(Bloomberg) – Antonio García Martínez, el ex ingeniero de Apple que fue despedido a raíz de una protesta de un empleado por sus comentarios anteriores sobre las mujeres, dijo que la compañía estaba al tanto de los escritos que finalmente llevaron a su despido.

“Apple era muy consciente de mi escritura antes de contratarme”, escribió García Martínez en Twitter el viernes, su primer comentario público desde que dejó el fabricante del iPhone a principios de esta semana. “Mis referencias fueron ampliamente cuestionadas sobre mi libro más vendido y mi verdadera personalidad profesional (en lugar de literaria)”. El ex ingeniero de Apple también dijo que fue “despedido por Apple en una decisión rápida” y que “cambió” su vida para unirse a la empresa con sede en Cupertino, California.

Ver más: Apple preocupada por la mayor investigación sobre sus aplicaciones

García Martínez fue contratado en abril como ingeniero para el equipo de plataformas publicitarias de Apple, que impulsa los espacios publicitarios en las aplicaciones App Store, Apple News y Stocks. “Apple me reclutó activamente para mi puesto en el equipo de anuncios, y se comunicó con un antiguo colega para convencerme de que me uniera”, tuiteó. “Apple encontró mi experiencia en el espacio publicitario, específicamente en torno a los datos y la privacidad, muy relevante para sus esfuerzos y me persuadió de dejar mi puesto”.

El conocimiento de Apple de sus escritos antes de su contratación no es sorprendente dado el estricto proceso de contratación de la compañía, pero generó preguntas sobre cómo ese proceso resultó en la aprobación de su contratación. La compañía no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre los tweets de García Martínez.