivos entre Mac y PC con Windows.

Montar, desmontar, verificar, formatear, tus discos de NTFS de Windows en Mac.

Sistemas operativos compatibles: macOS Catalina, Mojave, High Sierra, and Sierra, Mac OS X El Capitan, Mac OS X Yosemite; macOS Big Sur (beta)

Rápido y fácil de utilizar

Además, soporta todas las versiones de NFTS y ofrece velocidades de lectura y escritura muy similares a las que podemos conseguir haciendo uso de forma nativa del sistema de archivos de HFS+ y APFS de Apple.

Cómo usar iBoysoft NTFS para Mac

En macOS, las unidades NTFS se montan en modo de solo lectura y no es posible transferir ningún archivo desde tu Mac a un disco duro externo NTFS, lo cual será un inconveniente si a menudo necesitas mover o mover información de un sistema a otro.

Estos 3 sencillos pasos te permitirán copiar, editar, eliminar o escribir en discos NTFS en macOS:

1. Instalar

Descargue e instale Microsoft NTFS para Mac de iBoysoft en su Mac. Está disponible desde macOS Catalina hasta Mac OS X 10.8.

2. Conectar

Conecte unidades NTFS a su Mac. Se montarán automáticamente en modo lectura-escritura.

3. ¡Listo!

Ahora puede escribir, copiar, mover, eliminar y guardar archivos en unidades NTFS sin problemas.

Así de sencillo, no hace falta ningún driver adicional, ahora puedes escribir, copiar, mover, eliminar información y guardar archivos en cualquiera de las unidades con formato NTFS sin problemas.

El programa garantiza compatibilidad avanzada de los sistemas de archivos y proporciona un acceso de lectura/escritura rápido y transparente a cualquier partición NTFS.