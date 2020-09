Para LG Electronics es sumamente importante transmitir su visión de un hogar ideal, para maximizar la comodidad de las familias, y de todas aquellas personas que pasan gran tiempo en sus hogares. Por esta razón, la compañía estará brindando su primera exposición virtual en IFA 2020 que tendrá los escenarios de la vida real, y demostraciones de cómo el gigante tecnológico, hace posible una vida más relajante y eficiente.

Bajo el lema Experience LG Like Never Before, todos los asistentes podrán disfrutar de una representación realista, tal como si estuviesen presentes en el Hall número 18 de Messe Berlín (incluyendo hora y clima local). De esta manera, tendrán la oportunidad de explorar las últimas innovaciones de la compañía como si realmente estuvieran en Berlín desde la comodidad y seguridad de sus propios hogares.

Al ingresar a la exhibición en línea de LG, los visitantes podrán sentarse y disfrutar de un recorrido dirigido por una guía virtual, o bien ver un tutorial que explica cómo navegar por el stand. Además, contarán con la posibilidad de probar el producto en línea, o ver especificaciones técnicas y características.

La exposición fue diseñada como una experiencia divertida e interactiva, para que los usuarios puedan explorar libremente la exposición, tal como si estuviesen en un videojuego. Esto fue posible gracias a Unity, un motor tecnológico instaurado por Unity Technologies. El motor proporciona un conjunto de soluciones de software para crear, ejecutar y monetizar contenido 2D y 3D interactivo en tiempo real para teléfonos móviles, tabletas, PC, consolas y dispositivos de realidad aumentada y virtual.

Lo más destacado de la exhibición digital es OLED New Wave, una instalación que presenta una variedad de pantallas flexibles, y ofrece una demostración de calidad de imagen incomparable de LG OLED. Todos los visitantes pueden disfrutar de la oferta de entretenimiento en la sección Home Cinema Zone, donde podrán experimentar la imagen y el sonido excepcional de LG OLED TV, o sumergirse en el entorno de juego. The Virtual Sports Bar es una opción pensada para optimizar el contenido deportivo, mientras que el estilo de Home Cinema Zone, invita a los visitantes a disfrutar del reino de las posibilidades hechas reales por OLED.

La experiencia de visualización en las zonas de entretenimiento en el hogar está diseñada para ofrecer los atributos clave del televisor OLED, tales como la imagen nítida, rápida, suave y delgada. Asimismo, todos los usuarios podrán disfrutar de la rica y tridimensional experiencia de audio Meridian.

Los beneficios de la amplia gama de electrodomésticos inteligentes y servicios integrados de LG estarán divididos en siete zonas y organizados en base a tres temáticas: salud, higiene y comodidad. Por ejemplo, todas las zonas fueron establecidas bajo la temática Reimagine Your Life @ Home with LG, para demostrar la importancia de la higiene vinculada con la tecnología. La tecnología de LG mejora el aire que respiramos, garantiza la higiene en la ropa y vajilla, y crea una vida más sana a través de una gastronomía conveniente.

Por otra parte, en la sección AI Connect Air Care Mode, los visitantes llegarán a experimentar la alegría y la comodidad de los electrodomésticos entre sí. Por ejemplo, en la sala de lavandería y estilismo, los visitantes van a poder ver la última línea de lavadoras de LG, como LG Wash Tower con tecnología AI para ofrecer un rendimiento de lavado óptimo. Además, los visitantes también contarán con la posibilidad de probar el servicio de atención al cliente de LG, que tiene como característica principal avisar a los usuarios de posibles inconvenientes, agilizar futuras reparaciones, y bridar algunos tips para aprovechar al máximo el producto.