Hay que tener valor para ser la pionera La Instalación de CCS de Boundary Dam 3 (BD3) innovadora de SaskPower capturó e impidió que cuatro millones de toneladas (4Mt) de CO 2 entren a la atmósfera, un hito que vale la pena celebrar.

REGINA, Saskatchewan, April 01, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Esta cantidad de mitigación de emisiones de carbono, además del impacto equivalente a retirar aproximadamente 865.000 vehículos de la carretera durante un añoi, también subraya el valor y el impacto a gran escala de su tenacidad en el aprendizaje y avances basados en aplicaciones.

Tengo el privilegio de formar parte del equipo del International CCS Knowledge Centre (Knowledge Centre), donde trabajamos para promover el uso de la captura y almacenamiento de carbono (CCS) a gran escala como medio para reducir en gran medida los gases de efecto invernadero globales. Lo que es particularmente único de este trabajo es que lo hacemos compartiendo nuestra experiencia y conocimiento adquirido mientras progresamos a lo largo de la curva de aprendizaje. Nuestro objetivo es garantizar que otros tengan la seguridad de la experiencia profesional; una base sólida y confiable de conocimiento técnico antes de comenzar.

La historia de la CCS en BD3 es un progreso significativo e inspiración para futuras iniciativas de CCS. El rendimiento de la captura de carbono de BD3 continúa mejorando y demostrando la aplicación de la CCS en el mundo real para reducir de manera sustancial las emisiones en los sectores energético e industrial.

Con la experiencia adquirida a través del diseño, construcción, operación y mejoras subsecuentes de la Instalación de CCS de BD3, el Knowledge Centre desarrolló dos estudios principales que continúan a la vanguardia de los procesos de captura posteriores a la combustión en todo el mundo. El Estudio de factibilidad Shand CCS (Shand Study, Nov.2018), muestra mejoras importantes en los costos, riesgos y eficacias del proyecto CCS, y ofrece la base para el Estudio de factibilidad Lehigh CCS (anticipado en el otoño de 2021), que aplica directamente estos avances al sector del cemento.

Nuestro análisis de los datos operativos diarios de la instalación de CCS de BD3, desde que inició las operaciones de captura en octubre de 2014, fueron recientemente compartidas en el escenario mundial en la conferencia IEA Greenhouse Gas R&D Programme GHGT-15 en marzo de 2021.ii Los resultados son más que prometedores.

Al igual que con la mayoría de las instalaciones “primeras en su clase”, se puede esperar que barreras imprevistas afecten el rendimiento. Estos estudios reales basados en aplicaciones abordan desafíos específicos experimentados con el sistema de captura en la Instalación de CCS de BD3 y las acciones correctivas tomadas para mejorar su rendimiento, confiabilidad y disponibilidad. Estas acciones correctivas son directamente transferibles a las próximas instalaciones de CCS.

Es alentador ver una mejora constante de las operaciones durante una trayectoria tan corta de tiempo. La CCS es una opción viable y esencial para que las industrias puedan mitigar sus emisiones de CO 2 , y debemos aplicar el valor de los aprendizajes de BD3 y utilizar este know-how para identificar y eliminar las barreras existentes que son clave para lograr y mantener un rendimiento óptimo.

La evaluación del desempeño es esencial, pues las tecnologías de CCS buscan una mayor implementación en todos los sectores. Cada año, la optimización de la Instalación de CCS BD3 continúa ayudando a refinar las mejoras en eficacia y rentabilidad. Estas mejoras en el desempeño generan una base más sólida para los próximos proyectos de puertas abiertas, garantizando así reducciones en los costos y riesgos del proyecto, así como aumentando la previsión y certeza operativas.

La Instalación de CCS de BD3, con su valor para ser la pionera, prepara el terreno para reducciones significativas de capital y costos operativos junto con mayores eficacias para mejorar aún más la futura generación de instalaciones de CCS.

Brent Jacobs es líder del equipo de ingeniería del International CCS Knowledge Centre y cuenta con experiencia práctica de trabajo en la instalación de CCS de BD3 y autor del Shand CCS Feasibility Study y Leigh CCS Feasibility Study.

Acerca del International CCS Knowledge Centre (Knowledge Centre): con el propósito de promover la comprensión e implementación mundial de la CCS a gran escala para reducir las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI), el Knowledge Centre ofrece los conocimientos técnicos para implementar proyectos de CCS a gran escala, así como la optimización de la CCS a través de aprendizajes base, de la Instalación de CCS de Boundary Dam 3 totalmente integrada y del estudio integral de CCS de segunda generación, conocido como el estudio Shand. Con operaciones desde 2016 bajo la dirección de un directorio independiente, el Knowledge Centre fue fundado por BHP y SaskPower. Para más información: https://ccsknowledge.com/

Acerca de la Instalación de CCS de Boundary Dam 3 (BD3) de SaskPower, localizada cerca de Estevan, Saskatchewan, Canadá, es la primera instalación de captura y almacenamiento de carbono (CCS) totalmente integrada y de cadena completa en una planta eléctrica de carbón. El grupo de instalaciones de cadena completa se encuentra muy cerca de la planta de BD3, lo que permite una demostración y operación completas de CCS comprobadas y seguras. Esta vasta experiencia operativa comercial ofrece perspectivas tecnológicas y otros requisitos que no están disponibles en ningún otro lugar. La cadena completa de operación integrada incluye: Instalación de Captura de Carbono; Transporte a Recuperación Mejorada de Petróleo; Almacenamiento de CO 2 en Aquistore; Instalación de Prueba de Captura de Carbono; Instalación de Investigación de Control de Emisiones. Para más información, visite: www.ccsknowledge.com

Contacto de Medios:

International CCS Knowledge Centre

Jodi Woollam

Director de Comunicaciones y Relaciones de Medios

jwoollam@ccsknowledge.com

T: +1-306-565-5956 / M: +1-306-520-3710

ccsknowledge.com

Twitter: @CCSKnowledge

198 – 10 Research Drive Regina, SK S4S 7J7 Canada

i United States Environmental Protection Agency (Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos). Greenhouse Gases Equivalencies Calculator – Calculations and References. https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gases-equivalencies-calculator-calculations-and-references

ii International CCS Knowledge Centre. 2021. “Derate Analysis for SaskPower’s Boundary Dam Unit 3 During the First Four Years of Operation;” 2021. “Reliability Improvements of SaskPower’s BD3 Capture Facility Through Operational and Process Design Changes: Experiencing the First Four Years of Operations.”

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en, https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/813d913e-25ca-4401-9185-50152d2b1478

Copyright © 2021 GlobeNewswire, Inc.