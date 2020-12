Samsung Electronics, en colaboración con la agencia de fotografía Magnum Photos, anunció el lanzamiento de 20 nuevas fotografías en The Frame, disponibles exclusivamente a través de Samsung Art Store.

La campaña, que se ejecutará a nivel mundial del 14 de noviembre al 14 de diciembre de 2020, permitirá a los usuarios embarcarse en un viaje virtual en The Frame con fotografías encantadoras de destinos de viaje globales proporcionadas por Magnum. Los usuarios pueden disfrutar de estas fotografías en The Frame sin cargo durante un mes. Después del 14 de diciembre, las fotografías estarán disponibles tanto con una sola compra como con una suscripción mensual.

Las fotografías de la nueva colección Magnum fueron tomadas por artistas y fotógrafos de renombre mundial que incluyen a Elliott Erwitt, Burt Glinn, Stuart Franklin, Thomas Hoepker y Bruno Barbey y presentan piezas especialmente curadas que capturan destinos icónicos y épocas memorables de todo el mundo.

“Sabemos que la gente de hoy en día en todo el mundo viaja menos y pasa más tiempo en casa”, dijo Jongsuk Chu, vicepresidente ejecutivo de Visual Display Business en Samsung Electronics. “Al ofrecer estas impresionantes fotografías de lugares emblemáticos de todo el mundo y combinarlas con la vívida calidad de imagen QLED de The Frame, esperamos brindar a los consumidores una experiencia de viaje virtual de primera calidad en la comodidad de su hogar”.

Con nuevas imágenes de Magnum Photos que se unen a la colección, The Frame ahora cuenta con un catálogo con más de 1.400 obras de arte que los consumidores pueden disfrutar en calidad de imagen 4K de museos y galerías de todo el mundo, incluido el Museo del Prado en Madrid, el Museo Albertina en Viena, la Tate Modern de Londres, el Museo Van Gogh de Ámsterdam, el Museo Estatal del Hermitage de San Petersburgo y LUMAS. Estas asociaciones permitieron a los usuarios experimentar The Frame no solo como un televisor, sino también como un centro de descubrimiento para explorar las obras de arte más bellas del mundo.