Por: José Luís Martínez, Managing Director de Citrix México

Desde el inicio de la pandemia, la mayoría de profesionistas mexicanos tuvieron un gran desafío: adaptarse para atender varias funciones a la vez, desde el seguimiento de la educación virtual de sus hijos hasta cualquier logística familiar, al mismo tiempo que deben mantenerse productivos y cumpliendo sus objetivos laborales de forma remota. Esto conlleva retos para que los líderes eviten el burnout de sus equipos, debido a una posible saturación digital por el excesivo uso de lo virtual tanto en la vida personal como laboral.

El contar con un balance es un factor primordial para los empleados. Por ello, los líderes mexicanos deben implementar prácticas de “Digital Wellness” o bienestar digital, que se centren en la búsqueda de una relación intencional y saludable con la tecnología en el lugar de trabajo con el fin de ayudar a los colaboradores a mantener un equilibrio entre su trabajo y su vida personal.

Considere esto: en el estudio “Workquake: The New Work Order” realizado por OnePoll en nombre Citrix se encontró que el 59% de los trabajadores mexicanos creen que la pandemia causará cambios significativos y duraderos en la dinámica entre empleados y empleadores y el 44% piensa que la pandemia ayudará a mejorar la cultura de la compañía. Este dato nos indica, que, las expectativas de cultura laboral de los profesionales han evolucionado sustancialmente en los últimos meses.

El rol de los líderes en Digital wellness

Para que sea una realidad, los directores y gerentes deben empezar con establecer objetivos claros a sus empleados para que estos puedan organizar sus tiempos de ejecución y disfrutar de una mayor flexibilidad de horarios en base a sus necesidades personales o familiares. Paralelamente, los empleados deben comunicarse de forma clara y directa con sus líderes acerca de cómo establecer límites de trabajo y su derecho a desconectarse para que las expectativas laborales sean transparentes para ambas partes.

La creación de programas eficaces a través de la colaboración entre RH y TI

El diseño de un programa de Digital Wellness eficaz no es responsabilidad exclusiva de Recursos Humanos, ni es una función puramente tecnológica. Es necesario que exista una relación muy sólida entre ambas áreas para brindar una experiencia de trabajo positiva y fluida. Si los puntos no están conectados entre las funciones y hay una falta de colaboración, no se obtendrán los resultados esperados ni se podrá cuantificar la respuesta de productividad a cualquier iniciativa.

El principal objetivo de Recursos Humanos se focaliza en entender en profundidad las necesidades laborales y personales de cada empleado con el fin de comprender qué modelos de trabajo y herramientas serían las óptimas para brindar en cada caso. Al identificarlas, TI puede desarrollar una estrategia de espacios de trabajo digitales acorde, atendiendo las expectativas de conectividad, flujos de tareas, accesos y seguridad de la información con el fin de proporcionar una experiencia de valor al empleado.

La tecnología como impulsora del Bienestar Digital

La tecnología tiene un papel clave para apoyar el bienestar digital ya que permite que los trabajadores realicen un trabajo con mayor eficiencia en menor tiempo. lo que promueve la flexibilidad y el balance. Por ejemplo, el acceso a las plataformas de trabajo puede parecer irrelevante a simple vista, pero es un factor determinante para la experiencia digital. Ten en cuenta que el empleado promedio usa 35 aplicaciones críticas para su rol y cambia entre ellas más de 1,100 veces al día. Además, los empleados pueden dedicar hasta el 20% de su tiempo a buscar la información correcta. Una forma de solucionarlo es proporcionar una ventanilla única para que los empleados accedan a todas las herramientas y recursos tecnológicos que necesitan sin tener que pasar de una aplicación a otra durante el día. Por ejemplo, Citrix Workspace brinda un acceso unificado a las aplicaciones que usan regularmente y a sus archivos. Con el inicio de sesión único (SSO), solo hay un conjunto de credenciales que los usuarios pueden administrar, lo que ayuda a mantener seguros los datos corporativos.

Por otro lado, si bien es imposible eliminar todas las interrupciones del lugar de trabajo, al implementar la tecnología adecuada, puedes eliminar las interrupciones no esenciales mediante configuraciones que cancelan las notificaciones de Slack, el correo electrónico o las actualizaciones del calendario durante ciertos horarios de trabajo. Los nuevos desarrollos en aprendizaje automático e inteligencia artificial también permiten automatizar tareas de bajo valor como confirmar la asistencia a las invitaciones del calendario o aprobar informes de gastos. Estas tecnologías ayudan a prevenir las distracciones que conducen al agotamiento y perjudican el compromiso de los empleados.

En conclusión, para que la fuerza laboral remota pueda contar con una vida saludable y un óptimo equilibrio entre su vida personal y laboral, los líderes deben empezar a poner en práctica el bienestar digital a través de la comprensión de cómo la tecnología puede ayudarles a simplificar sus flujos y automatizar sus tareas para trabajar de forma más inteligente. Los beneficios son claros y pueden marcar una diferencia real al aumentar la motivación y el compromiso al máximo.