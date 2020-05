Intel anunció que adquirió Moovit, una compañía de soluciones de movilidad como servicio (MaaS), por aproximadamente US $900 millones (US $840 millones de ganancia de capital netos de Intel Capital). Moovit es conocida por su aplicación de movilidad urbana que ofrece a los viajeros de todo el mundo la mejor planificación de viaje multimodal mediante la combinación de servicios de transporte público, servicios de bicicletas y scooters, uso compartido de automóviles, y vehículos de transporte con conductor a través de aplicaciones móviles. La incorporación de Moovit aproxima a Mobileye de Intel a lograr su plan para convertirse en un proveedor de movilidad completo, incluidos los servicios robotaxi, que se prevé que tengan una oportunidad estimada de US $160 mil millones para 2030.

“El propósito de Intel es crear tecnología que cambia al mundo y que enriquece la vida de todas las personas en la Tierra, y nuestro equipo de Mobileye cumple con ese propósito todos los días”, dijo Bob Swan, CEO de Intel. “La tecnología de sistemas avanzados de asistencia al conductor (advanced driver-assistance systems o ADAS en inglés) de Mobileye ya está mejorando la seguridad de millones de automóviles en la carretera, y Moovit acelera su capacidad de revolucionar verdaderamente el transporte, reduciendo la congestión y salvando vidas, como un proveedor de movilidad completa”.

Moovit ha establecido su liderazgo en el espacio MaaS con más de 800 millones de usuarios y servicios en 3,100 ciudades a través de 102 países. Hoy, Mobileye es líder de soluciones automotrices que permite sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) implementados en casi 60 millones de vehículos con más de 25 fabricantes de automóviles asociados. Mobileye es un motor de crecimiento para Intel a medida que la compañía se transforma para un mundo donde el crecimiento exponencial de los datos alimenta la demanda de soluciones tecnológicas que puedan procesar, mover y almacenar más datos más rápido. Intel está invirtiendo y expandiéndose para servir nuevas oportunidades de mercado con gran cantidad de datos, incluido el mercado de rápido crecimiento para ADAS, datos y tecnologías MaaS, que juntas representan una oportunidad por un total de más de US $230 mil millones para 2030. Una vez cerrado el trato, Moovit se unirá al negocio de Mobileye, mantendiendo su marca y las asociaciones existentes.

“La base de usuarios global masiva de Moovit, los datos de transportación de propiedad exclusiva, la comunidad de editores globales, las sólidas asociaciones con el ecosistema de tránsito y movilidad y el equipo altamente calificado es lo que la convierten en una gran inversión”, dijo el profesor Amnon Shashua, CEO de Mobileye. “Moovit es una marca fuerte en la que confían cientos de millones de personas en todo el mundo. Juntos, con las amplias capacidades de Mobileye en tecnología de mapeo y autoconducción, podremos acelerar nuestro cronograma para transformar el futuro de la movilidad”.

Moovit fue fundada en 2012 y tiene su sede en Tel Aviv, Israel, con aproximadamente 200 empleados. Moovit combina información de operadores y autoridades de transporte público con información en vivo de la comunidad de usuarios para ofrecer a los viajeros una imagen en tiempo real de la mejor ruta para su viaje. En los últimos 24 meses, Moovit ha logrado un aumento de siete veces en número de usuarios. Moovit también ha firmado acuerdos de asociaciones estratégicas con los principales operadores de viajes compartidos y compañías del ecosistema de movilidad para análisis, enrutamiento, optimización y operaciones para MaaS. Con esta adquisición, Mobileye podrá utilizar el gran conjunto de datos de transporte propietarios de Moovit para optimizar las tecnologías predictivas basadas en la demanda del cliente y los patrones de tráfico, así como aprovechar el repositorio de datos de tránsito de Moovit de más de 7,500 agencias y operadores clave de tránsito y mejorar la experiencia al consumidor para más de 800 millones de usuarios en todo el mundo. Las aplicaciones de consumo y la experiencia del usuario de Moovit continuarán bajo su propia marca.

“Estamos entusiasmados por unir fuerzas con Mobileye y liderar la futura revolución de los nuevos servicios de movilidad. La movilidad es un derecho humano fundamental y a medida que las ciudades están más llenas, la movilidad urbana se vuelve más difícil. Combinando los hábitos de movilidad diaria y las necesidades de millones de usuarios de Moovit con el transporte de vanguardia, seguro, asequible y ecológico que ofrecen los vehículos autónomos, podremos hacer de las ciudades mejores lugares para vivir”, dijo Nir Erez, cofundador y CEO de Moovit. “Compartimos esta visión y esperamos hacerla realidad como parte de Mobileye”.

Intel adquirió Mobileye en 2017 y los ingresos de la empresa se han más que duplicado con la mayor adopción de ADAS basada en la tecnología líder en la industria de Mobileye. La tecnología de visión de seguridad de Mobileye tiene como objetivo hacer los caminos más seguros, reducir el tráfico y salvar vidas. Mobileye ofrece una gama completa de soluciones de vehículos autónomos técnicamente avanzada, ágil y segura y hace frente a una amplia variedad de complejidades de conducción.

El modelo de negocio de Mobileye abarca toda la cadena de valor de conducción automatizada, incluida cámara frontal responsable por alimentar la mayoría de los ADAS actuales, así cómo la autonomía condicional, también conocida como nivel 2+, y el sistema de conducción autónoma (self-driving system o SDS en inglés) para autobuses autónomos y robotaxis así como los demás vehículos autónomos. Mobileye tiene un sólido rendimiento en cada una de estas categorías con tecnología avanzada de detección de visión, capacidad de mapeo de origen público y la política de conducción de Seguridad Sensible a la Responsabilidad. Al ser parte de Intel y Mobileye, Moovit avanzará la estrategia MaaS de la compañía y la adopción global del transporte autónomo.