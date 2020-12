La industria de los juegos de azar, mejor conocida como iGaming, cada año toma mayor fortaleza y se expande a espacios que hace una década jamás serían pensados. Un ejemplo de ello es la proliferación de casinos online y su capacidad para sostener miles de empresas durante el Covid-19, en una de las épocas más oscuras del sector.

No obstante, el hecho de tener plataformas donde ofrecer juegos de mesa, máquinas tragaperras y demás, ya no se puede considerar una innovación, más bien, es su mejoramiento, desarrollo y actualización lo realmente interesante. Brindar una experiencia sinigual al usuario es más importante que tan solo brindar un espacio de entretenimiento. Esto lo tienen claro los proveedores de software y los mismos operadores, que no escatiman en capital para convertirse en una referencia en su área.

Casinos como 888, Pastón, Betway o MondoBets Casino brindan un espacio a los usuarios que satisface sus necesidades desde todos los ámbitos. A continuación, veremos algunas de las innovaciones que estas plataformas, y otras más, han adoptado para revolucionar y mejorar completamente la industria.

Seguridad y Antihacking

Un sector donde se maneje el dinero y los datos financieros de los clientes debe tener una seguridad robusta, y si el 100% de un servicio se ofrece en la red, parte de esa seguridad debe tener defensa contra hackeos y ataques DDoS. Los casinos han invertido millones de dólares en la implementación de un sistema de seguridad de alta gama. Esto no se queda en algo como activar un cifrado SSL, sino en contratar un software infranqueable.

Si hay algo que ha mejorado la confianza de los usuarios en los distintos casinos online es su alta confiabilidad. Mientras los datos de los usuarios estén en buenas manos, ellos seguirán disfrutando de los distintos juegos que los operadores tienen para ofrecer.

Pasarelas de Pago

Con la creación de pagos móviles y electrónicos, los casinos online implementaron distintas pasarelas de pagos para agilizar el proceso de depósito y retiro desde las cuentas de los clientes. Las pasarelas de pago electrónicas evaden el problema común de esperar dos días o más hábiles para recibir o recargar saldo, como ocurre con los métodos de pagos convencionales como transferencias bancarias o tarjetas de débito/crédito.

Si bien aún puedes usar los métodos tradicionales para ingresar o retirar el dinero de tu cuenta en los casinos online, es bueno saber que puedes contar con formas más rápidas y seguras de hacerlo.

Apuestas en el móvil

Si bien no son nada nuevos los juegos en los móviles inteligentes, el uso de esta herramienta para disfrutar de tus juegos de azar sin importar donde te encuentres y con una experiencia cada vez más pulida es algo a lo que no se le puede hacer la vista gorda. De hecho, el uso de los celulares inteligentes está sobrepasando al del ordenador en juegos casuales como los que ofrecen los casinos en línea.

Buenas gráficas, fluidez y versatilidad son las principales características que los usuarios adoran de poder disfrutar de esta industria en sus móviles.

Un lugar excelente para encontrar los mejores casinos con aplicación móvil es Synergy Casino , donde podrás leer las más detalladas reseñas sobre estos.

Realidad aumentada y Realidad Virtual (RV)

La realidad virtual gana espacios tanto en los videojuegos como en los juegos de azar. Se espera que para el año 2021 la cantidad de casinos de Realidad Virtual aumenten al menos un 30%. Estos sitios proveen al usuario un ambiente fidedigno a los casinos tradicionales, con sonido e imagen inmersiva. Además, con la posibilidad de entrar en salas de chat de texto y voz. No sólo experimentarás todo de primera mano como si estuvieras en tu casa de apuestas favoritas, sino que conocerás a jugadores igual que tú y hacer nuevas amistades.

Por otro lado, la realidad aumentada aún sigue en plena experimentación, donde escenarios reales se entrelazan con objetos 3D o 2D, brindando un curioso pero divertido entorno.

Crupier reales y Casino en vivo

Uno de los objetivos de los casinos online es ser lo más parecido a la realidad, para que ningún jugador sienta nostalgia. De hecho, fue esto lo que ayudó a múltiples operadores a sobrevivir el durísimo golpe económico producto de la Pandemia por Covid-19 . Entre las innovaciones más notables, y que son perfeccionadas en cada semestre, se encuentra la sección de casino en vivo, que ofrece crupieres y mesas de juegos reales en conjunto con una transmisión en vivo impecable y un software de interfaz y detección de objetos para que el usuario pueda interactuar sin retraso ni dificultades.

En los próximos 5 años se espera que la industria siga creciendo a pasos agigantados y que nuevas innovaciones sorprendan a todos sus usuarios.